4 con giáp nữ sinh con trai thì phát tài, sinh con gái thì phú quý, gia đình hạnh phúc viên mãn

12 con giáp tử vi 21/02/2022 06:17

Con cái là lộc trời cho vậy nên đối với phụ nữ mà nói sinh con là một niềm hạnh phúc, bất kể là trai hay gái. Riêng với 3 con giáp này, sau khi sinh con cuộc sống của họ sẽ trở nên giàu sang, phú quý hơn.

Tuổi Dậu

Nữ tuổi Dậu được trời phú cho tài năng, trí thông minh hơn người. Họ cũng là những người tinh tế, nhanh nhẹn nên người đối diện luôn tỏ ra nể trọng. Dường như đi đến đâu họ cũng tạo nên sức hút đặc biệt.

Ngày còn trẻ, nữ tuổi Dậu có thể gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng nhờ có số mệnh tốt nên họ gặp được người chồng như ý, tài năng và rất mực thương yêu vợ. Nếu sinh quý tử thì gia đạo an yên, sự nghiệp bước sang 1 trang mới. Sau này con lớn lên dễ trở thành nhân vật đặc biệt làm rạng danh gia đình, dòng họ.

Sau khi sinh con, cơ hội làm giàu liên tiếp đến với vợ chồng nữ tuổi Dậu. Nếu sinh con gái thì Thần Tài đến gõ cửa. Nếu sinh đủ nếp đủ tẻ thì cuộc đời cứ yên tâm mà hưởng phúc.

4 con giáp nữ sinh con trai thì phát tài, sinh con gái thì phú quý, gia đình hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1

Tuổi Thìn

Trời sinh phụ nữ tuổi Thìn vốn nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống, dù không giàu có thì vẫn ấm no, hạnh phúc. mọi thứ đến với tuổi Thìn như một cơ duyên. một khi họ đã nắm bắt được thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, thuận lợi. vốn dĩ tuổi Thìn được trời ban cho phước lành nên khi sinh con, kết hôn, những phước lành đó càng thêm dồi dào, giúp gia đình an yên.

Có thể nên, sự ra đời của những đứa trẻ đem đến may mắn cho cả nhà của người tuổi Thìn. Dù đó là bé trai hay bé gái, sự xuất hiện của chúng cũng đều mang đến phúc đức cho người tuổi Thìn. Không những thế, cả gia đình cũng được hưởng phúc theo.

4 con giáp nữ sinh con trai thì phát tài, sinh con gái thì phú quý, gia đình hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2

Tuổi Ngọ

Trong số 12 con giáp nữ thì nữ tuổi Ngọ được xem là phóng khoáng và thoải mái nhất. Họ thu hút người đối diện bởi cá tính mạnh mẽ, cởi mở, quyết đoán.

Mặc dù là người phóng khoáng, năng động, thích bay nhảy nhưng sau khi lập gia đình, nữ tuổi Ngọ lại nghiêm túc và hết lòng chăm sóc gia đình, con cái. Chính vì vậy mà nữ tuổi Ngọ sẽ trở thành bà vợ đảm đang, bà mẹ tuyệt vời trong gia đình.

Nếu sinh con trai, sự nghiệp tiền đồ của cả gia đình nữ tuổi Ngọ sẽ có bước phát triển mạnh mẽ không ngờ. Còn nếu sinh con gái thì tài lộc sẽ nhanh chóng tìm đến. Nhìn chung, nữ tuổi Ngọ là người cực kỳ may mắn trong đường con cái mà ít có con giáp nào sánh được.

4 con giáp nữ sinh con trai thì phát tài, sinh con gái thì phú quý, gia đình hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3

Tuổi Hợi

Trong số các con giáp, tuổi hợi là người nhận được phúc phần trời ban cực kỳ dồi dào. họ sinh ra đã mang phúc khí may mắn nên làm bất cứ điều gì cũng thuận buồm xuôi gió. không những thế, tuổi hợi còn là một trong những con giáp dễ dàng làm giàu và có cuộc sống sung sướng nhất.

Sau khi kết hôn, sinh con, họ vẫn tiếp tục nhận được nhiều phúc lộc trời ban, thậm chí còn nhiều hơn trước. những đứa trẻ do tuổi hợi sinh ra được xem là tài sản quý báu của dòng họ, góp phần vào sự thành công trong sự nghiệp của cha mẹ, mang đến sự hòa thuận hạnh phúc cho gia đình.

4 con giáp nữ sinh con trai thì phát tài, sinh con gái thì phú quý, gia đình hạnh phúc viên mãn - Ảnh 4

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

 

 

 

Trong 7 ngày cuối tháng 2/2022, 4 con giáp sau gặp thời đổi vận, công việc làm ăn vô cùng thuận lợi

Trong 7 ngày cuối tháng 2/2022, 4 con giáp sau gặp thời đổi vận, công việc làm ăn vô cùng thuận lợi

Trong những ngày cuối tháng 2/2022, 3 con giáp may mắn thông thuận công danh, dồi dào tài vận. Bản mệnh nếu quyết chí làm ăn sẽ thu được quả ngọt xứng đáng.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp 12 con giap may mắn

TIN MỚI NHẤT

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 53 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 3 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 9 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời