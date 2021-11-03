3 con giáp xui xẻo nhất khi dần về cuối năm 2021, làm gì cũng phải thận trong và tránh xa những cạm bẫy

12 con giáp tử vi 03/11/2021 07:05

3 con giáp gặp đại hạn khi đang dần hết năm 2021 với nhiều điều dường như không được may mắn. Khi có nhiều điều hung hiểm bao vây, bạn làm việc gì cũng cần phải cẩn thận, chớ nên đầu hàng khó khăn.

Tuổi Hợi

Khoảng thời gian cuối năm 2021 này, vận trình của người tuổi Hợi tiềm ẩn nhiều điều hung hiểm. Bạn phải đối diện với sự cạnh tranh, đấu đá của đồng nghiệp, khiến công việc trở nên trì trệ, khó đạt được năng suất và chất lượng như ý muốn.

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Chính những điều này tác động xấu đến bạn, khiến bạn trở nên căng thẳng, áp lực thường xuyên. Tuy nhiên, dù có trở ngại đến mấy, bạn cũng không nên nản chí, cứ nỗ lực rồi bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Tài vận của bản mệnh khó mà khởi sắc bởi việc chi tiêu vượt quá số tiền mà bạn làm ra. Bản mệnh cần thắt chặt việc mua bán sắm sửa, giảm bớt những món đồ không thực sự cần thiết. Người làm đầu tư, kinh doanh cũng chớ nên đưa ra quyết định làm ăn lớn kẻo bị lừa gạt, chiếm đoạt tài sản vì cả tin.

Tuổi Mùi

uối năm 2021 này không phải là khoảng thời gian may mắn của người tuổi Mùi. Trên phương diện sự nghiệp, bạn càng nóng lòng thể hiện điểm mạnh của bản thân mình bao nhiêu thì càng dễ đẩy chính mình vào những chuyện rắc rối không cần thiết bấy nhiêu.

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Tốt nhất bạn cần xác định rõ hoàn cảnh trước mắt để đưa ra những kế hoạch phấn đấu phù hợp. Đồng thời, bạn cũng cần thận trọng hơn trong mọi việc nếu không muốn vướng vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân. Tình hình tài chính của con giáp này cũng không được triển vọng, các khoản thu của bạn vẫn chưa có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt trong khoảng thời gian này.

Bên cạnh đó, bản mệnh còn chi tiêu quá nhiều cho việc phô trương bản thân để thu hút sự chú ý của người khác. Nếu cứ mua sắm tốn kém như vậy, bạn dễ rơi vào cảnh cháy túi, phải vay mượn người khác.

Đáng buồn hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo cuối năm 2021 này cũng có dấu hiệu phai nhạt. Bạn dành quá nhiều thời gian cho công việc cá nhân của mình mà quên mất việc chăm sóc những người thân yêu.

Tuổi Thìn

Khoảng thời gian cuối năm 2021 này, vận trình của người tuổi Thìn khá ảm đạm. Vì công việc không có tiến triển nên nhiều khi, bạn trở nên lơ là, thiếu tập trung, thậm chí để xảy ra những lỗi sai đáng tiếc.

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Bản mệnh cần tự nhắc nhở bản thân nên nghiêm túc hơn trong công việc nếu không muốn làm xấu đi hình ảnh của bản thân, khiến lãnh đạo có cái nhìn không tốt. Trên phương diện làm ăn, bản mệnh cũng cần thật sự cẩn trọng, không nên nôn nóng đưa ra những quyết định thiếu chính xác.

Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý nhiều hơn đến các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là những kẻ thường xuyên nịnh hót hoặc tỏ vẻ thân thiết, đừng để kẻ xấu có cơ hội hãm hại mình.

Chuyện tình cảm của bản mệnh không mấy yên ổn khi vợ chồng thường xuyên tranh cãi nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Dường như cả hai đều đang đặt cái tôi cá nhân lên quá cao nên không ai chịu nhường ai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

Ảnh minh họa: Internet

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