4 con giáp tận hưởng hạnh phúc ngập tràn từ ngày 31/1-6/2/2022, mở ra 1 năm tình - tiền - tài - lộc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ

12 con giáp tử vi 31/01/2022 05:30

Là con giáp hạnh phúc tuần này 31/1-6/2/2022, bạn sẽ nhận được nhiều niềm vui do tình yêu mang lại. Hãy trân trọng những phút giây ở bên người thân.

Tuổi Mão

Vận trình tình cảm của người tuổi Mão có những tiến triển tích cực, đặc biệt là ở những người còn độc thân. Sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi này rất thu hút ánh nhìn của người khác giới, đặc biệt là trong thời điểm Tết, khi bạn chú ý hơn đến cách ăn mặc và cư xử. Khi có nhiều vệ tinh vây xung quanh, người độc thân cần tinh ý để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình, đồng thời đối xử chân thành với người đó, chắc chắn bạn sẽ tìm được bến bờ phù hợp.

 

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Với các cặp vợ chồng, tình cảm của hai người ở mức ổn định trong suốt Tết Nhâm Dần. Bạn và người ấy dần hiểu và quý trọng hơn những gì mà mình đang có, nhờ vậy mà những hiểu lầm hay lạnh nhạt trước đó đều dần được xóa bỏ.

Con giáp hạnh phúc tuần này biết rằng khoảng thời gian sum họp đoàn viên là rất quý giá nên sẵn sàng lắng nghe nửa kia, thậm chí dù có bất đồng ý kiến xảy ra, bạn cũng sẵn là là người xuống nước.

Tuổi Thân

Tết này, người tuổi Thân hiểu được nhiều điều quý giá về tình cảm lứa đôi cũng như tình cảm gia đình. Người còn độc thân nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới, song nếu không tìm được người phù hợp thì bạn không vội vàng quyết định đến với bất cứ ai.

 

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Bạn nên tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó, ai rồi cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình. Hơn nữa, chỉ cần quây quần bên người thân, bạn sẽ chẳng còn thấy cô đơn nữa.

Với người đã lập gia đình, chuyện tình cảm có những dấu hiệu vô cùng đáng mừng. Dường như những khúc mắc trước đó đã được tháo gỡ, hai bạn hiểu hơn về con người thực sự của nhau.

 

Vì cả hai đều mở lòng và chân thành hơn với nửa kia nên những chuyện nhỏ bé cũng có thể khiến hai người cảm thấy hạnh phúc. Hãy duy trì bầu không khí tốt đẹp như thế này nhé.

Tuổi Dậu

Chuyện tình cảm của người tuổi Dậu có khởi sắc rõ rệt trong khoảng thời gian này. Nếu trước đây, bạn thường giữ những tâm sự thầm kín và những mong muốn của mình trong lòng thì nay, bạn đã cởi mở hơn và biết cách tâm sự với nửa kia. Con giáp hạnh phúc tuần này nhận ra rằng điều đó sẽ giúp gắn kết tình cảm hai bên bền chặt hơn. 

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Tết Nhâm Dần, do có nhiều thời gian rảnh ở bên nhau nên tình cảm giữa bạn và nửa kia cũng như các thành viên trong gia đình được hâm nóng nhanh chóng. Mọi người dành nhiều thời gian để trò chuyện, quan tâm nhau hơn.

 

Còn những bạn độc thân, bạn giữ được những suy nghĩ tích cực, yêu bản thân mình hơn và biết cách tự tạo ra hạnh phúc. Vì thế, dù bây giờ chưa tìm được người phù hợp đi nữa thì chẳng bao lâu nữa, người lý tưởng sẽ xuất hiện trước mặt bạn thôi.

Tuổi Hợi

Không khí hân hoan của những ngày Tết âm lịch giúp cải thiện đáng kể tâm trạng của người tuổi Hợi, nhờ vậy đường tình duyên của bạn cũng có nhiều cải thiện. 

 

Với những cặp đôi trẻ tuổi, những mâu thuẫn trước đó được xóa bỏ, bản mệnh và người ấy bỏ qua cho nhau những lỗi lầm, chung tay vun đắp tình duyên thêm nồng nàn. Hai người nên nhân cơ hội này để hâm nóng tình cảm của mình.

 

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 Với các cặp vợ chồng, dù những ngày giáp Tết khúc mắc có xảy ra, song đến Tết thì mọi việc lại đâu vào đấy. Thậm chí, trải qua hiểu lầm, hai người lại càng hiểu và trân trọng nhau hơn. 

 

Với người độc thân, nếu muốn nhanh chóng tìm ra người phù hợp, bạn nên chú ý hơn đến ngoại hình của mình. Bên cạnh đó, hãy tự tin thể hiện cá tính của bản thân, bạn là người thú vị nên ắt sẽ thu hút được nhiều người khác giới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảhh minh hoạ: Internet

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