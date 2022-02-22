Bắt đầu từ ngày 1/3, 4 con giáp sau đây được Thần Tài ưu ái, công việc, tình duyên cũng đồng loạt khởi sắc

Trong những ngày cuối tháng, tài vận của bạn sẽ vô cùng nở rộ. Không chỉ phát huy hết được toàn bộ thế mạnh của mình, mà còn nhận về kết quả như ý.

Theo tử vi 12 con giáp , trong tháng 3 này, đường tình duyên của Ngọ sẽ vô cùng khởi sắc. Nửa kia của bạn, chính là vị quý nhân phù trợ đắc lực cho sự nghiệp của bạn. Họ sẽ đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích để thoát khỏi gian khó và bứt phá ngoạn mục trong sự nghiệp.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Thân bản chất nhanh nhẹn và thưởng phản ứng nhanh khi gặp bất cứ tình huống nào. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ thông minh, sáng tạo và thường nghĩ ra những ý tưởng đột phá.

Từ ngày 1/3, con giáp tuổi Thân có tài lộc tăng vọt, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, mọi điều ước đều trở thành hiện thực. Người tuổi này làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, nông sản bán được mùa, được giá.

Trong khoảng thời gian tới, con giáp tuổi Thân cần cẩn trọng trước công việc liên quan đến giấy tờ. Làm việc chăm chỉ và cẩn trọng, họ sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi.

Tuổi Tý





Người tuổi Tý cũng thông minh, nhanh nhẹn không kém người tuổi Thân. Họ thường quan niệm miễn là họ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình thì họ sẽ được đền đáp xứng đáng.

Từ ngày đầu tháng 3 trở đi, người tuổi Tý có tài lộc dồi dào, vận trình ngày một tươi sáng. Những dự định của họ phần nhiều sẽ trở thành hiện thực. Con giáp tuổi này có cơ hội gặp được quý nhân, được tạo điều kiện phát triển trong công việc. Người tuổi Tý được Thần Tài ban phát của cải nên kinh doanh cực vượng, doanh thu tăng lên từng ngày.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu luôn điềm đạm, cẩn trọng. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ luôn chăm chỉ, tận tâm nên được nhiều người tin tưởng. Thời gian gần đây, người tuổi Sửu bị hung tinh chiếu mệnh nên ảnh hưởng nhiều đến tài vận. Họ cố gắng nhiều nhưng không được ghi nhận.

Bắt đầu từ ngày 1/3, vận may của con giáp tuổi Sửu tăng lên, tai qua nạn khỏi. Mọi dự định của họ đều trở thành hiện thực. Người làm kinh doanh thì mọi thương vụ đều suôn sẻ, chốt được đơn hàng lớn.

Người làm công ăn lương cũng có thêm nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập. Người tuổi Sửu làm việc chăm chỉ, kiên trì ắt sẽ đạt được thành tựu như mong đợi, càng về cuối năm càng tụ khí, tụ tài.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).