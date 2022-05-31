4 con giáp từ tháng 7 trở đi sẽ có bước nhảy vọt trong sự nghiệp, chuyện tiền bạc không cần phải nghĩ

12 con giáp tử vi 31/05/2022 07:00

Những con giáp này sẽ có nửa năm cực kì thuận lợi về cả mặt tài chính lẫn sự nghiệp.

Tuổi Dậu

4 con giáp từ tháng 7 trở đi sẽ có bước nhảy vọt trong sự nghiệp, chuyện tiền bạc không cần phải nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dậu là người sống cần cù, chịu khó, sống tỉ mỉ và cẩn trọng. Trong công việc, con giáp rất trách nhiệm, giữ chữ tín nên được người xung quanh yêu mến, hỗ trợ hết mình. Nhờ sự hiền lành đó mà bạn có thiên thời - địa lợi - nhân hòa giúp từng bước vươn lên trong sự nghiệp. 

Đặc biệt trong năm 2022, bạn sẽ có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư, hãy nắm bắt đúng cơ hội phù hợp với bản thân.

Tuổi Tý

4 con giáp từ tháng 7 trở đi sẽ có bước nhảy vọt trong sự nghiệp, chuyện tiền bạc không cần phải nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tý là người sống hiền lành chăm chỉ, đặc biệt biết đối nhân xử thế nên được đồng nghiệp, người thân yêu mến. Không những vậy, con giáp này còn có chí tiến thủ, không ngại khó ngại khổ, vì vậy mà cuộc sống khi về già của bạn sẽ sung túc, viên mãn, có của ăn của để. 

Trong thời gian tới, bạn có thể gặp quý nhân phù trợ, giúp đường tài vận lên ngôi, người làm công ăn lương hay đầu tư đều có dấu hiệu thắng lớn.

Tuổi Thân

4 con giáp từ tháng 7 trở đi sẽ có bước nhảy vọt trong sự nghiệp, chuyện tiền bạc không cần phải nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4 tháng đầu năm rồi, tuổi Thân bị ảnh hưởng bởi 2 hung tinh là Hỏa tinh và Linh tinh khiến sự nghiệp không như ý, gặp nhiều mệt mỏi và lo âu. Tuy nhiên, kể từ tháng 7 trở đi, họ được cát tinh Thiên Hỷ che chở. Nếu biết nắm giữ cơ hội, người tuổi Thân không chỉ kiếm được bội tiền mà còn có cơ hội ngẩng cao đầu và tiến tới hạnh phúc mình mong muốn.

Ngoài ra, người tuổi Thân trong thời gian sắp tới cũng cần lưu ý về vấn đề sức khỏe, đặc biệt là gan, thận. Một số người có nguy cơ tái phát bệnh cũ, vì vậy cần để tâm chăm sóc, ăn uống đầy đủ hơn.

Tuổi Dần

4 con giáp từ tháng 7 trở đi sẽ có bước nhảy vọt trong sự nghiệp, chuyện tiền bạc không cần phải nghĩ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần trời sinh đã tương sinh với ngũ hành mộc. Điều này dự báo sau khi bước vào tháng 7, họ sẽ có vận khí tốt. Ngũ hành thủy tụ lại tạo thành thủy cục, mộc vượng nên vận may lớn đến, tài lộc hanh thông, sau này còn vượng phu ích tử.

3 tháng kể từ tháng 7 trở đi, người tuổi Dần chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền, khiến nửa đời sau của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Nhìn chung, tuổi Dần nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Miễn là biết đúc kết kinh nghiệm dù thất bại, hiểu rõ đạo lý từ bỏ thì đơn giản, kiên trì mới khó và tiếp tục chăm chỉ, cuộc sống tương lai của tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tháng 8, sẽ có 3 con giáp may mắn thoát kiếp nợ nần

Cuối tháng 8, sẽ có 3 con giáp may mắn thoát kiếp nợ nần

Những ngày cuối tháng 8, may mắn và tốt lành sẽ ghé thăm những con giáp này, giúp họ giải quyết phần nào khoản nợ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi may mắn 3 con giáp may mắn con giáp tiền tài bội thu

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 4 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 7 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 57 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 57 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 19 giờ 22 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 57 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 57 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng