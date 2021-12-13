3 con giáp gặp vận xui trong tuần này từ ngày 13-19/2021: Tuổi Dần không nên giận quá mất khôn, lời nói và hành động cần phải chú ý

12 con giáp tử vi 13/12/2021 07:04

3 con giáp sẽ gặp những điều xui xẻo trong tuần này từ ngày 13-19/12/2021. Những con giáp dưới đây cần phải chuẩn bị 1 tâm lý thật vững để có thể đương đầu với những điều không may xảy ra. Nhưng bạn đừng quá lo lắng, bởi sẽ người bên cạnh và thân nhất với bạn hóa giải điều không may này. Chỉ cần bạn có sự thành tâm và luôn có cách nhìn tích cực.

Tuổi Ngọ

Với người làm kinh doanh, hung tinh mang theo những tin xấu khi mà con giáp này không đủ tự tin nghe theo trực giác của mình, cuối cùng phải hối hận muộn màng, nhìn cơ hội rơi vào tay người khác.

Vận trình công danh sự nghiệp không có nhiều biến động. Mọi thứ diễn ra đều đều gây cảm giác chán chường, thiếu động lực cố gắng. Vì thế, nếu muốn phát triển nhanh chóng hơn, chính bạn là người cần phải tìm cách thay đổi chứ đừng trông chờ vào bất cứ ai.

12 con giap 1

Tình cảm của con giáp này đang rơi vào khoảng lặng. Bạn luôn là người thụ động, khiến đối phương cảm thấy dường như bạn không mặn mà với chuyện tình cảm này.

Đừng ngại ngần khi thể hiện sự chân thành cho người ấy thấy nhé, một buổi hẹn hò lãng mạn hay đơn giản một tin nhắn ngọt ngào sẽ giúp quan hệ của hai người được hâm nóng.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý sẽ phải chịu những biến động nhất định trong vận trình. Một vài thách thức sẽ khiến bạn cảm thấy hoang mang, bối rối, nhưng xét trên phương diện tích cực, đây cũng là cơ hội để bạn chứng tỏ năng lực, phát triển sự nghiệp tương lai.

Đừng quá lo lắng về những việc thậm chí còn chưa xảy đến, việc cần thiết lúc này là hãy cứ tự tin vào năng lực của bản thân và phát huy hết mức có thể.

 

12 con giap 2

Tài lộc trong tuần chủ yếu vẫn giậm chân tại chỗ. Tuổi này nên có sự rõ ràng trong những vấn đề liên quan tiền nong, đồng thời không quá tin tưởng vào các mối quan hệ chỉ ở mức qua lại xã giao. Con giáp này không nên đầu tư tài chính hoặc cho vay mượn quá nhiều kẻo tài khí thâm hụt.

Chuyện tình cảm không như ý cũng là điều tuổi Tý cũng cần phải quan tâm trong tuần này, bởi đang có người thứ ba muốn xen vào giữa mối quan hệ của hai bạn đấy.

Tuổi Dần

Các sự cố liên tiếp xuất hiện nhắc nhở bạn về những tai họa có thể xảy ra không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của bản mệnh mà còn khiến công việc, cuộc sống chịu nhiều tác động liên đới.

Họa tiểu nhân rình rập, bạn dễ bị đẩy đưa rồi mắc phải những sai lầm khó có thể sửa chữa được chỉ trong ngày một ngày hai. Càng những lúc như vậy, bạn càng cần phải nỗ lực nhiều hơn, thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói cũng như từng hành động của mình.

12 con giap 3

Tình hình tài chính trong tuần không quá lý tưởng. Thậm chí bạn còn có nguy cơ bị hao hụt một khoản không nhỏ do bị kẻ xấu lừa gạt, lợi dụng. Nguyên nhân bắt nguồn từ chính sự chủ quan của bạn mà ra, hãy coi như đây là bài học đắt giá cho những lần sau.

Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi gặp phải nhiều khó khăn trong việc nuôi vun đắp và bồi dưỡng cảm xúc.

Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng những rào cản, khúc mắc trong lòng của bản mệnh và người ấy vẫn còn. Đôi bên không cảm thấy thoải mái và tin tưởng ở nửa kia của mình như trước nữa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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