Đúng giờ Sửu ngày mai 22/10, 3 con giáp trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, vận trình thập phần viên mãn, người độc thân tìm thấy ý trung nhân

12 con giáp tử vi 21/10/2022 18:40

Đúng giờ Sửu ngày mai, 22/10, 3 con giáp này trúng số đổi đời, xoay chuyển càn không, vận trình viên mãn may mắn, người độc thân vệ tinh xoay xung quanh.

Tuổi Tuất

Thứ Bảy ngày 22/10/2022 này, công việc Tuổi Tuất cũng đang tiến triển rất tốt, bởi Tuổi Tuất không có quá nhiều tham vọng, bạn làm việc chỉ vì đam mê, muốn làm mọi việc tốt nhất có thể, chỉ đơn giản là không muốn ai phải thất vọng về chính mình mà thôi.

Được Thực Thần bảo trợ, ngày mai sẽ là một ngày vô cùng vượng tài của người tuổi Tuất. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn.

Chuyện tình cảm có những chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với đối phương thì đây là thời điểm tốt để chủ động làm hòa. Thay vì lãng phí khoảng thời gian bên nhau chỉ để giận dỗi, hãy tập trung vun vén yêu thương nhiều hơn.

Đúng giờ Sửu ngày mai 22/10, 3 con giáp trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, vận trình thập phần viên mãn, người độc thân tìm thấy ý trung nhân - Ảnh 1
Được Thực Thần bảo trợ, ngày mai sẽ là một ngày vô cùng vượng tài của người tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày 22/10/2022, người tuổi Dần làm nghề tự do được Thực Thần chiếu cố, khiến ngày mai là một ngày cực kỳ may mắn của bạn. Bạn có thể tìm được những hợp đồng với khách hàng, đối tác triển vọng.

Những cố gắng từ khoảng thời gian trước đó đến nay cũng đã được đền đáp. Bạn nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức lao động đã bỏ ra. Đây là động lực để bạn hướng tới tương lai. 

Ngày mới mang tới những trải nghiệm ngọt ngào trong chuyện tình cảm. Người độc thân có nhiều quan hệ thân thiết với người khác phái. Bạn dễ dàng làm quen, bắt chuyện và gây ấn tượng tốt với người khác, xây dựng các mối thân tình. Tuy nhiên, vẫn phải chú ý hành vi, tác phong chuẩn mực, tránh gây đàm tiếu, thị phi không hay, ảnh hưởng tới danh dự cá nhân.

Đúng giờ Sửu ngày mai 22/10, 3 con giáp trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, vận trình thập phần viên mãn, người độc thân tìm thấy ý trung nhân - Ảnh 2
Ngày mới mang tới những trải nghiệm ngọt ngào trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ có Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Thìn cảm nhận rõ ràng sự hứng khởi, tràn đầy năng lượng. Ngày này bạn hăng hái bắt tay vào làm mọi việc, một số hạng mục thậm chí còn hoàn thành sớm hơn cả thời gian dự kiến. Nhờ vậy, bạn càng dư thời gian để làm nhiều việc hơn.

Đây cũng là một ngày rất tốt cho việc khai trương, mở cửa hàng cửa hiệu, trình dự án, triển khai kế hoạch mới… đó sẽ là sự bắt đầu nhiều may mắn, đặt nền móng cho con đường phát triển tiếp sau này của bạn. Nếu đang có kế hoạch ấp ủ, đừng bỏ lỡ cát khí trong hôm nay nhé.

May mắn là vận khí về mặt tình cảm của Tuổi Thìn khá tốt đẹp. Bạn có được một người đồng hành luôn ở bên động viên tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Hãy trân trọng và dành tình yêu thương cũng như sự quan tâm cho người ấy nhiều hơn nữa nhé.

Đúng giờ Sửu ngày mai 22/10, 3 con giáp trúng số đổi đời, xoay chuyển càn khôn, vận trình thập phần viên mãn, người độc thân tìm thấy ý trung nhân - Ảnh 3
Nhờ có Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Thìn cảm nhận rõ ràng sự hứng khởi, tràn đầy năng lượng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 22/10: Cục diện Mộc khắc Thổ, 3 con giáp này vận trình kém may mắn, xui rủi bám lấy không buông, tình duyên có phần ảm đảm

Cuối ngày mai 22/10: Cục diện Mộc khắc Thổ, 3 con giáp này vận trình kém may mắn, xui rủi bám lấy không buông, tình duyên có phần ảm đảm

Cuối ngày mai. 22/10, 3 con giáp này vận trình kém may mắn, xui rủi bám lấy không buông, tình duyên ảm đạm, vợ chồng bất hòa.

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