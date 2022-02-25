Đúng thứ 6 ngày 25/2/2022, 4 con giáp sau bị hung tinh chiếu mệnh, vận xui xảy đến liên tiếp, làm gì cũng nên cẩn thận

12 con giáp tử vi 25/02/2022 07:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán vào ngày 25/2/2022, 3 con giáp này xui xẻo gặp phải chuyện buồn trong công đường công danh sự nghiệp và tình duyên.

Tuổi Sửu

Thứ 6, ngày 25/2/2022, người tuổi Sửu sẽ có nhiều mâu thuẫn với chính người thân của mình. Bản mệnh cần phải khéo léo hơn trong cách xử lý tình huống cũng như cách nói chuyện của mình. Có thể vấn đề không quá mức nghiêm trọng nhưng chính vì mọi người chưa hiểu ý nhau nên sinh ra những tranh cãi, bất đồng càng ngày càng gay gắt.

Thương Quan nhắc nhở những người tuổi Sửu cần phải tiết chế bớt cảm xúc cá nhân mà tập trung vào công việc của mình. Nhiệm vụ được giao nên cố gắng hoàn thành đúng trong thời gian cho phép, chớ dây dưa lâu ngày.

Đúng thứ 6 ngày 25/2/2022, 4 con giáp sau bị hung tinh chiếu mệnh, vận xui xảy đến liên tiếp, làm gì cũng nên cẩn thận - Ảnh 1

Tuổi Ngọ

Những ngày cuối tháng này, tuổi Ngọ dễ nảy sinh mâu thuẫn hoặc bị tiểu nhân quấy phá, dẫn tới xung đột, thị phi trong tập thể, gây ảnh hưởng tiêu cực tới tinh thần cũng như hiệu suất làm việc. Chưa kể, thời điểm cuối năm khối lượng công việc quá lớn, lại phải chuẩn bị kế hoạch cho năm mới, có thể khiến cho tuổi Ngọ cảm thấy áp lực và mệt mỏi.

Phương diện tài lộc của người tuổi Ngọ chịu ảnh hưởng của vận khí sa sút nên khó đạt được như kỳ vọng. Người làm công ăn lương vẫn có khoản thu nhập ổn định, người kinh doanh buôn bán cũng có thể tranh thủ dịp cuối năm mà thu về một chút lời lãi. Tuy nhiên, nguồn thu này không quá xông xênh nên bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý.

Đúng thứ 6 ngày 25/2/2022, 4 con giáp sau bị hung tinh chiếu mệnh, vận xui xảy đến liên tiếp, làm gì cũng nên cẩn thận - Ảnh 2

Tuổi Hợi

Trong ngày 25/2, Thiên Quan chiếu mệnh, người tuổi Hợi cần phải thận trọng với những hành động của mình kẻo bạn có thể bị tiểu nhân hãm hại, làm cho những chuyện từ đơn giản thành phức tạp vô cùng. Vốn dĩ bạn chẳng có ý gì xấu nhưng sau khi bị tiểu nhân tô vẽ thì lại thành kẻ mưu mô, khiến cho những người xung quanh cảm thấy sợ hãi mà xa lánh, công việc cũng vì thế mà mất đi sự hanh thông.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và người ấy vẫn chưa tìm được điểm để phát triển. Giữa 2 người vẫn đang tồn tại 1 bức tường vô hình ngăn cách, khiến cho tình cảm không thể cháy bỏng hơn nữa.

Đúng thứ 6 ngày 25/2/2022, 4 con giáp sau bị hung tinh chiếu mệnh, vận xui xảy đến liên tiếp, làm gì cũng nên cẩn thận - Ảnh 3

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn thông minh, tài trí hơn người, luôn đạt được thành công và địa vị cao sang, nhưng do ảnh hưởng của cục diện nên Thìn sẽ gặp nhiều xui xẻo trong ngày 25/2.

Việc kinh doanh, đầu tư ở thời điểm này đều có nguy cơ thua lỗ, làm ăn càng cao thì rủi ro càng lớn. Các dự án mà bạn đặt nhiều hy vọng có thể sẽ thất bại hoặc xảy ra tranh chấp vì một số việc vụn vặt.

Đúng thứ 6 ngày 25/2/2022, 4 con giáp sau bị hung tinh chiếu mệnh, vận xui xảy đến liên tiếp, làm gì cũng nên cẩn thận - Ảnh 4

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

 

 

 

 

Rũ bỏ mọi vận đen, 3 con giáp sau thu hút tài lộc, một bước lên tiên khi bước vào tháng 3/2022

Rũ bỏ mọi vận đen, 3 con giáp sau thu hút tài lộc, một bước lên tiên khi bước vào tháng 3/2022

Sau tháng 2 có nhiều điều xui xẻo, 3 con giáp sau sẽ có cuộc sống tươi sáng hơn khi bước vào tháng mới, có cơ hội trở nên giàu có, đổi đời trong phút chốc.

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