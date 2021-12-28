Đúng ngày 1/1/2022, 3 con giáp ‘NGỬA ĐẦU ĐÓN QUÝ NHÂN, CÚI ĐẦU HỐT BẠC’ giàu sang nứt vách

12 con giáp tử vi 28/12/2021 08:43

Nhờ nhận được sự hậu thuẫn của Thần Tài, 3 con giáp này sẽ gặp được nhiều điều may mắn bắt đầu từ những ngày đầu tiên của năm mới. Tài lộc đầy túi, cả năm phát tài.

Tuổi Dần

Trong mắt người khác, tuổi Dần là những người có ý chí mạnh mẽ, kiên định và không bao giờ khuất phục trước số phận. Mặc dù tuổi Dần mang số mệnh phú quý nhưng không phải ai cũng được sinh ra từ gia đình phú quý, vì vậy muốn gầy dựng cuộc sống giàu sang thì họ cũng phải tự nỗ lực rất nhiều. 

Có thể năm 2021 không phải là năm may mắn và suôn sẻ thì khoảng thời gian đầu năm 2022 này tuổi Dần nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Đặc biệt từ ngày 1/1/2022 cuộc sống tuổi Dần có bước chuyển biến tích cực, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện đáng kể. Điều cần làm nhất chính là tuổi Dần cần phát huy hết thế mạnh để có được cơ hội đổi đời trong năm 2022 sắp tới.

Đúng ngày 1/1/2022, 3 con giáp ‘NGỬA ĐẦU ĐÓN QUÝ NHÂN, CÚI ĐẦU HỐT BẠC’ giàu sang nứt vách - Ảnh 1
Dần gặp nhiều may mắn trong năm 2022 (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất làm việc lúc nào cũng chăm chỉ, ở nơi làm việc được trả lương cao thành quả thu về đầu năm mới không bằng ai, sự nghiệp bắt đầu tiến triển theo chiều hướng tích cực.

Tuổi Tuất có lòng trung thành cao, được nhiều bạn bè tin tưởng, trong đời người tuổi Tuất được quý nhân giúp đỡ nên tránh được nhiều đường vòng trong sự nghiệp, cùng với tính cách siêng năng, có tinh thần dám nghĩ dám làm, tương lai chắc chắn sẽ cho thấy những bước tiến vượt bậc. Đặc biệt, khi bước sang năm 2022 công việc của Tuất sẽ gặp được nhiều thuận lợi, giúp cho nguồn tài chính thịnh vượng hơn trước rất nhiều.

Tuổi Thân

Thân là con giáp khôn khéo, nhanh nhẹn và rất có tài. Họ có tham vọng, không ngừng đặt ra cho chính mình những mục tiêu để chinh phục. Vậy nên, chẳng cần cậy nhờ mẹ cha, cũng không cần bám víu vào bất cứ ai Thân vẫn có thể gầy dựng được sự nghiệp đáng nể khi còn khá trẻ.

Tử vi tướng số có nói, trong năm 2022 này, Thân sẽ được thần tài chiếu cố hết mực. Cụ thể, từ ngày 1/1/2022, con giáp này sẽ may mắn tột cùng, bước chân ra tới ngõ là tiền rơi trúng đầu, giàu sang bất chấp.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tháng 1/2022, 3 con giáp tài vận hanh thông, ‘TIỀN BẠC RỦNG RỈNH’ tiêu xài xả láng cũng không lo sạch túi

Tháng 1/2022, 3 con giáp tài vận hanh thông, ‘TIỀN BẠC RỦNG RỈNH’ tiêu xài xả láng cũng không lo sạch túi

Những ngày đầu tiên của năm mới, 3 con giáp này đã nhận được muôn vàng may mắn. Cuộc sống có nhiều thay đổi, nhất là tài chính cứ tăng chứ không giảm.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tử vi con giáp con giáp may mắn năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 4 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 34 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy