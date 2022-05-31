Năm Nhâm Dần: 3 con giáp có sự nghiệp thênh thang, tài lộc dồi dào, tình duyên viên mãn

12 con giáp tử vi 31/05/2022 17:00

Hãy xem bạn có nằm trong số 3 con giáp may mắn này hay không nhé.

Tuổi Ngọ

Năm Nhâm Dần: 3 con giáp có sự nghiệp thênh thang, tài lộc dồi dào, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Tân Sửu, tuổi Ngọ hầu như không có nhiều tiến triển, thậm chí còn đi lùi hơn so với các năm trước đó, dù có nỗ lực nhiều nhưng kết quả không đi đến đâu.

Tuy nhiên, chia tay năm cũ, được quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ cũng nói lời tạm biệt với những khó khăn này và có 1 khởi đầu vô cùng tươi sáng, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ, tiền vào như nước. Thậm chí, tuổi Ngọ còn phát huy được hết sự thính nhạy và thông minh của họ, tìm được nhiều cơ hội để đầu tư tốt nên được coi là 1 trong những con giáp giàu có nhất trong năm nay.

Đặc biệt, năm nay tuổi Ngọ đã chọn được những người rất ăn ý, hợp gu để cộng tác nên công việc được phối hợp trơn tru và vô cùng hiệu quả. Sự tương hợp giữa họ sẽ khiến cho tất cả đều được lợi, và với các dự án tham vọng của tuổi Ngọ thì có thể đến chính bản thân họ cũng sẽ cảm thấy ngỡ ngàng về thành quả mà họ đạt được.

Tuổi Hợi

Năm Nhâm Dần: 3 con giáp có sự nghiệp thênh thang, tài lộc dồi dào, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, từ góc độ tử vi khoa học, trong năm Nhâm Dần, tuổi Hợi lâm cục diện Phá Thái Tuế nhưng do Dần Hợi Nhị Hợp, chủ về công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nên tuổi Hợi hãy tận dụng cơ hội này để làm chủ vận mệnh của mình, xây dựng cho bản thân và gia đình 1 cuộc sống ổn định và vững chắc về mặt kinh tế nhé.

Tử vi học có nói, năm nay tuổi Hợi có Chính Ấn và Thái Âm cát tinh chiếu mệnh, chỉ cần kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng thì ắt sẽ thành công, thậm chí nằm ngoài sự mong đợi.

Tuổi Thìn

Năm Nhâm Dần: 3 con giáp có sự nghiệp thênh thang, tài lộc dồi dào, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm Tân Sửu 2021, tuổi Thìn gặp nhiều khó khăn trong chuyện làm ăn, tiền bạc dù có kiếm được cũng dễ thất thoát, lại có tiểu nhân vây quanh nên dễ dính thị phi, cuộc sống nhiều áp lực, mệt mỏi.

Tuy nhiên, bước sang năm Nhâm Dần 2022, tuổi Thìn như thể từ bóng tối bước ra, từng chút một đón nhận những luồng gió mới và sự thay đổi rõ rệt nhất phải kể đến chính là các mối quan hệ cá nhân và khả năng tài chính của họ. Trong công việc, tuổi Mùi sẽ có sự thăng tiến mạnh, cũng kết giao được nhiều người có chỗ đứng trong xã hội và mở ra cho họ vô khối những cơ hội làm ăn tốt đẹp, giúp họ ngày càng trở nên giàu có hơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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