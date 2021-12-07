Sắp tạm biệt năm cũ, 3 con giáp 'cá chép hóa rồng' tài vượng liên tục kéo đến, vận may cứ theo đà tăng lên

12 con giáp tử vi 07/12/2021 09:00

Những con giáp may mắn, tiến bộ tăng vọt trong cuối năm 2021, bứt phá thành công, về đích ngoạn mục.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cũng luôn cẩn thận, có sự thông minh nhạy bén để không để xảy ra bất cẩn trong công việc hay khiến người khác hiểu lầm. Con giáp tuổi Thân đặc biệt tràn đầy năng lượng, ý chí chiến đấu trong sự nghiệp. Họ không chỉ sẵn sàng thử nhiều cách tiếp cận kinh doanh mới mà còn có thể tĩnh tâm để chờ đợi thời cơ.

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Con giáp này không vội vàng kiếm tiền, ăn xổi mà cẩn thận gây dựng các mối quan hệ, củng cố năng lực. Chính vì vậy, khi thời cơ chín muồi, người tuổi Thân có được sức mạnh để bứt phá, gặt hái được thành công, giành được tài lộc. Cuối năm nay, mức sống của con giáp tuổi Thân được cải thiện. Mọi việc sẽ ngày càng thoải mái.

Tuổi Hợi

Ngay cả khi họ không nói nhiều, không quá thể hiện nhưng luôn toát ra sự tự tin, quyết đoán. Con giáp tuổi Hợi đối xử với mọi người xung quanh với sự tôn trọng thật lòng. Trong công việc, họ cũng có nhiều ý tưởng để tìm được sự đột phá từ khó khăn. Do đó, người tuổi Hợi không dễ rơi vào tình trạng kiệt quệ, sa sút không lối thoát.

Trong năm, sự nghiệp của họ gặp phải nhiều khó khăn nhưng đều có quý nhân kịp thời giúp đỡ hoặc chính họ tự cứu mình với những ý tướng mới.

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Vào thời điểm cuối năm này, con giáp tuổi Hợi hoàn toàn có thể dựa vào sức mình để đứng lên và đạt được những kết quả tốt hơn. Một mặt, người tuổi Hợi kiếm tiền nhanh hơn, nhiều hơn, mặt khác vận may bủa vây nên họ lại gặt hái thêm được những điều tốt đẹp khác.

Tuổi Mùi

Kể từ ngày đầu tháng 12, họ luôn gặp may mắn. Nguyên nhân chủ yếu là do họ có nhiều phát kiến mới, mở mang đầu óc, lại được quý nhân chỉ dẫn nên nâng cao hiệu quả trong công việc, làm gì cũng thành công.

Người tuổi Mùi không thích đi đường tắt nhưng họ lại luôn được "kê chân" để đạt tới thành công nhanh hơn, tiền bạc rủng rỉnh.

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Con giáp tuổi Mùi có khả năng, có vốn liếng, làm ăn phát đạt. Do đó, trong tháng Chạp năm Tân Sửu đến năm Nhâm Dần họ kinh doanh thành công, làm việc gì cũng hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, cơm ăn áo mặc không phải lo nghĩ. Thật đáng để người khác ghen tỵ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

Từ đây đến giữa tháng 12, 3 con giáp được thần tài điểm thẳng mặt, may mắn liên tục kéo đến, tài lộc và sự nghiệp '1 bước lên hương'

Từ đây đến giữa tháng 12, 3 con giáp được thần tài điểm thẳng mặt, may mắn liên tục kéo đến, tài lộc và sự nghiệp '1 bước lên hương'

3 con giáp dưới đây từ đây đến giữa tháng 12 sẽ được cát tinh tìm đến và soi sáng. Những người này cực may mắn khi vận trình lên hương, tiền bạc dư dả đến cuối năm. Kết thúc một năm đầy bất ngờ và viên mãn.

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