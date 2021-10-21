Nhìn giờ sinh biết được vận mệnh của mỗi người, cách nhau vài phút mà người sướng kẻ khổ

Nếu là nam giới thì tương đối cứng rắn, tuy nhiên đôi lúc có chút nóng vội, dễ xảy ra dao động nhưng lại gặp nhiều may mắn, được gia đình giúp đỡ, có năng lực làm nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Theo giờ tử vi giờ sinh, người tuổi Tý nóng vội nhưng mạnh mẽ, dễ bị người gây phiền hà, thị phi.

Về tổng thể, người sinh vào giờ Sửu có duyên với cha mẹ tương đối mỏng, tức là ít được ở gần cha mẹ hoặc dễ gặp điều xung khắc.

Nếu là nữ thì tính tình nhã nhặn, quyết đoán, dễ gặp được người chồng tốt. Người này thích phấn đấu vì sự nghiệp để nâng cao chất lượng cuộc sống và có xu hướng tìm bạn đời là người có trí tuệ, có chí tiến thủ.

Người này có phẩm chất cao quý, có thể trở thành người quyền lực, được hưởng nhiều phúc lộc.

Nữ giới sinh giờ Sửu thì vợ chồng dễ vì tính cách, công việc mà phải ở hai nơi xa xách.

Giờ Dần (3h-5h)

Người sinh giờ Dần có mệnh phải đi xa để lập nghiệp mới thành công. Trong mối quan hệ với cha mẹ, anh chị em và vợ con có sự xa cách nhất định.

Lúc nhỏ, vận mệnh không được thuận lợi nhưng tới trung niên, mọi chuyện được cải thiện, cuối đời hưởng phúc lộc.

Nữ giới sinh giờ Dần dễ gặp được ngời chồng biết quan tâm chăm sóc. Tuy nhiên, nhược điểm của người sinh giờ này là tính cách quá gay gắt, có thể khiến nửa còn lại cảm thấy khó chịu.

Giờ Mão (5h-7h)

Người sinh giờ Mão ít được cha mẹ, anh chị em nâng đỡ nên thành tựu đạt được có hạn. Vận mệnh thời thiếu niên và trung niên tương đối kém, thường rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, khó thành công. Phải đến cuối đời mới có cuộc sống bình ổn.

Nữ giới sinh vào giờ này có thể gặp được người chồng có địa vị xã hội, tài sản, phúc lộc tăng không ngừng. Tuy nhiên, nếu không biết cách giữ gìn hôn nhân thì tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt nhòa.

Giờ Thìn (7h-9h)

Người sinh vào giờ này dễ có cha mẹ, anh chị em thành đạt. Bản thân có tư chất thông minh, lanh lợi. Cuối đời gây dựng được sự nghiệp ổn định, có thể an hưởng tuổi già.

Nữ giới sinh giờ Thìn thường gặp người chồng an phận thủ thường, không tranh đấu. Người này sẽ tập trung vào việc xây dựng tổ ấm gia đình, là người đàn ông mẫu mực, thương yêu vợ con.

Giờ Tỵ (9h-11h)

Người sinh giờ Tỵ vốn thông minh, lanh lợi. Ngay từ khi còn trẻ có thể gặt hái nhiều thành công dù tương đối vất vả. Họ có thể tự gây dựng sự nghiệp nhưng nhân duyên với anh chị em lại tương đối mỏng.

Nữ giới sinh vào khung giờ này là người có bản lĩnh, quan hệ rộng và có khả năng vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Cũng vì vậy mà họ cũng có ít thời gian chăm sóc gia đình.

Giờ Ngọ (11h-13h)

Người sinh giờ Ngọ có tính cách hòa nhã, dễ gần, nhiệt tình và luôn vui vẻ. Họ có con đường phát triển riêng của bản thân, không theo nghề của gia đình. Vận mệnh thời niên thiếu và trung niên khá nhàn nhã, được an hưởng phúc lộc khi về già.

Phụ nữ sinh giờ Ngọ có đào hoa vượng, ngay cả khi đã có gia đình thì vẫn được nhiều người để ý.

Giờ Mùi (12h-15h)

Người sinh giờ Mùi có số mệnh khắc với cha mẹ, có tình mà không có duyên hoặc có duyên mà không có tình.

Phụ nữ sinh giờ này dễ gặp phải người chồng nóng nảy, đôi khi khiến người vợ phải đau đầu vì không chịu thỏa hiệp khi xảy ra mâu thuẫn.

Giờ Thân (15h-17h)

Người sinh giờ Thân có mệnh phải xa nhà lập nghiệp. Lúc đầu cuộc sống không được thuận lợi. Sau khi kết hôn, vợ chồng có thể sống với nhau tới già, nếu biết hướng tiện thì sinh quý tử, hậu vận tốt.

Nữ giới sinh giờ này dễ tìm được chồng hợp nhau về mọi mọi, càng sống với nhau càng thêm gắn bó, có thể chịu đựng mọi thử thách.

Giờ Dậu (17h-19h)

Người sinh giờ Dậu có tính cách đôn hậu, lúc đầu vận mệnh không ổn định, tới tuổi trung niên và hậu vận sẽ tốt đẹp.

Nữ giới sinh giờ này có thể gặp nửa kia là người sống dễ dãi, ỉ lại, không hiểu chuyện và không biết chăm lo cho vợ con nên dễ nảy sinh bất hòa.

Giờ Tuất (19h-21h)

Người sinh giờ Tuất thông minh, được hưởng phúc suốt đời. Tuy nhiên, vận thế của dọ dao động không ổn định. Người này có thể được hưởng sản nghiệp từ cha mẹ hoặc dòng họ.

Nữ giới sinh giờ Tuất có thể gặp được người chồng tốt nhưng tình cảm ban đầu không xuất phát từ tình yêu. Sau này, khi đã ở bên nhau thì lại khó chia cắt.

Giờ Hợi (21h-23h)

Người sinh giờ Hợi có tính cách nhanh nhẹn, thẳng thắn, cuộc sống tương đối vất vả, dễ gặp thị phi. Lúc đầu khó theo nghề của cha mẹ về sau mới được cát lợi.

Nữ giới sinh giờ này là người mạnh bạo, dễ nổi nóng những rất chăm chỉ, nhiệt tình, kiên cường, tay nghề khéo léo. Sau khi kết hôn, vợ chồng dễ gặp mâu thuẫn và chỉ có thể giải quyết nếu hai bên thẳng thắn, gạt bỏ lòng tự cao cá nhân.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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