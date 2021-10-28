3 con giáp phúc khí tốt lên trông thấy khi sinh con, được chồng cưng chiều, tiền tài dư dả

12 con giáp tử vi 28/10/2021 08:46

Có thể nói, phụ nữ sau khi lấy chồng và có con sẽ bước sang một trang mới. Có người sẽ rất khổ vì phải lo toan bộn bề. Nhưng với 3 con giáp này, sinh con xong chỉ ngồi không hưởng lợi, chồng yêu thương, gia đình hòa thuận và tiền tài dư dả.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tính cách ôn hòa, nhu mì lại hiền lành và chân thành. Họ là biểu trưng cho sức mạnh âm trong vòng tròn âm dương chi phối cả vũ trụ.

Họ là những người sống tình cảm, có trách nhiệm và biết cách chăm lo cho mọi người xung quanh. Dù độc thân hay khi kết hôn, cuộc sống của họ cũng đều thuận lợi.

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Sau khi sinh con, bản thân họ đổi vận bất ngờ, liên tục gặp may mắn, phúc khí tề thiên. Vì vậy gia đình cũng được thơm lây. Công việc của họ thăng hoa, tiền đồ xán lạn, sức khỏe tốt. Việc có thêm con như thêm một điều may mắn đến với con giáp này. Làm cho gia đình hai bên trở nên tốt hơn, vận khí cũng từ đó mà tiếp tục tăng lên. Dư của ăn, của để, gia đình được êm ấm, công việc luôn được thăng hoa và có nhiều điều tốt đẹp mang đến.

Người con đã góp phần mang đến phú quý, tài lộc cho cha mẹ nên nửa đời còn lại của cha mẹ ngày càng thêm thịnh vượng.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ hài hòa, thân thiện, luôn giữ được mối quan hệ hữu hảo với bạn bè, người thân. Nữ tuổi Tỵ có xu hướng hướng nội, ít chia sẻ tâm tình với mọi người xung quanh, chất chứa nhiều âm khí trong mình. Vì vậy mà lúc độc thân cuộc sống của họ có phần bấp bênh, trắc trở.

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Sau khi kết hôn và sinh con, vận khí của nữ tuổi Tỵ thay đổi rõ rệt. Bản mệnh được bổ sung phần dương khí vận thế thăng tiến không ngừng, vạn sự bắt đầu hanh thông, thuận lợi. Cuộc sống của con giáp này khi có con 'lên như diều gặp gió' cuộc sống viên mãn, gia đình hòa thuận, tài khí trong gia đình cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.

Người con lớn lên cũng hiếu thuận với cha mẹ. Vợ chồng tuổi Tỵ có thể trông chờ vào lúc tuổi cao sức yếu, hưởng thụ cuộc sống bình an, nhàn hạ bên con cháu đến cuối đời.

Tuổi Ngọ

Con giáp tuổi Ngọ tính tình phóng khoáng, thông minh lanh lợi, làm việc mưu cầu hoàn mỹ. Đôi khi bản mệnh đặt mục tiêu quá cao, tự tạo áp lực cho bản thân nên cuộc sống ở tiền vận có phần vất vả ngược xuôi.

Vận thế của Ngọ thay đổi đáng kể từ sau khi kết hôn và sinh con. Lúc này, bản mệnh âm dương hài hòa, tinh lực dồi dào, sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Ngoài ra, Ngọ cũng giúp người chồng củng cố thêm địa vị vững chắc cho sự nghiệp.

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Mặc dù không được ông trời ưu ái khi sinh ra nhưng Ngọ lại không ngừng phấn đấu, chăm chỉ nên sớm muộn gì cũng sẽ đổi vận và trở nên giàu có. Việc sinh con như một cánh tay đắc lực giúp cho gia đình của con giáp này thêm may mắn, tiền bạc dư dả và người chồng cũng có nhiều bước tiến mới trong sự nghiệp của mình.

Sau khi con giáp này sinh con, cuộc sống của họ sẽ bước sang trang mới, gia đạo an yên, tài chính thịnh vượng, đời sống vợ chồng ngày càng được cải thiện bền vững. Họ sẽ tha hồ hưởng phúc từ con cháu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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