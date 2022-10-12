Con giáp nào nổi tiếng đanh đá nhưng khôn khéo, tài năng, nhờ tài ăn nói lưu loát mà lôi kéo cả thiên hạ?

Con giáp tuổi Dậu nổi tiếng là những cô nàng rất dẻo miệng, giảo hoạt bậc nhất, đặc biệt khi giận dữ, họ có thể nói ra những lời nói khiến cho đối phương chỉ nghe mà không thể nào phản kháng.

Không phải vì lời nói của họ khó nghe mà ngay cả khi mắng chửi người khác, chúng đều được sắp xếp logic và bài bản khiến người nghe không thể bắt bẻ lại được.

Thế nhưng chính điều này lại khiến cánh mày râu yêu thích bởi đôi lúc họ rất cần phụ nữ độc lập, có chính kiến. Hơn nữa, khả năng ăn nói lưu loát của tuổi Dậu giúp chồng rất nhiều khi giao tiếp hoặc ký được các hợp đồng lớn.

Dù không có chồng ở bên họ vẫn có thể quán xuyến gia đình một cách hoàn hảo nhất. Bởi vậy cho dù nổi tiếng đanh đá nhưng tuổi Dậu vẫn là mẫu phụ nữ đàn ông vô cùng mê đắm.

Tuổi Ngọ

Con gái tuổi Ngọ rất thông minh và sắc bén, bất kể sự vật, sự việc nào dù rắc rối và phức tạp đến đâu đều trở nên rõ ràng, rành mạch qua con mắt của những cô gái cầm tinh con ngựa.

Con gái tuổi Ngọ thường khá phóng khoáng, họ yêu thích tự do, ghét bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì. Bên cạnh đó họ cũng là những người vô cùng độc lập, họ sẽ trở nên vô cùng chanh chua và đanh đá mỗi khi ai đó động chạm đến quyền lợi và lợi ích của mình.

Không những thế con gái tuổi Ngọ còn thường ra tay nghĩa hiệp khi bênh vực những người yếu thế, những khi như vậy bản tính đanh đá của con gái tuổi Ngọ sẽ bộc lộ rõ ràng nhất.

Tuổi Mão

Ai đó từng ví rằng, phụ nữ giống như những chú mèo, vuốt ve thì chúng sẽ âu yếm còn trêu tức thì chúng sẵn sàng nhe nanh vuốt ra để đáp lại. Phụ nữ tuổi Mão cũng tương tự như vậy, họ thuộc mẫu con giáp thành công trong cuộc sống bởi sự khéo léo, kiên định có phần "ghê gớm" hơn người song vì thế lại có nhiều tiền bạc.

Nếu họ tìm thấy người đàn ông họ yêu thương thì con giáp này luôn mềm mại, ngọt ngào và hết lòng vì con vì chồng nhưng với những kẻ phản bội thì cô nàng tuổi Mão cũng sẽ có những cách trả thù khiến bạn phải mất hồn mất vía đấy.

Nói là vậy, tuổi Mão vẫn thuộc top những con giáp vượng phu và nếu chàng nào may mắn lấy được con giáp này thì cũng coi như phúc đức 7 đời.

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