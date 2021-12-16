Nửa cuối tháng 12 năm 2021, tài lộc ‘ÙN ÙN KÉO VÀO NHÀ’ những tuổi sau đây, luôn có quý nhân giúp đỡ trong công việc

12 con giáp tử vi 16/12/2021 09:20

Vận may bủa vây nên từ giờ đến cuối năm 2021, những con giáp sau đây không phải quá lo lắng về tài chính, cơ hội đón cái Tết đầy ấm no, hạnh phúc.

Tuổi Dậu

Vận trình của tuổi Dậu trước đó không được tốt lắm, nhưng từ giữa tháng 12 dương lịch này thì mọi chuyện đã khác. Tài lộc ùn ùn đổ về nhà, con giáp này nên chú ý để nắm bắt cơ hội ngay khi nó xuất hiện.

Trong tháng nếu có cơ hội đầu tư thì nên tiến hành, tài lộc sẽ tự sinh sôi nảy nở. Trong các mối quan hệ xã giao ắt có quý nhân trợ giúp, nếu cần thì có thể nhờ cậy ở đây. Bản mệnh chớ nên ngại ngần, đã gặp khó khăn thì nên hạ mình 1 chút. Có những việc mình có thể tự làm được, nhưng có những việc cần người khai thông mở hướng.

Nửa cuối tháng 12 tài lộc rất khá, nếu không biết nắm bắt thì số tiền thu được sẽ giảm đi đáng kể. Bản mệnh nên cân nhắc kĩ trước khi từ chối cơ hội đã đến tận tay. Không phải lúc nào may mắn cũng ở gần mình đến như thế đâu.

Nửa cuối tháng 12 năm 2021, tài lộc ‘ÙN ÙN KÉO VÀO NHÀ’ những tuổi sau đây, luôn có quý nhân giúp đỡ trong công việc - Ảnh 1
Dậu gặp nhiều may mắn nửa cuối tháng 12 (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu luôn chăm chỉ, tháo vát, kiên trì phấn đầu vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả những người thân trong gia đình. Nửa cuối tháng 12, con giáp này có vận thế vô cùng tốt, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Đặc biệt, từ tết âm lịch, cơ hội và may mắn sẽ ùn ùn kéo đến.

Người tuổi Sửu làm việc luôn tích cực, đầy trách nhiệm nên có thể được cấp trên cân nhắc, trọng dụng và sớm đạt được vị trí cũng như mức lương mà mình mong muốn. Ngoài ra, con giáp này còn được bạn bè mang lại rất nhiều thông tin có lợi về kinh doanh. Do đó, tuổi Sửu có thể nghiên cứu chuyện khởi nghiệp và tự mình làm chủ công việc trong năm nay.

Tuổi Tỵ

Tử vi nửa cuối tháng 12 dương lịch sắp tới, Tỵ sẽ có nhiều quý nhân giúp đỡ về tài lộc và sự nghiệp vào tuần tới. Sắp tới, tuổi Tỵ sẽ cảm nhận được mọi việc đều hanh thông suôn sẻ. Từ đây giúp con giáp này có thêm lòng tự tin, khí chất mạnh mẽ, luôn được nạp đủ năng lượng tích cực để tiến về phía trước, dù làm ăn hay kinh doanh đều thu được nhiều tiền, ngoài ra có người được hưởng tài lộc trên trời rơi xuống, thu nhập ngày càng dồi dào.

Về tình cảm, người độc thân vượng đào hoa nên có thể nhận được tin vui vào thời gian này. Tuổi Tỵ nên mở rộng lòng nhiều hơn để đón nhận tình cảm từ người ấy.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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