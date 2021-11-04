3 con giáp phạm phải tam tai trong năm 2022, tuổi Tý cẩn thận kẻo bị lừa đảo 'tiền mất tật mang'

Thực tế thì những người làm công ăn lương chưa gặp phải quá nhiều trắc trở trong năm này, mọi việc vẫn có thể duy trì đều đặn như khoảng thời gian trước đó, tuy nhiên, nửa cuối năm có dấu hiệu thuận lợi hơn nửa đầu năm, bạn chăm chỉ thì sẽ gặt hái được những thành công nhất định.

Tốt nhất, con giáp phạm Tam tai năm 2022 này nên duy trì những gì mình đang có, chớ nên đầu tư mạo hiểm hoặc vội vàng mở rộng quy mô.

Những người làm ăn, làm chủ thì lại gặp phải khá nhiều biến động, nhiều thách thức xuất hiện liên tiếp đòi hỏi bản mệnh phải có đủ bản lĩnh, luôn sẵn sàng tinh thần ứng phó với tình huống xấu nhất.

– Phương diện tài lộc:

Đương số khó mà đạt được mức như kì vọng trong năm vướng hạn Tam tai. Công việc làm ăn gặp nhiều trở ngại, đầu tư khó có thể thu hồi vốn, lại phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt của đồng nghiệp, đối thủ.

Muốn đạt được sự phát triển ổn định, bản mệnh nên suy tính lâu dài, tìm người hỗ trợ khi cần thiết, chớ nên nghĩ đến việc thu hồi vốn nhanh chóng hoặc đầu tư ăn lãi lớn kẻo rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo, khiến tiền mất tật mang.

– Phương diện tình cảm:

Gia đình bản mệnh thường xuyên bất hòa, lục đục, mối quan hệ vợ chồng có vẻ xa cách hơn trước, thậm chí đôi bên vô tình tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào.

– Phương diện sức khỏe:

Sức khỏe tuổi Tý có dấu hiệu giảm sút so với khoảng thời gian trước đó chủ yếu do tác động của hạn Tam Tai 2022. Bản mệnh thường gặp các vấn đề về tâm lý như suy nghĩ quá nhiều, dễ dẫn tới tình trạng đau nửa đầu, chán ăn, mệt mỏi…,

Đặc biệt lưu ý, vào thời điểm cuối năm 2022, bản mệnh dễ gặp phải họa huyết quang, vì thế mà khi tham gia giao thông hoặc khi vận hành máy móc cần cẩn thận đề phòng bất trắc.

Tuổi Thìn

– Phương diện sự nghiệp:

Nhâm Dần là năm bình ổn đối với đương số, đặc biệt là với người làm công ăn lương. Bạn không gặp phải nhiều trở ngại do có mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp và đối tác. Bản mệnh cần tự nhắc nhở mình cố gắng không ngừng để gặt hái thành quả vào cuối năm.

Đến cuối năm, người làm đầu tư, kinh doanh cũng sẽ đạt được những thành công nhất định. Tuy nhiên, để có thể đạt được điều đó thì bản mệnh cũng sẽ phải chịu đựng sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ, thậm chí có kẻ tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại.

Nếu muốn khởi nghiệp trong năm nay, tốt nhất bản mệnh nên thật bình tĩnh, cần có bước thăm do thị trường trước rồi mới tiến hành dần dần từng bước.

– Phương diện tài lộc:

Nếu vẫn kiên trì với những gì mà mình đang làm, người tuổi Thìn sẽ có một năm khá dư dả. Tuy có đồng ra đồng vào nhưng bản mệnh vẫn cần đặc biệt chú ý đến việc chi tiêu của mình, chớ nên nghĩ đến việc hưởng thụ quá số tiền mà mình làm ra, nếu không dễ rơi vào cảnh vay nợ, lương tháng không đủ tiêu dùng.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn học hỏi thêm các kiến thức về đầu tư, kinh doanh trước khi thực sự lấn sân vào thị trường này.

– Phương diện tình cảm:

Người độc thân có vận trình khá tươi sáng. Bạn nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, nếu mở lòng ra có thể tìm được người ưng ý. Tuy nhiên, bạn cần phải suy nghĩ kĩ càng hơn trong việc đến với một ai đó, chớ quá vội vàng kẻo tình duyên khó duy trì được lâu.

Với các cặp vợ chồng, đôi bên dễ mâu thuẫn vì những quan điểm không phù hợp trong cuộc sống, đặc biệt áp lực cũng khiến hai người nảy sinh tâm lý chán chường, không còn muốn bao dung, san sẻ cho nhau. Nếu không sớm cải thiện thì đây sẽ là mối đe dọa cho hạnh phúc gia đình.

– Phương diện sức khỏe:

Sức khỏe người tuổi Thìn không có nhiều dấu hiện đáng ngại. Tuy nhiên, dù không mắc phải những bệnh nặng, tốn tiền chạy chữa nhưng bản mệnh dễ mắc những căn bệnh vặt theo mùa như như cảm cúm, đau đầu, đau mỏi xương khớp…

Tuổi Thân

– Phương diện sự nghiệp:

Đây là một năm đầy rẫy khó khăn với con giáp này, bởi tiểu nhân xuất hiện nhiều mà quý nhân thì ít thấy, bản mệnh thường phải tự lực cánh sinh, tự mình vượt qua những cái bẫy mà kẻ xấu đã giăng sẵn.

Vì thế, người làm công ăn lương cần phải luôn chú tâm vào công việc của mình, tránh lơ là để xảy ra những lỗi lầm đáng tiếc. Khi gặp phải bất đồng với lãnh đạo, bạn cần có cách giải quyết khúc mắc một cách khéo léo, chớ để xảy ra cãi cọ khiến đôi bên đều khó xử. Song nếu cố gắng không ngừng thì sự cố gắng của bạn sẽ được đền đáp vào cuối năm.

Người làm kinh doanh, buôn bán dễ bị đâm sau lưng, vì thế mà bản mệnh cần hết sức cẩn trọng khi hợp tác với người khác, chớ nên tin người một cách quá dễ dàng.

Thời điểm này, bạn cũng hạn chế khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô, lấn sân sang một lĩnh vực khác kẻo gặp phải những rắc rối khó lường.

– Phương diện tài lộc:

Người tuổi Thân dễ bỏ lỡ cơ hội làm giàu vì thường xuyên chần chừ, do dự. Bản mệnh không phải là con giáp quyết đoán nên thường băn khoăn khi nghe thấy lời khuyên của người khác. Có lẽ bạn cần thêm thời gian để bồi dưỡng thêm kiến thức và bản lĩnh cho mình.

Việc chi tiêu cũng có dấu hiệu tăng lên trông thấy. Dù tiền lương, tiền lãi không có nhiều dấu hiệu tăng tiến, song bản mệnh lại ưa thích hưởng thụ, hay mua sắm hàng xa xỉ, du lịch tốn kém… Nếu không tự chấn chỉnh lại mình thì bản mệnh dễ rơi vào cảnh vay nợ, không đủ tiền tiêu.

Người đầu tư kinh doanh cần hạn chế đầu tư vào những lĩnh vực mình còn chưa hiểu rõ kẻo tiền bạc hao tổn nhanh chóng. Đặc biệt, những lĩnh vực càng thu lại lợi nhuận nhanh chóng càng cần phải tránh xa.

– Phương diện tình cảm:

Dù được người thân quen giới thiệu cho nhiều mối triển vọng nhưng người độc thân vẫn khó tìm được đối tượng ưng ý. Bản mệnh không tìm được tiếng nói chung trong các mối quan hệ nên đến với ai cũng chỉ chớp nhoáng rồi thôi.

Với các cặp đôi, bầu không khí trong gia đình thiếu hòa thuận, thậm chí đôi bên thường xuyên hiểu lầm hoặc tranh cãi với nhau. Bản mệnh nên chú ý giữ khoảng cách với người khác giới, chớ tạo điều kiện để kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ.

– Phương diện sức khỏe:

Sức khỏe của người tuổi Thân không được tốt trong năm 2022 này. Bản mệnh thường xuyên đau ốm, bệnh tật lâu ngày mới khỏi. Áp lực cuộc sống cũng khiến bản mệnh phải suy nghĩ thường xuyên, dễ gây ra các bệnh như stress, đau đầu, đau dạ dày…

Vì thế mà bản mệnh cần chú ý suy nghĩ tích cực hơn, chớ nên giữ những điều phiền muộn trong lòng mà nên tích cực tâm sự với những người đáng tin cậy. Bên cạnh đó, cần sắp xếp thời gian rảnh để rèn luyện thể dục thể thao, nghỉ ngơi khoa học…

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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