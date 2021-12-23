3 con giáp cát tinh ‘VÂY LỐI’, vận đỏ ‘NHƯ SON’ trong 10 ngày tới, tiền tài phơi phới tới tận năm sau

12 con giáp tử vi 23/12/2021 09:24

10 ngày tới đây 3 con giáp này may mắn còn hơn trúng số độc đắc, làm việc ở bất cứ lĩnh vực nào cũng nhận được mức lương đáng mơ ước.

Tuổi Sửu

Người cầm tinh con Trâu dù là nam hay nữ đều chăm chỉ siêng năng, làm việc hết mình. Họ sống thực tế và không ngừng nỗ lực mỗi ngày để lo cho tương lai của gia đình.

Tử vi học chỉ rõ, trong 10 ngày tới Sửu sẽ có cơ may lội ngược dòng, liên tiếp đón tin vui tài lộc. May mắn nối tiếp may mắn, thành công nối tiếp thành công Sửu sẽ có bạc tiền dư dả, tiêu xài thả ga tận vài năm sau cũng chẳng hết tiền.

3 con giáp cát tinh ‘VÂY LỐI’, vận đỏ ‘NHƯ SON’ trong 10 ngày tới, tiền tài phơi phới tới tận năm sau - Ảnh 1
Sửu gặp nhiều may mắn trong 10 ngày tới (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dậu

Tử vi học chỉ rõ rằng trong thời gian 10 ngày tới, những người cầm tinh con Gà liên tục gặp vận đỏ. Trong đời sống dù người tuổi Dậu nhiều lần gặp trắc trở trong cuộc sống, công việc nỗ lực hết mình nhưng không theo ý muốn nhưng nhờ nỗ lực của mình nên tuổi Dậu sẽ có sự cuộc sống viên mãn.

Trong thời gian này người tuổi Dậu phát tài trông thấy khiến cho túi tiền của người tuổi Dậu rủng rỉnh viên mãn giúp người tuổi Dậu lên như diều gặp gió, mọi thứ an bài vô cùng tốt đẹp,  người tuổi Dậu cứ thế mà tận hưởng.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần đều có tính cách mạnh mẽ, ý chí và nghị lực kiên cường. Dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ không khi nào đầu hàng trước số phận. Tuổi Dần có tham vọng và muốn xây dựng một cuộc sống sung túc cho riêng mình cho nên họ không ngừng nỗ lực để đạt được điều đó.

Trong năm nay tài vận của những người tuổi Dần tương đối ổn định. Nhưng 10 ngày tới là khoảng thời gian may mắn nhất của tuổi Dần trong năm nay. Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để có thể cá kiếm được khối tài sản to lớn. Trong khoảng thời gian này, dù tuổi Dần không chủ động đi tìm kiếm cơ hội thì tài vận cũng sẽ ghé thăm. Dự kiến tới cuối năm, cuộc sống tuổi Dần sẽ được cải thiện rõ rệt, đủ để sống sung túc đến vài năm sau.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Mặc dù công việc của họ có thu nhập khá ổn định nhưng chưa đến cuối tháng đã hết sạch tiền. Cả năm chẳng để dành được ngàn nào.

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