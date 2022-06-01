HOT: Trong 1 tuần nữa sẽ có 3 con giáp hết xui, sự nghiệp và cuộc sống ngày càng thăng hoa, rạng rỡ

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm Nhâm Dần, người tuổi Ngọ có 3 tháng hung hạn nhất. Vào thời điểm này, nếu không cẩn thận, họ được cho là dễ gây xích mích với người khác cũng như thất thoát tiền nong, tài sản.

Trong tuần tới, với những người làm công ăn lương, hãy cải thiện mối quan hệ xã giao xung quanh của bạn, từ sếp cho đến đồng nghiệp hay nhân viên. Đây là 1 bước 'tiếp thị' bản thân quan trọng, giúp tuổi Thân gặp nhiều thuận lợi hơn trong công việc.

Tuy nhiên, nhìn vào đây thì cũng có thể thấy những giai đoạn khó khăn nhất mà tuổi Ngọ phải đối mặt cũng sắp trôi qua. Do đó, họ cũng không cần quá lo lắng mà hãy nỗ lực thật tốt trong công việc, nắm bắt những cơ hội đến với mình.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất cũng gặp phải không ít những thách thức trong năm Nhâm Dần, nhất là giai đoạn giữa năm. Thậm chí, vào tháng cô hồn - tháng 7 âm, tuổi Tuất được khuyên nên cẩn thận lời nói, tránh tranh cãi hoặc gây mâu thuẫn với người khác vì sẽ ảnh hưởng lớn đến tài lộc của họ.

Trong 1 tuần nữa, chuyện tài vận của tuổi Tuất đã được cải thiện, tuy nhiên họ cũng khó mà có được những bước ngoặt. Tình hình tài chính của tuổi Tuất vẫn còn khá im ắng, dù họ cũng đã nỗ lực không ít.

Đặc biệt, trong thời gian tới, tuổi Tuất có hạn tiểu nhân. Nếu không cẩn thận, họ có thể bị đâm sau lưng. Những người mà họ tin tưởng nhất lại có thể chính là những người phản bội lại họ.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Nếu như năm ngoái, tuổi Mùi bị luẩn quẩn trong những quyết định không dứt khoát, thì năm nay họ đã nhìn ra được đường hướng mới và biết cần phải thay đổi thế nào cho phù hợp. Cũng do sự quyết tâm và táo bạo, tuổi Mùi dần gặt hái được nhiều thành tựu xứng đáng với nỗ lực của họ.

Đây là lúc tuổi Mùi dễ phải đối mặt với những tình huống nhạy cảm mà nếu không cẩn trọng trong cách hành xử thì có thể dẫn tới những kết quả không hay. Đặc biệt, tuổi Mùi thường có lối tư duy thông minh, sắc sảo và tự tin, song đôi lúc, sự tự tin thái quá của họ lại khiến người khác phật ý, từ đó dễ gây chuyện thị phi.

Tử vi học có nói, chỉ còn khoảng 1 tuần nữa, tuổi Mùi không nên lo lắng, nhưng cũng không nên chủ quan, đặc biệt trong chuyện tài chính. Đừng đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào 1 cách vội vàng. Bên cạnh đó, hãy dành thời gian cho sự sáng tạo vì đây là 1 yếu tố sẽ giúp họ đạt được thành công lớn trong công việc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.