Đúng 0h ngày 18/4, thoát khỏi HUNG TINH, 3 con giáp rũ sạch vận xui, không trúng số cũng ngập trong mưa tiền

12 con giáp tử vi 17/04/2021 18:30

Thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh, khi kim đồng hồ vừa điểm sang ngày 18/4, 3 con giáp may mắn này sẽ có vận hỷ bao quanh, chuẩn bị tâm lý đổi đời, sống ngập trong tiền vàng sung sướng.

Tuổi Tý

Trời sinh Tý dù là đàn ông hay phụ nữ đều thật thà, lương thiện và có trách nhiệm trong công việc. Nếu người khác thấy việc khó mà đùn đẩy, thất bại thì đổ trách nhiệm thì Tý không như thế. Con giáp này dù là nam hay nữ đều dám làm dám nhận, dám đối diện với những khuyết điểm của mình để hoàn thiện bản thân, dần trở nên tài năng, khôn ngoan hơn.

Nhờ sự cầu tiến, dám dấn thân, theo tử vi 12 con giáp, từ ngày 18/4, người cầm tinh con Chuột sẽ được Thần Tài chiếu cố, quý nhân đưa đường chỉ lối. Từ đây, sự nghiệp của Tý sẽ vươn lên tầm cao mới, không chỉ thăng chức tăng lương mà còn vượt xa những gì họ có thể tưởng tượng.

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Từ đây, sự nghiệp của Tý sẽ vươn lên tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Là con giáp chăm chỉ, cần cù và không ngừng tìm kiếm cơ hội để vươn lên nên dù lớn lên trong nghèo khó Thân vẫn không hề tự ti về xuất thân của mình. Ngược lại, người cầm tinh con Khỉ luôn xem khó khăn là động lực để bản thân cố gắng từng ngày.

Nhờ khát khao làm giàu, dám nghĩ dám làm nên trong những ngày tới, sách tử vi Tân Sửu 2021 chỉ ra, Thân sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc. Làm 1 hưởng 10, làm chơi hưởng thật, càng về cuối tháng 4 càng có tài vận bùng nổ chính là những gì Thân nắm chắc trong tầm tay.

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Thân luôn xem khó khăn là động lực để bản thân cố gắng từng ngày- Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nhờ nhìn xa trông rộng, quản lý tài chính khoa học, đầu tư khôn ngoan nên năm 2020 khổ cực bao nhiêu thì Tân Sửu 2021, con giáp may mắn tuổi Sửu càng thêm phúc thêm phần bấy nhiêu, dù cho đây là năm tuổi của Sửu. Đặc biệt, từ đầu ngày 18/4, quý nhân phù trợ, chỉ đường dẫn lối giúp Sửu bước sang trang mới của đời mình.

Chỉ cần bước chân sang tháng 5, người cầm tinh con Trâu sẽ bắt đầu gặt hái khá nhiều thành công trong sự nghiệp, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Không chỉ 2 vậy, từ đây đến cuối năm 2021, con giáp giàu sang này sẽ có tình tiền viên mãn, hỷ sự gõ cửa tới tấp.

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Người cầm tinh con Trâu sẽ bắt đầu gặt hái khá nhiều thành công - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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