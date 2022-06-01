Chỉ cần vượt qua tháng 10 âm, 3 con giáp sau sẽ thoát vận xui, tài lộc ngày càng tăng tiến

12 con giáp tử vi 01/06/2022 08:30

Theo các chuyên gia phong thủy, tháng 10 âm là thời điểm khó khăn cuối cùng trong năm nay của 3 con giáp này.

Tuổi Tỵ

Chỉ cần vượt qua tháng 10 âm, 3 con giáp sau sẽ thoát vận xui, tài lộc ngày càng tăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 1 số giai đoạn khó khăn nhất, ví dụ như tháng 10 âm, dù tuổi Tỵ nỗ lực nhiều nhưng những kết quả đạt được không tương xứng, khiến họ nhiều lúc muốn bỏ cuộc.

Mặc dù giai đoạn lao đao nhất đã trôi qua, nhưng cũng chưa phải là thời cơ tốt đối với họ. Đặc biệt, tuổi Tỵ được khuyên không nên đầu tư, nhất là những phi vụ có tính rủi ro cao. Bên cạnh đó, họ cũng được khuyên nên cẩn trọng trong chi tiêu, tránh việc kiếm được 1 đồng lại tiêu đến 2 đồng cũng như phải giữ tiền nong cho cẩn thận để không trở thành mục tiêu của bọn trộm cắp.

Tuy nhiên, chỉ cần bước sang tháng 11, những xui xẻo sẽ tự lùi xa, nhường chỗ cho một khởi đầu mới đầy hanh thông và suôn sẻ với tuổi Tỵ . Tử vi học có nói, cuối năm Nhâm Dần 2022, tuổi Tỵ thoát khỏi ảnh hưởng của hạn Thái tuế, công danh sự nghiệp sẽ có những sự bứt phá mạnh mẽ. Với sự thông minh, nhiệt huyết và 1 chút liều lĩnh của mình, dự đoán tuổi Tỵ có thể làm nên chuyện trong năm mới.

Tuổi Thân

Chỉ cần vượt qua tháng 10 âm, 3 con giáp sau sẽ thoát vận xui, tài lộc ngày càng tăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tháng 10 âm, tuổi Thân còn bị thử thách nhiều hơn, vì đây là 1 trong các tháng khó khăn nhất của họ mà trong đó, rất có thể họ sẽ bị tiểu nhân đặt điều, hãm hại ở nơi làm việc hoặc mất đi các cơ hội làm ăn tốt.

Ngoài ra, không cẩn thận còn có thể bị mất mát tiền bạc và gây hấn với người thân. Chính vì thế, lời khuyên dành cho tuổi Thân là hãy thật cẩn trọng, kín kẽ trong lời ăn tiếng nói để không ảnh hưởng đến hòa khí gia đình, đồng thời ít lui tới những nơi đông người, tránh mang nhiều tiền theo người.

Bước sang tháng 11, tử vi học có nói, trong tháng mới này, tuổi Thân sẽ được sao tốt chiếu rọi, cộng thêm với nỗ lực của bản thân, tuổi Thân có thể sẽ trở thành 1 trong những con giáp giàu có nhất năm, khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

Chỉ cần vượt qua tháng 10 âm, 3 con giáp sau sẽ thoát vận xui, tài lộc ngày càng tăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, trong những giai đoạn này, nếu không cẩn thận, người tuổi Thìn sẽ gặp khó khăn trong cả công việc lẫn cuộc sống riêng tư, ngoài ra về chuyện sức khỏe thì còn dễ đau ốm, bệnh tật.

Ngoài ra, năm nay cũng là lúc tuổi Thìn có hạn tiểu nhân hãm hại, dễ nảy sinh mâu thuẫn trong công việc. Lời khuyên cho người tuổi Thìn là nên bình tĩnh, nhẫn nhịn trong các trường hợp, chuyện gì bỏ qua được thì nên bỏ qua, chú ý giữ gìn hòa khí chứ không nên làm căng, như vậy sẽ tốt hơn cho họ.

Đặc biệt, tử vi học có nói tháng 10 âm cũng là giai đoạn khó khăn cuối cùng trong năm Nhầm Dần 2022, nên tuổi Thìn không cần lo lắng. Chỉ cần bước sang tháng 11, đồng nghĩa với việc vận đen đeo bám họ cũng sắp biến mất. Tuổi Thìn cần chuẩn bị tâm thế thật tốt, tập trung vào các dự án công việc trước mắt để gặt hái được những thành tựu trong thời gian tới.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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