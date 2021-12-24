‘TÀI LỘC ĐẢO CHIỀU’, 3 con giáp ‘TIỀN VÀNG BÙNG NỔ’ trong 7 ngày cuối cùng của tháng 12/2021

12 con giáp tử vi 24/12/2021 08:23

Những ngày còn lại của tháng 12 là thời điểm hoàng kim của những con giáp này, tài lộc rủng rỉnh túi.

Tuổi Mão

Vận may của người tuổi Mão trong khoảng thời gian trước đó có thể nói là tương đối hanh thông, vào cuối ngày 24-31/12, sự nghiệp sẽ càng khởi sắc, tài lộc ổn định, của cải thu về sẽ lớn hơn, tiền rủng rỉnh, giàu sang không lo, tài lộc của chính mình sẽ được nhận. Đây là một bước ngoặt lớn. Nhờ sự phù hộ của ngôi sao may mắn, những người cầm tinh tuổi Mão sẽ vượng phát trong sự nghiệp, tài lộc cũng tăng lên, gặp nhiều may mắn thì số tài sản của họ thậm chí còn tăng lên gấp đôi, đáng ghen tị.

‘TÀI LỘC ĐẢO CHIỀU’, 3 con giáp ‘TIỀN VÀNG BÙNG NỔ’ trong 7 ngày cuối cùng của tháng 12/2021 - Ảnh 1
Tuổi Mão may mắn những ngày cuối tháng 12/2021 (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dần

Tuổi Dần chính là con giáp may mắn cuối năm 2021, chính vì vậy mà mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến đáng kể. Bạn cần tự nhắc nhở mình cố gắng để giữ vững phong độ này.

Trên phương diện sự nghiệp, do có quý nhân soi đường chỉ lối, bản mệnh làm việc gì cũng trôi chảy, thậm chí đạt thành tích cao, nhận được sự tán thưởng của cấp trên và đồng nghiệp.

Có thể thấy rằng bản mệnh sẽ hoàn thành nhiều mục tiêu đặt ra từ trước ngay trong khoảng thời gian này.

Từ giờ đến hết tháng 12/2021, bên cạnh việc tập trung vào công việc chính thì bản mệnh có thể thử đầu tư, kinh doanh sinh lời để thu về nhiều lợi nhuận, chắc chắn bạn sẽ khắc phục được hết những khó khăn còn tồn đọng từ trước đó.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực nhưng bạn nhanh chóng lấy lại phong độ của mình

Từ giờ đến hết tháng 12/2021 những người tuổi Tuất càng có cơ hội làm việc dành cho bạn sẽ rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên. Khoảng thời gian này cũng là cơ hội bứt phá của bạn. 

Bạn có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty và nhận được nhiều khoản thu nhập. Trong thời gian tới, con đường tình duyên của người tuổi Tuất cũng vô cùng nở rộ. Tuổi Tuất sẽ nhận được nhiều tình cảm ngọt ngào và đó sẽ là động lực giúp bạn bước về phía trước.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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