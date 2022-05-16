Trước Rằm tháng 5 âm, những con giáp 'vớt vát' vận may, kinh doanh thắng lớn

12 con giáp tử vi 16/05/2022 07:30

Những con giáp này vô cùng may mắn khi qua Rằm vận may tự nhiên lại tới.

Tuổi Mùi

Trước Rằm tháng 5 âm, những con giáp 'vớt vát' vận may, kinh doanh thắng lớn - Ảnh 1
Tuổi Mùi vào Rằm tháng 5 gặp nhiều may mắn, công việc như ý vì có người nâng đỡ. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi vào Rằm tháng 5 gặp nhiều may mắn, công việc như ý vì có người nâng đỡ. Đã có lúc bạn nghĩ không còn cơ hội thăng tiến nữa nhưng tự nhiên cấp trên lại trao cho bạn cơ hội thử thách. Nếu làm tốt thì vị trí tốt này sẽ về tay bạn và đương nhiên lương thưởng sẽ tăng lên.

Tình cảm như ý, nên chú ý quan tâm người ấy nhiều hơn chứ đừng lúc nào cũng mải mê công việc nhé. Nếu cảm thấy mệt mỏi hãy dựa vào người ấy, đó là người bạn hoàn toàn có thể tin tưởng.

Tuổi Ngọ

Trước Rằm tháng 5 âm, những con giáp 'vớt vát' vận may, kinh doanh thắng lớn - Ảnh 2
Tuổi Ngọ may mắn khi đến Rằm tháng 5 thì được thăng quan tiến chức. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ may mắn khi đến Rằm tháng 5 thì được thăng quan tiến chức. Cơ hội ít người có được nên dù có khó khăn bạn cũng thử sức mình nhé. Có thể tình cảm của bạn chưa được như ý nhưng công việc thì sẽ không. Lúc này việc cần làm là gác lại chuyện yêu đương mà lo cho công việc của mình.

Thăng chức đồng nghĩa với việc tăng lương và bạn sẽ có quyền quyết định nhiều việc hơn nữa. Chú ý cách làm việc của mình, cần có tinh thần tập thể hơn nhé.

Tuổi Hợi

Trước Rằm tháng 5 âm, những con giáp 'vớt vát' vận may, kinh doanh thắng lớn - Ảnh 3
Tuổi Hợi tình cảm như ý trong Rằm tháng 5, làm cho bạn cảm thấy vui phơi phới, làm việc hăng say hơn rất nhiều. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi tình cảm như ý trong Rằm tháng 5, làm cho bạn cảm thấy vui phơi phới, làm việc hăng say hơn rất nhiều.

Thời gian này, Hợi làm kinh doanh phất lên như diều gặp gió nhờ gặp được đối tác lớn lại tìm được mối làm ăn tốt. Chú ý có tiền thì nên tính chuyện đầu tư, tích cóp nhé, đừng có tiêu hoang phí rồi đến lúc cần gọi vốn lại không có.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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