4 con giáp từ tháng 7 trở đi sẽ có bước nhảy vọt trong sự nghiệp, chuyện tiền bạc không cần phải nghĩ

Dậu là người sống cần cù, chịu khó, sống tỉ mỉ và cẩn trọng. Trong công việc, con giáp rất trách nhiệm, giữ chữ tín nên được người xung quanh yêu mến, hỗ trợ hết mình. Nhờ sự hiền lành đó mà bạn có thiên thời - địa lợi - nhân hòa giúp từng bước vươn lên trong sự nghiệp.

Đặc biệt trong năm 2022, bạn sẽ có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư, hãy nắm bắt đúng cơ hội phù hợp với bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tý là người sống hiền lành chăm chỉ, đặc biệt biết đối nhân xử thế nên được đồng nghiệp, người thân yêu mến. Không những vậy, con giáp này còn có chí tiến thủ, không ngại khó ngại khổ, vì vậy mà cuộc sống khi về già của bạn sẽ sung túc, viên mãn, có của ăn của để.

Trong thời gian tới, bạn có thể gặp quý nhân phù trợ, giúp đường tài vận lên ngôi, người làm công ăn lương hay đầu tư đều có dấu hiệu thắng lớn.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

4 tháng đầu năm rồi, tuổi Thân bị ảnh hưởng bởi 2 hung tinh là Hỏa tinh và Linh tinh khiến sự nghiệp không như ý, gặp nhiều mệt mỏi và lo âu. Tuy nhiên, kể từ tháng 7 trở đi, họ được cát tinh Thiên Hỷ che chở. Nếu biết nắm giữ cơ hội, người tuổi Thân không chỉ kiếm được bội tiền mà còn có cơ hội ngẩng cao đầu và tiến tới hạnh phúc mình mong muốn.

Ngoài ra, người tuổi Thân trong thời gian sắp tới cũng cần lưu ý về vấn đề sức khỏe, đặc biệt là gan, thận. Một số người có nguy cơ tái phát bệnh cũ, vì vậy cần để tâm chăm sóc, ăn uống đầy đủ hơn.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần trời sinh đã tương sinh với ngũ hành mộc. Điều này dự báo sau khi bước vào tháng 7, họ sẽ có vận khí tốt. Ngũ hành thủy tụ lại tạo thành thủy cục, mộc vượng nên vận may lớn đến, tài lộc hanh thông, sau này còn vượng phu ích tử.

3 tháng kể từ tháng 7 trở đi, người tuổi Dần chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền, khiến nửa đời sau của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Nhìn chung, tuổi Dần nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Miễn là biết đúc kết kinh nghiệm dù thất bại, hiểu rõ đạo lý từ bỏ thì đơn giản, kiên trì mới khó và tiếp tục chăm chỉ, cuộc sống tương lai của tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.