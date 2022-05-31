4 con giáp được ‘Thánh nhân đãi kẻ khù khờ’: Hóa nguy thành an nhờ ‘lành tính’

Bạn là người nói ít làm nhiều, được đồng nghiệp đánh giá là hiền lành, chất phác. Bạn giữ chữ tín và luôn nỗ lực làm mọi việc chăm chỉ đến cùng. Trong năm nay, bạn có thể tạo nên kỳ tích trong sự nghiệp, được quý nhân phù trợ, thăng tiến trong sự nghiệp thấy rõ. Thậm chí bạn còn được cấp trên ưu ái, trọng dụng.

Tuổi Dậu rất biết nhìn xa trông rộng. Thoạt nhìn trông họ có vẻ yếu đuối nhưng trên thực tế lại là con giáp mạnh mẽ, kiên định nhất. Trong thời gian tới, vận đỏ của tuổi Dậu sẽ được mở ra. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì cơ hội giàu có sẽ ập đến đối với họ. Mặt khác, trong cuối năm nay, người tuổi Dậu còn có thể có bất ngờ lớn liên quan đến đường tình duyên.

Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là hãy bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Không trải qua sóng gió, bạn sẽ không thể trở thành một cái cây lớn sừng sững được đâu.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Bạn trong năm 2022 là con giáp tam tai nên không gặp quá nhiều thuận lợi, tuy nhiên bạn lại luôn nỗ lực vươn lên. Về cuối năm 2022, bạn sẽ có cơ hội chuyển mình rực rỡ, công việc diễn ra hanh thông, đường tài lộc cũng trở nên rủng rỉnh hơn. Công việc, cuộc sống của bạn sẽ ngày càng thành công rực rỡ hơn trong thời gian tới.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi nổi tiếng kiên trì, một khi quyết định việc gì sẽ quyết tâm theo tới cùng, trưởng thành cũng nhanh chóng. Bắt đầu từ thời gian này trở đi, những người sinh ra trong con giáp này sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Vận đào hoa của họ rất tốt, quý nhân cũng xuất hiện lần lượt.

Tuy nhiên có một điều họ cần chú ý là dù bận rộn đến đâu thì cũng cần dành thời gian để về thăm cha mẹ, cho bản thân chút thời gian thư giãn. Trong thời gian sắp tới, chỉ cần họ giữ được sự kiên trì nỗ lực của mình thì không lâu sau đó, phúc khí sẽ gia tăng gấp bội.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.