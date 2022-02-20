12 con giáp làm gì để phát tài, gặt hái nhiều may mắn từ giờ đến cuối năm?

12 con giáp tử vi 20/02/2022 11:55

Trong năm Nhâm Dần 2022, 12 con giáp cần chuẩn bị tâm lý thay đổi một số điều để cuộc sống từ giờ đến cuối năm thăng hoa.

Tuổi Tý

 

Những tháng đầu năm vốn là thời điểm mà tuổi Tý dễ đổi vận khi làm việc gì cũng may mắn. Tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi, làm việc gì cũng “nên cơm nên cháo”. Có thể nói họ ít khi nào để mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng để tài vận dồi dào hơn, trong thời gian tới, tuổi Tý cần chú trọng vào kế hoạch của mình, không nên quan tâm mọi thứ bên cạnh thì mọi thứ sẽ thành công ngoài mong đợi.

 

12 con giáp làm gì để phát tài, gặt hái nhiều may mắn từ giờ đến cuối năm? - Ảnh 1


Tuổi Sửu

Sau Tết Âm lịch, tuổi Sửu tuy vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết triệt để nhưng vẫn có vận may lội ngược dòng. Người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, siêng năng, họ luôn đặt công việc lên hàng đầu. Vì vậy, thời gian tới để tài vận dồi dào hơn, tuổi Sửu cần phải nghỉ ngơi, lắng nghe lời khuyên của người khác, chờ thời cơ tốt để tiếp tục thăng hoa.

 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định, luôn cố gắng và nỗ lực để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Không như thời gian trước, từ tháng 2 Âm lịch trở đi, tuổi Dần nên án binh bất động, chờ quý nhân và thời cơ đến. Từ giờ đến cuối năm 2022, tuổi Dần sẽ gặp được may mắn, tuy không giàu có như mong ước nhưng cuộc sống cũng cải thiện.

Tuổi Mão

Từ giờ đến cuối năm 2022, tuổi Mão chỉ cần chăm chỉ nỗ lực như vốn dĩ, không cần quá lo lắng về những gì sắp diễn ra vì vốn dĩ bạn đã có vận khí tốt trong giai đoạn này.

12 con giáp làm gì để phát tài, gặt hái nhiều may mắn từ giờ đến cuối năm? - Ảnh 2

Tuổi Thìn

Từ sau rằm Tháng Giêng, tuổi Thìn nên tập thói quen quan sát xung quanh để biết cái gì nên buông, cái gì nên níu mà cố gắng theo đuổi. Đây cũng là giai đoạn thăng hoa của tuổi Thìn, thế nên càng phải đặc biệt chú ý môi trường quanh bạn để không bỏ lỡ cơ hội.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ sẽ gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa trong thời gian tới. Vì thế, bạn cũng không cần quá lo lắng, nên giữ vững niềm tin về tương lai tươi sáng sắp tới cũng như giữ tâm cởi mở, đón cơ hội làm giàu.

Tuổi Ngọ

Để lộc phát vào năm 2022, từ bây giờ, tuổi Ngọ cần mở lòng với những góp ý, xây dựng chân thành của người khác để hoàn thiện bản thân, mở ra cơ hội phát triển.

12 con giáp làm gì để phát tài, gặt hái nhiều may mắn từ giờ đến cuối năm? - Ảnh 3

Tuổi Mùi

Con giáp này cần mở rộng các mối quan hệ, đầu tư vào quản giao và chú ý cách cư xử với mọi người để duy trì, củng cố các mối quan hệ, tăng cơ hội đổi đời trước thềm năm mới.

Tuổi Thân

Con giáp này cần cố gắng thu nạp kiến thức, trau dồi kỹ năng để tiến xa hơn vào năm sau, vì cơ bản họ sẽ gặp quý nhân vào những ngày cuối năm 2022.

Tuổi Dậu

Người cầm tinh con giáp trên nên dành thời gian nhìn lại các dự định tương lai, lập lại kế hoạch cho mai sau để xây dựng cuộc sống viên mãn hơn. Dù có thể quý nhân sẽ đến vào đầu năm 2022, bạn cũng nên "nâng cấp" tầm nhìn và cuộc sống của mình đã.

12 con giáp làm gì để phát tài, gặt hái nhiều may mắn từ giờ đến cuối năm? - Ảnh 4

Tuổi Tuất

Từ tháng 2 âm lịch đến cuối năm, tuổi Tuất cần phải mở rộng giao thiệp để tìm kiếm cơ hội làm giàu, đổi đời từ các mối quan hệ của mình.

Tuổi Hợi

Đầu năm 2022, tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều hỷ sự. Để củng cố cơ hội này, tuổi Hợi nên sống thiện lành, học cách cho đi nhiều hơn và tránh xa thị phi để vận tốt luôn bên mình.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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