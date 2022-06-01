3 con giáp may mắn, kiếm được bội tiền, có cuộc sống vương giả vào tháng cô hồn sắp tới

Theo thuyết ngũ hành, Thân và Mùi là 1 cặp con giáp tương hợp, do đó trong năm Nhâm Dần, được Mùi trợ giúp, tuổi Thân cứ thế mà tiến, công việc và cuộc sống có nhiều thuận lợi, chỉ cần họ nỗ lực, cố gắng thì thành quả đạt được sẽ vô cùng rực rỡ, thậm chí là viên mãn, khiến nhiều người khác phải ghen tị.

Tuổi Thân nhìn bề ngoài lúc nào cũng đủng đỉnh, không có vẻ gì là vội vã, chính vì thế, có người nói rằng họ lười biếng, chỉ thích nằm 1 chỗ hưởng thụ. Tuy nhiên, nhìn thế mà không phải thế, tuổi Thân thực ra lúc nào cũng tư duy, chỉ là đúng vào lúc thích hợp thì họ mới hành động, và 1 khi đã hành động thì kết quả mang lại rất đáng ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, tháng 7 âm - tháng cô hồn là lúc chững lại của nhiều con giáp, thế nhưng, đối với tuổi Thân, đây lại là khoảng thời gian công việc làm ăn của họ diễn tiến ổn định, thậm chí tăng tiến, cần biết nắm bắt để không bỏ lỡ thời cơ quý giá này.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Mùi luôn có mặt trong danh sách những con giáp có nhiều "lộc lá" nhất trong năm Nhâm Dần 2022. Đặc biệt, tuổi Dậu cũng được cho là sẽ gặp nhiều may mắn trong tháng 7 âm lịch này.

Khác với tuổi Thân có sự thâm trầm, sâu sắc, ít thể hiện ra bên ngoài, tuổi Mùi lại có sự sắc sảo, nhanh nhẹn rất dễ nhận thấy. Họ thường nhanh nhẹn, chăm chỉ, rất ưa thích sự hoàn hảo, một khi đã nhận làm việc gì thì sẽ luôn hết lòng với nó và được đồng nghiệp, đối tác đánh giá cao.

Tử vi học có nói, được Thần tài ưu ái trong gần như cả năm, bao gồm cả tháng 7 âm lịch, tuổi Mùi không có gì cần lo lắng, hãy phát huy hết điểm mạnh của mình, tận dụng mọi nguồn lực và sự trợ giúp của những người xung quanh thì tài lộc tự nhiên sẽ chảy vào túi của họ, giúp họ trở thành con giáp giàu có nhất nhì trong tháng cô hồn.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tư duy nhanh nhẹn, thông minh, hoạt bát và dám đối đầu với thử thách, tuổi Ngọ được đánh giá là 1 trong những con giáp dễ làm nên nghiệp lớn.

Tuổi Ngọ có hạn Thái Tuế trong năm Tân Sửu, công danh sự nghiệp đối mặt với 1 số thử thách nhất định.

Tuy nhiên, khó khăn là chuyện của những tháng khác, còn riêng trong tháng 7 âm lịch, tuổi Ngọ lại là 1 trong số những con giáp được Thần tài chiếu cố, cuộc sống được dự báo là có nhiều hỉ sự, đặc biệt là trong chuyện tiền nong.

Chính vì thế, tuổi Ngọ hãy yên tâm phát huy hết năng lực vốn có của mình, nắm bắt mọi cơ hội tốt nhất để đạt được những thành quả đáng ngưỡng mộ nhé.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.