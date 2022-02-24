Rũ bỏ mọi vận đen, 3 con giáp sau thu hút tài lộc, một bước lên tiên khi bước vào tháng 3/2022

12 con giáp tử vi 24/02/2022 10:40

Sau tháng 2 có nhiều điều xui xẻo, 3 con giáp sau sẽ có cuộc sống tươi sáng hơn khi bước vào tháng mới, có cơ hội trở nên giàu có, đổi đời trong phút chốc.

Tuổi Ngọ

Tử vi cho thấy, cuối tháng 2 đầu tháng 3, con giáp này sẽ được Thần Tài ưu ái hơn người, cơ hội thay đời đổi vận có một không hai. Nên chú trọng vào việc xây dựng các mỗi quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên. Đó sẽ chính là quý nhân giúp bạn trong lúc hoạn nạn, khó khăn.

Công sức và sự nỗ lực của người tuổi Ngọ sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp trong thời gian sắp tới. Vậy nên đừng vội nản chí mà bỏ cuộc giữa chừng nhé.

Rũ bỏ mọi vận đen, 3 con giáp sau thu hút tài lộc, một bước lên tiên khi bước vào tháng 3/2022 - Ảnh 1

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, bước vào đầu tháng 3, người tuổi Mùi sẽ làm ăn rất phát đạt và thuận lợi. Trong thời gian này, con giáp này sẽ tìm thấy cơ hội tốt từ những người xung quanh, thời gian tới hạnh phúc nối tiếp nhau, không thiếu những chuyện vui khiến họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Sau tháng 2 có nhiều bất lợi, công việc của tuổi Mùi thời gian tới sẽ suôn sẻ hơn, không những thế họ còn được quý nhân chỉ dẫn, dễ dàng thăng quan tiến chức trong năm nay. Ngoài ra, đời sống tinh thần cũng rất suôn sẻ, gia đình hòa thuận, hạnh phúc, làm việc gì cũng sẽ thu được kết quả gấp đôi chỉ với một nửa nỗ lực, vận may luôn ở bên, mong ước trong năm nay sẽ thành hiện thực.

Rũ bỏ mọi vận đen, 3 con giáp sau thu hút tài lộc, một bước lên tiên khi bước vào tháng 3/2022 - Ảnh 2

Tuổi Thìn

Bước qua tháng 3, cuộc sống tuổi Thìn có nhiều thay đổi đáng mong chờ. Con giáp này được lòng thần Tài nhờ vậy mà tài lộc nâng lên tầm cao mới. Những tháng đầu năm là giai đoạn thích hợp mưu cầu tiền tài của tuổi Thìn. Nếu nắm bắt được tài lộc đưa về, việc mua nhà mua xe cũng không quá xa vời với tuổi Thìn, không thì cũng tìm được cơ hội đầu tư sinh lời khủng đáng mong chờ.

Tuổi Thìn sẽ cảm nhận được tâm trạng hoàn toàn thoải mái, vận may cũng được cải thiện sau tháng 2 có nhiều xui xẻo vừa qua. Bên cạnh đó, tài vận của tuổi Thìn cũng có nhiều khởi sắc, và gặp được nhiều điều tốt đẹp bất ngờ. Vào những ngày đầu tháng sẽ gặp được quý nhân, con đường xây dựng cuộc sống viên mãn trong tương lai đang đến gần.

Rũ bỏ mọi vận đen, 3 con giáp sau thu hút tài lộc, một bước lên tiên khi bước vào tháng 3/2022 - Ảnh 3

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

Đúng 15 ngày tới, 4 con giáp sau mở cửa đón tài lộc vào nhà, may mắn trải dài từ giờ đến cuối năm

Đúng 15 ngày tới, 4 con giáp sau mở cửa đón tài lộc vào nhà, may mắn trải dài từ giờ đến cuối năm

Chuyên gia tử vi cho rằng trong 15 ngày tới, 4 con giáp sau đây sê gặp nhiều may mắn, công việc, tình duyên vô cùng thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giap may mắn 12 con giap tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 5 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 9 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời