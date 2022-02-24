Đúng 15 ngày tới, 4 con giáp sau mở cửa đón tài lộc vào nhà, may mắn trải dài từ giờ đến cuối năm

Trong 15 ngày tới, người tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Nhìn chung, cuộc sống bắt đầu thăng hoa rực rỡ, tiền bạc và sự nghiệp dần khởi sắc, thậm chí có người đổi đời.

Trong vận trình tình cảm, hai hành Kim tương hòa nên chuyện tình cảm ổn định và suôn sẻ như mong muốn. Những mâu thuẫn hiểu lầm khi yêu dần được hóa giải, cặp đôi đã cùng nhau chia sẻ và lắng nghe để có thể thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp với mình.

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Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp nói rằng người tuổi Tý trời sinh thông minh, cư xử khéo léo. Con giáp này vốn là người chỉn chu trong cách đối nhân xử thế, tính tính ngày thẳng, có sao nói vậy.

Trong 15 ngày tới, tuổi Tý được cát tinh chiếu mệnh lại có cung tài lộc rộng mở, đón quý nhân vào nhà nên mọi chuyện đều tốt đẹp. Con giáp này bất ngờ đón cục diện vượng vận quý nhân, tài lộc vượng phát nên làm gì cũng suôn sẻ, phát đạt hơn người.

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Tuổi Hợi

Tử vi nói rằng người tuổi Hợi có tính cách bao dung, nhân hậu, tốt bụng, luôn quan tâm và giúp đỡ người khác. Đây là một trong những con giáp luôn gặp nhiều may mắn nhất trong số 12 con giáp.

Trong vòng 15 ngày tới đây, tuổi Hợi sẽ được các sao may mắn chiếu mệnh, dần thoát khỏi vận xui và gặp nhiều điều thuận lợi trong cả công việc lẫn cuộc sống. Nếu thực sự nắm bắt cơ hội, con giáp này có thể gia tăng thu nhập, vận may đến tới tấp không ngừng.

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Tuổi Mùi

So với những con giáp khác, người tuổi Mùi thường không có xuất thân giàu có nhưng lại có bản lĩnh, tài giỏi và xây dựng được cuộc sống vinh hoa phú quý cho riêng mình. Trong thời gian 15 ngày tới đây, chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa, cuộc sống của bạn sẽ bước lên tầm cao mới, sự nghiệp thăng hoa, tài vận dồi dào.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được mai mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. Khi đã gặp được người ưng ý, bạn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đừng để hạnh phúc vuột mất.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).