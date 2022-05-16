Ngày cuối cùng của tháng 4 âm, những con giáp đang yên đang lành lại gặp họa

Đúng ngày cuối cùng của tháng 4 âm lịch tự nhiên bạn bị mất mát tiền bạc. Có người vay hứa trả nhưng lại cao bay xa chạy. Có vẻ như họ đã định cuỗm số tiền của bạn từ lâu rồi, chỉ là chưa có dịp mà thôi. Lần này bạn đòi thì lật mặt luôn. Vậy là coi như mất trắng số tiền tích cóp lâu lâu. Thôi thì âu cũng là bài học cho bạn nhận ra bạn bè tốt hay xấu.

Hôm nay công việc kinh doanh không được như ý. Bạn và người ấy cãi vã thường xuyên làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Cố gắng chấn chỉnh lại bản thân, làm việc cật lực hơn để bù đắp vào số tiền đã mất nhé.

Tình hình tài chính không tốt, công việc kinh doanh đang thuận lợi tự nhiên đi xuống. - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm của tuổi Mùi trong cuối tháng 4 âm lịch này vô cùng đau đầu. Có vẻ như người ấy và bạn đã không còn yêu thương như trước, đối phương đang xao động trước ai đó. Bạn cần phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này, xem lại mối quan hệ nếu như để đi quá xa sẽ khó lòng cứu vãn.

Tình hình tài chính không tốt, công việc kinh doanh đang thuận lợi tự nhiên đi xuống. Có vẻ như bạn đang đi sai đường. Từ từ đầu tư, tính toán kĩ càng một chút, tìm hiểu thị trường nhé, đừng vội vàng thấy lợi trước mắt mà lao vào kẻo mất cả chì lẫn chài.

Tuổi Dậu

Tình hình tài chính không tốt, công việc kinh doanh đang thuận lợi tự nhiên đi xuống. - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của người tuổi Dậu trong cuối tháng 4 âm lịch này không được như ý. Từ làm đúng lại thành làm sai vì bạn chủ quan khi coi nhẹ đối tác. Bạn luôn nghĩ mình là người giỏi và không ngờ gặp đối thủ nặng kí.

Điều này khiến công ty đã chịu thiệt hại nặng nề. Cấp trên dù cố gắng cũng không thể nào thông cảm cho thái độ làm việc tắc trách của bạn được, cần xem lại bản thân nhé. Thiên hạ còn rất nhiều người giỏi hơn mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.