Đúng 15 ngày tới, 4 con giáp sau mở cửa đón tài lộc vào nhà, may mắn trải dài từ giờ đến cuối năm

12 con giáp tử vi 24/02/2022 07:24

Chuyên gia tử vi cho rằng trong 15 ngày tới, 4 con giáp sau đây sê gặp nhiều may mắn, công việc, tình duyên vô cùng thuận lợi.

Tuổi Dần

Trong 15 ngày tới, người tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Nhìn chung, cuộc sống bắt đầu thăng hoa rực rỡ, tiền bạc và sự nghiệp dần khởi sắc, thậm chí có người đổi đời.

Trong vận trình tình cảm, hai hành Kim tương hòa nên chuyện tình cảm ổn định và suôn sẻ như mong muốn. Những mâu thuẫn hiểu lầm khi yêu dần được hóa giải, cặp đôi đã cùng nhau chia sẻ và lắng nghe để có thể thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp với mình.

Đúng 15 ngày tới, 4 con giáp sau mở cửa đón tài lộc vào nhà, may mắn trải dài từ giờ đến cuối năm - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp nói rằng người tuổi Tý trời sinh thông minh, cư xử khéo léo. Con giáp này vốn là người chỉn chu trong cách đối nhân xử thế, tính tính ngày thẳng, có sao nói vậy.

Trong 15 ngày tới, tuổi Tý được cát tinh chiếu mệnh lại có cung tài lộc rộng mở, đón quý nhân vào nhà nên mọi chuyện đều tốt đẹp. Con giáp này bất ngờ đón cục diện vượng vận quý nhân, tài lộc vượng phát nên làm gì cũng suôn sẻ, phát đạt hơn người.

Đúng 15 ngày tới, 4 con giáp sau mở cửa đón tài lộc vào nhà, may mắn trải dài từ giờ đến cuối năm - Ảnh 2

Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Tử vi nói rằng người tuổi Hợi có tính cách bao dung, nhân hậu, tốt bụng, luôn quan tâm và giúp đỡ người khác. Đây là một trong những con giáp luôn gặp nhiều may mắn nhất trong số 12 con giáp.

Trong vòng 15 ngày tới đây, tuổi Hợi sẽ được các sao may mắn chiếu mệnh, dần thoát khỏi vận xui và gặp nhiều điều thuận lợi trong cả công việc lẫn cuộc sống. Nếu thực sự nắm bắt cơ hội, con giáp này có thể gia tăng thu nhập, vận may đến tới tấp không ngừng.

Đúng 15 ngày tới, 4 con giáp sau mở cửa đón tài lộc vào nhà, may mắn trải dài từ giờ đến cuối năm - Ảnh 3

Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

So với những con giáp khác, người tuổi Mùi thường không có xuất thân giàu có nhưng lại có bản lĩnh, tài giỏi và xây dựng được cuộc sống vinh hoa phú quý cho riêng mình. Trong thời gian 15 ngày tới đây, chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa, cuộc sống của bạn sẽ bước lên tầm cao mới, sự nghiệp thăng hoa, tài vận dồi dào.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được mai mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. Khi đã gặp được người ưng ý, bạn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đừng để hạnh phúc vuột mất.

Đúng 15 ngày tới, 4 con giáp sau mở cửa đón tài lộc vào nhà, may mắn trải dài từ giờ đến cuối năm - Ảnh 4

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

 

 

 

 

 

 

Đây là 4 con giáp thay đổi vận mệnh trong 3 ngày cuối tháng (26/2-28/2), công danh, tiền tình đều rực rõ

Đây là 4 con giáp thay đổi vận mệnh trong 3 ngày cuối tháng (26/2-28/2), công danh, tiền tình đều rực rõ

Trong 3 ngày cuối tháng 2 (26/2-28/2), 4 con giáp sau may mắn làm gì cũng thuận lợi, tài lộc thăng hoa, vượng phát. Bản mệnh có được nhiều cơ hội chứng minh năng lực bản thân, được người người ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giap may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 54 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 4 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 9 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời