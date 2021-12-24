3 con giáp ‘VƯỢNG PHU’ luôn mang đến ‘PHÚC LỘC’ cho chồng, cưới được người phụ nữ này cả đời hưởng phước

12 con giáp tử vi 24/12/2021 06:23

Những con giáp này luôn mang đến tài lộc cho người đàn ông của cuộc đời mình, ai cưới được sẽ luôn gặp may mắn, công việc luôn thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Hợi

Bản thân những cô nàng tuổi Hợi có tài vận rất vượng, cuộc sống thảnh thơi an nhàn mà vẫn luôn rủng rỉnh tiền tiêu. Không những biết cách “hái ra tiền”, họ còn biết cách hưởng thụ cuộc sống một cách triệt để.

Hơn thế, người tuổi Hợi còn có con mắt tinh đời, biết chọn cho mình “đối tác” phù hợp để cùng nhau bước trên hành trình hạnh phúc suốt đời. Họ không nề hà khi yêu một anh chàng có gia cảnh nghèo khó. Với họ, bản chất con người, tình cảm chân thành mới là điều quan trọng. Chỉ cần họ nhìn thấy chí tiến thủ, sự quyết tâm cao độ và niềm tin mạnh mẽ vào tương lai tươi sáng của đối phương là được, tiền bạc vật chất trước mắt không nói lên bất cứ điều gì.

Khi được cô nàng tuổi Hợi “nâng khăn sửa túi”, chắc chắn bạn sẽ là người đàn ông hạnh phúc và thành đạt. Nhờ sự khéo léo và tài năng thiên bẩm, họ sẽ giúp bạn “vượt khó” dễ dàng, tạo điều kiện thuận lợi trên con đường làm giàu và gặt hái thành công. Đây là một trong 3 con giáp giúp chồng phát tài dễ như trở bàn tay.

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Cô nàng tuổi Hợi luôn mang đến may mắn cho chồng (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ

Ngọ là người phóng khoáng thích tự do bay nhảy, kể cả nam lẫn nữ. Nam tuổi Ngọ khá đa tình, nữ tuổi Ngọ lại an phận và chung thủy hơn. Khi lấy chồng, bạn một mực hướng về gia đình, không bao giờ bỏ bê chồng con. Có thể nói Ngọ là người mẹ, người vợ tuyệt vời. Ngoài xã hội bạn là người có chức quyền, ở nhà bạn có tiếng nói khiến chồng nể phục. Tuy nhiên Ngọ không bao giờ bắt nạt hay khinh thường chồng. Bạn luôn biết lắng nghe những tâm tư và cùng chồng vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn. Nói chung gia đình nào có Ngọ, cuộc sống vinh hoa phú quý đang chờ đón phía trước.

Tuổi Thân

Phụ nữ tuổi Thân biết đến nhiều với sự nhanh trí và hoạt bát. Cô ấy thông minh và có tầm nhìn xa trông rộng có thể đưa ra nhiều lời tư vấn tốt cho chồng trong công việc kinh doanh và sự nghiệp của bản thân.

Không chỉ vậy, trong cuộc sống gia đình, khi có tình huống bất ngờ nào, cô ấy cũng có thể bình tĩnh giải quyết. Thông minh, lịch sự và tinh tế, phụ nữ tuổi Thân có tài năng giúp đỡ chồng trong cả công việc lẫn cuộc sống đời thường.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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