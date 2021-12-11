4 con giáp đại thắng nhất trong năm 2022, công việc thăng hoa làm gì cũng thắng lợi, tiền bạc đầy két không ai bằng

Thời điểm này, bản mệnh sẽ có cơ hội đi xa, xuất ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác làm ăn, góp phần khẳng định uy tín và thăng tiến chức vụ. Do đó, bạn chớ nên vì chần chừ, do dự hay thiếu tự tin mà từ chối những thời cơ đã xuất hiện trước mắt. Bạn dám dấn thân thì sẽ gặt hái được thành công.

Mọi công việc của người tuổi Sửu có chiều hướng tốt đẹp, thuận lợi hơn trong năm 2022 nhờ được nhiều cát tinh chiếu mệnh. Chính vì vậy, bản mệnh nên nhanh chóng bắt tay vào thực hiện các kế hoạch đã được vạch sẵn từ trước.

Con giáp này nên nắm chắc cơ hội, đồng thời không ngại khó khăn, vất vả khi đi làm ăn xa hoặc đi ngoại giao thì sẽ kết giao được với quý nhân, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ.

Nam mệnh sẽ gặp được nhiều may mắn hơn nữ mệnh nên quá trình chinh phục thành công sẽ trở nên thuận lợi, đỡ vất vả hơn. Nữ mệnh cần phải chịu hi sinh, phải lao lực, thậm chí ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và chuyện tình cảm cá nhân nếu muốn đạt được mục đích.

Người làm công ăn lương nên giữ vững tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng. Bạn hãy quan sát mọi người xung quanh để tự rút ra bài học và kinh nghiệm cho mình, từ đó áp dụng vào thực tế công việc để khẳng định năng lực, gây ấn tượng với cấp trên.

Với người kinh doanh, buôn bán hay làm chủ, công việc làm ăn cũng thuận buồm xuôi gió. Việc cũ việc mới luân chuyển hài hòa, càng mở rộng càng nhiều không gian phát triển. Tuy nhiên, bạn vẫn cần thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn cùng, tránh mâu thuẫn gây bất lợi trong công việc.

Tuổi Mùi

Bước sang năm mới, người tuổi Mùi được cát tinh phù trợ nên làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành. Nhiều khó khăn, trắc trở trước đó đã lui bước, tạo điều kiện để bạn thẳng tiến tới thành công.

Với người làm công ăn lương, chỉ cần bạn chịu cố gắng thì ắt sẽ được tập thể ghi nhận công lao, chuyện thăng chức hay tăng lương cuối năm là điều không cần phải bàn cãi. Bạn chính là tấm gương sáng trong tập thể, khiến nhiều người ngưỡng mộ noi theo.

Nếu có ý định thay đổi công việc hoặc khởi nghiệp, bản mệnh chớ vì ngại ngần mà không thử sức. Những ý tưởng mới trong công việc sẽ giúp bạn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng hoặc đối tác, đừng ngại thể hiện suy nghĩ, quan điểm của mình.

Tuổi Tuất

Người làm công ăn lương có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, thậm chí có người được cấp trên đề bạt thăng tiến. Hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội hiếm có được và sẵn sàng để khẳng định giá trị của bản thân trong các công việc khó, bạn sẽ khiến mọi người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, vì chẳng ai có thể làm vừa lòng được hết tất cả mọi người nên việc cẩn trọng trước những kẻ tiểu nhân âm thầm hãm hại là đương nhiên. Hãy luôn giữ tinh thần cảnh giác ngay cả khi thực hiện những công việc quen thuộc, tránh nghe theo lời nói một chiều của bất cứ ai.

Trong năm này người làm lãnh đạo cần chú ý lắng nghe đa chiều, không nên tin theo lời của những kẻ nịnh hót để đưa ra những quyết định sai lầm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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