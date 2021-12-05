3 con giáp cực may mắn từ ngày 6-12/12, được cát tinh soi sáng, làm việc gì cũng thành công

Tử vi từ ngày 6-12/12, 3 con giáp cực may mắn khi được cát tinh chiếu sáng trong tuần tới.

Tuổi Tỵ Với người làm kinh tế, nếu đang ấp ủ kế hoạch làm ăn, kinh doanh gì thì bạn nên tranh thủ thực hiện ngay trong tuần này. Nếu còn băn khoăn, thắc mắc trong vấn đề gì, hãy mạnh dạn đặt câu hỏi cho những người đi trước để có được những lời giải thích đúng đắn.



Phương diện tài chính có nhiều cải thiện vào cuối tuần, dù làm trong ngành nghề gì đi nữa thì bạn cũng thu được lợi nhuận và lương thưởng tương xứng. Bạn có thể nhận thấy rằng công sức của mình bỏ ra đã được trả giá một cách xứng đáng. Tình cảm của bản mệnh cũng khởi sắc vô cùng rực rỡ. Người độc thân nhận được nhiều sự săn đón của người khác giới, việc của bạn chỉ là chọn ra người phù hợp mà thôi.



Người đã lập gia đình tìm được cách hâm nóng tình cảm với người ấy, đôi bên trở về cảm giác của những ngày mới yêu.

Tuổi Ngọ Túi tiền của bản mệnh cũng khá rủng rỉnh, đặc biệt nếu bạn là người làm nghề tự do hoặc có thêm các công việc tay trái. Sự chăm chỉ, trách nhiệm của bạn đã chinh phục được các đối tác, khách hàng, khiến ai đã từng hợp tác với bạn một lần đều muốn quay trở lại.

Tuy nhiên, con giáp may mắn tuần này lưu ý, dù có rủng rỉnh đến thế nào đi nữa, bạn cũng cần phải tự nhắc nhở mình tiết kiệm hơn, kẻo tiền kiếm được bao nhiêu cũng không đủ để chi tiêu đâu.



Chuyện tình cảm khá êm đềm khi các thành viên trong nhà luôn quan tâm, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống với nhau. Cũng nhờ người nhà mà bạn có thêm động lực để tiến lên phía trước, những áp lực cũng chẳng còn quá nặng nề. Tuổi Mão Tài chính có nhiều dấu hiệu cải thiện, đặc biệt là trong khoảng thời gian cuối tuần. Người làm đầu tư, kinh doanh nên bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước ngay để gặp nhiều may mắn.



Người làm công ăn lương cũng có thể tranh thủ chớp lấy cơ hội làm việc tốt để được thưởng nóng, bạn nên phấn đấu trở thành con giáp giàu từ trẻ. Dưới sự nâng đỡ của cát tinh Thiên Đức, người trẻ tuổi nên cố gắng hoàn thành mục tiêu mà mình đã đặt ra, bởi chỉ cần bạn cố gắng thì tương lai ắt sẽ được hưởng thành quả xứng đáng.



Trải qua nhiều mâu thuẫn thì đến cuối tuần, tình cảm của hai người có dấu hiệu ổn định hơn. Bạn và người ấy đều đã lùi một bước để có thể đi tới thống nhất chung. Bầu không khí yên bình trong gia đình cũng khiến bạn cảm thấy vui vẻ, dễ chịu hơn. *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. Ảnh minh họa: Internet

3 con giáp sang tháng 11 âm lịch có thu nhập tăng gấp đôi, đến cuối năm chỉ cần hưởng thụ Bước sáng tháng 11 âm lịch 3 con giáp có một cuộc sống thăng hoa từ giờ đến cuối năm. Cơ hội đổi đời trong năm mới có khả năng rất cao nếu 3 con giáp này biết cố gắng và phấn đấu.

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