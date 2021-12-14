3 con giáp đạp 'hố vàng', mở ra năm 2022 với nhiều sự may mắn và tài lộc ùa về, 'song hỷ lâm môn' đúng mùng 1 Tết Nhâm Dần

12 con giáp tử vi 14/12/2021 19:35

Sắp kết thúc 1 năm với nhiều điều không được suôn sẻ và thuận lợi. 3 con giáp dưới đây sẽ nhận tin vui trong năm 2022 với những tin cực 'hot'. Hứa hẹn, đây sẽ là 1 năm mở ra những điều bất ngờ và tài lộc cho 3 con giáp.

Tuổi Ngọ

Người cầm tinh tuổi Ngọ trước đây do chịu ảnh hưởng của hung tinh nên tài vận của con giáp này lao đao, mọi việc gặp nhiều phiền phức, khó khăn, làm việc gì cũng dễ rơi vào cảnh thất bại. Tuy nhiên, từ nay tới Tết Nhân Dần tuổi Ngọ chính là con giáp xua đuổi vận xui, kẻ xấu, được quý nhân giúp đỡ, tài lộc sung túc.

Người tuổi Ngọ vốn mạnh mẽ, thông minh lại vô cùng chăm chỉ nên đây chính là lúc họ nhận được những thành quả mà mình đã nỗ lực hết sức trước đó.

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Nhâm Dần 2022, những chú Ngựa sẽ được cát tinh văn xương nên nếu có thể nắm bắt được cơ hội, không chỉ may mắn ngập tràn, có thể đón nhận “mùa xuân của cuộc đời”. Không chỉ thành công rực rỡ trong công việc, người tuổi Ngọ còn rủng rỉnh, giàu có về tiền bạc, có thể nhanh chóng tậu nhà mua xe.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trời sinh nhẹ nhàng, lại vô cùng chịu khó chăm chỉ, tháo vát, có bề ngoài khả ái, lại hòa đồng nên được nhiều người quý mến, có trong tay không ít mối quan hệ tốt đẹp. Từ nay tới dịp Tết Nhâm Dần 2022, vận quý nhân vượng phát, con giáp tuổi Mùi làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ.

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Nếu như công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào, chuyện tình cảm của những chú Dê cũng sẽ ngọt ngào hạnh phúc không kém. Những người tuổi Mùi nên nắm bắt lấy cơ hội trời ban này để tạo dựng tiền đề cho tương lai của mình dễ dàng phát triển hơn.

Đặc biệt, nếu như bạn còn độc thân thì hãy tích cực tham gia các hội nhóm, hoạt động tập thể bạn sẽ có cơ hội tìm thấy mảnh ghép của cuộc đời mình trong thời gian này.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn trời sinh ra đã thông minh, tư duy linh hoạt với kim tiền, luôn cố gắng tìm kiếm những cơ hội có thể kiếm được nhiều tiền nhất và cố gắng để có được cuộc sống tốt hơn. Từ dịp tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, với đầu óc nhanh nhạy, những chú Mèo sẽ có cơ hội mở rộng kinh doanh buôn bán thu về bộn tiền cho mình.

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Với những người tuổi Mão đang làm công nhân viên chức thì có cơ hội được cấp trên khen thưởng. Thậm chí, bạn có khả năng được cất nhắc lên vị trí mới, làm quản lý với mức lương khấm khá hơn rất nhiều.  Nhờ đó, thu nhập của con giáp này ngày một dồi dào, tiền bạc ngày một nhiều, và sớm có thể mua nhà đẹp, tậu xe sang.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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