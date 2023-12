‘TÀI LỘC ĐẢO CHIỀU’, 3 con giáp ‘TIỀN VÀNG BÙNG NỔ’ trong 7 ngày cuối cùng của tháng 12/2021

Tuổi Mão

Vận may của người tuổi Mão trong khoảng thời gian trước đó có thể nói là tương đối hanh thông, vào cuối ngày 24-31/12, sự nghiệp sẽ càng khởi sắc, tài lộc ổn định, của cải thu về sẽ lớn hơn, tiền rủng rỉnh, giàu sang không lo, tài lộc của chính mình sẽ được nhận. Đây là một bước ngoặt lớn. Nhờ sự phù hộ của ngôi sao may mắn, những người cầm tinh tuổi Mão sẽ vượng phát trong sự nghiệp, tài lộc cũng tăng lên, gặp nhiều may mắn thì số tài sản của họ thậm chí còn tăng lên gấp đôi, đáng ghen tị.