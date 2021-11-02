3 con giáp may mắn hơn người, mở màn tháng 11 đầy tài lộc, của cải tăng đến 'chóng mặt', tiền đếm mỏi tay cũng không hết

12 con giáp tử vi 02/11/2021 17:04

Mở đầu tháng 11 với nhiều điều may may mắn, 3 con giáp này có quá nhiều điều bất ngờ đang chờ đón. Hãy tận dụng cơ hội này để hoàn thành những điều còn dang dở nhé.

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu siêng năng, cần mẫn, luôn đặt công việc lên hàng đầu và yêu thương gia đình vô điều kiện. Nhiều người không biết rằng, tuổi Sửu bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại sống tình cảm, dạt dào. Đa số họ đều không xuất thân từ gia đình sung túc đủ đầy nên luôn hiểu được hoàn cảnh của người khác, biết giúp đỡ kẻ yếu thế, nhờ vậy mà được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống tương lai có quý nhân phù trợ.

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Tử vi học có nói, Sửu sẽ là 1 trong 3 con giáp may mắn trong những ngày đầu tháng 11/2021. Bản mệnh có số phú quý chắc chắn sẽ được phúc khí, đại vận từ trên trời rơi xuống, công danh sự nghiệp sẽ vô cùng thịnh vượng, phú quý nở hoa, giá trị cuộc sống được phát huy hết.

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn mang mệnh Rồng và là người vừa giàu có, vừa có quyền lực. Trong cuộc sống người tuổi Thìn luôn khiến mọi người phải nể phục và ngưỡng mộ bởi sự quyết đoán, cầu tiến và kiên định trong mọi quyết định. Đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ. Đến trung vận, họ vẫn giữ vững được phong độ đó nhờ bản lĩnh sống và ý chí mạnh mẽ.

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Những người tuổi Thìn là người lạc quan nhưng rất cầu tiến nên trong tương lai sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp. Nhất là trong những ngày đầu tháng 11 cuộc sống sẽ trở nên sung túc, viên mãn hơn. Ngoài ra, vận thế của người tuổi Thìn trong vài tháng tới sẽ thăng tiến vùn vụt. Thông qua những nỗ lực này, sẽ không mất nhiều thời gian để sống một cuộc sống như cá trong nước.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, chăm chỉ, không những thế rất tài giỏi, thông minh và biết cách nắm bắt cơ hội tốt để đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Dậu tuy không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ có bản lĩnh hơn người, biết tận dụng mọi cơ hội để nâng cuộc sống lên tầm cao mới, nói đúng hơn là họ biết cách để tìm kiếm cơ hội thăng hoa trong công việc và kiếm được nhiều tiền.

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Tử vi có nói, trong những ngày đầu tháng 11, người tuổi Dậu sẽ có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, trong tương lai sẽ được sếp khẳng định và khen ngợi. Tuy nhiên, bản mệnh phải hiểu rằng khi gặp vấn đề, trước hết phải bình tĩnh suy nghĩ thành công sẽ thuộc về người có thể kiên trì.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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