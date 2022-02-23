Cuối tháng 2/2022, 3 con giáp sau bị hung tinh chiếu mệnh, vận xui bủa vây, nên thận trọng khi làm việc lớn

12 con giáp tử vi 23/02/2022 07:00

Hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối diện với những chuyện không may mắn trong những ngày cuối tháng 2.

Tuổi Tý

Do có hung vận khá lớn cản trở nên vận trình của Tý ngập tràn biến động bất lợi. Đây là dấu hiệu cảnh báo Tý làm việc gì cũng phải cẩn thận.

Cuối tháng 2, Tý có thể tranh cãi với người xung quanh vì nhiều nguyên nhân. Chủ yếu là do quan điểm và cách thức làm việc trái ngược nhau. Giữa bạn và đối phương không có sự dung hòa, hỗ trợ lẫn nhau nên mâu thuẫn rất dễ hình thành trong quá trình làm việc chung. Điều này có thể khiến hiệu quả công việc giảm sút, cấp trên không hài lòng.

Cuối tháng 2/2022, 3 con giáp sau bị hung tinh chiếu mệnh, vận xui bủa vây, nên thận trọng khi làm việc lớn - Ảnh 1

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn thông minh, tài trí hơn người, luôn đạt được thành công và địa vị cao sang, nhưng do ảnh hưởng của cục diện nên Thìn sẽ gặp nhiều xui xẻo trong tháng 2 này.

Việc kinh doanh, đầu tư ở thời điểm này đều có nguy cơ thua lỗ, làm ăn càng cao thì rủi ro càng lớn. Các dự án mà bạn đặt nhiều hy vọng có thể sẽ thất bại hoặc xảy ra tranh chấp vì một số việc vụn vặt. 

Cuối tháng 2/2022, 3 con giáp sau bị hung tinh chiếu mệnh, vận xui bủa vây, nên thận trọng khi làm việc lớn - Ảnh 2

Tuổi Ngọ

Con giáp này bị nhiều hung tinh ngáng trở vào cuối tháng này nên khó gặt hái kết quả như ý muốn. Ngọ dễ bị tiểu nhân ngáng đường, gặp phải nhiều tình huống phát sinh nằm ngoài tầm kiểm soát. Đứng trước quá nhiều sự cố, đôi khi Ngọ cảm thấy bất lực, mệt mỏi.

Chỉ khi giữ được bình tĩnh thì Ngọ mới có thể suy nghĩ thấu đáo. Ngược lại, vội vàng chỉ làm mọi việc rối tung hơn mà thôi. Đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc Ngọ cần giữ cho mình tinh thần tỉnh táo để đưa ra quyết định sáng suốt nhất.

Cuối tháng 2/2022, 3 con giáp sau bị hung tinh chiếu mệnh, vận xui bủa vây, nên thận trọng khi làm việc lớn - Ảnh 3

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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