3 con giáp sang tháng 11 âm lịch có thu nhập tăng gấp đôi, đến cuối năm chỉ cần hưởng thụ

12 con giáp tử vi 03/12/2021 19:27

Bước sáng tháng 11 âm lịch 3 con giáp có một cuộc sống thăng hoa từ giờ đến cuối năm. Cơ hội đổi đời trong năm mới có khả năng rất cao nếu 3 con giáp này biết cố gắng và phấn đấu.

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ vốn thông minh, tài giỏi, có khả năng độc lập và tự chủ vì vậy họ dễ dàng tự tạo dựng sự nghiệp riêng cho chính mình. So với những con giáp khác, người tuổi Ngọ thường gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận. Trong thời gian qua họ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trắc trở nhưng nhờ bản lĩnh tuyệt vời của mình mà vượt qua một cách ngoạn mục.

12 con giap 1

Tử vi học có nói, vào đầu tháng 11 âm lịch này, tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần khi vận may sẽ lội ngược dòng bất ngờ, mọi khó khăn đều được giải quyết, bên cạnh đó họ còn gặp được quý nhân, được hậu thuẫn và tạo cơ hội để làm giàu. Trước khi bước sang năm 2022, tuổi Ngọ không chỉ tích góp được khoản tiền lớn mà còn xây dựng được sự nghiệp viên mãn.

Tuổi Sửu

Trước khi bước năm 2022, tuổi Sửu sẽ thực hiện được mọi thứ mà mình từng ấp ủ, thời gian tới nếu có khó khăn cũng chỉ là nhất định, tử vi định sẵn tuổi Sửu sẽ xây dựng được cuộc sống đủ đầy viên mãn, không chỉ năm 2022 mà còn những năm về sau nữa.

12 con giap 2

Trời sinh những người tuổi Sửu chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng cố gắng để thay đổi bản thân ngày một tốt đẹp hơn. Nhiều người cho rằng tuổi Sửu sẽ sống cực khổ, vất vả, nhưng trên thực tế họ là những con giáp biết nhìn xa trông rộng, biết đầu cơ tích trữ, nhờ vậy mà cuộc sống trung vận luôn đủ đầy sung túc.

Tử vi học có nói, đầu tháng 11 âm lịch , tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều điều may mắn bất ngờ. Đặc biệt từ giờ đến đầu năm 2022, tuổi Sửu cần bình tĩnh đón nhận nhiều cơ hội tốt xung quanh, bên cạnh đó tuổi Sửu cần phát huy hết khả năng tuyệt vời của mình, có như vậy thì cuộc sống vinh hoa phú quý mới đến gần. Ngoài ra, cuối năm nay, tuổi Sửu sẽ có thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, hóa hung thành cát, tài vận ngày một tăng.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn biết phấn đấu không ngừng với hy vọng đổi đời. Người tuổi Dậu khao khát làm giàu và luôn nhiệt huyết theo đuổi đam mê, họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn thử thách để tìm cơ hội xây dựng cuộc sống ngày càng viên mãn và tốt đẹp hơn. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dậu thường gặt hái được nhiều thành công.

12 con giap 3

Tử vi học có nói, bước vào đầu tháng 11 âm lịch này, cuộc sống tuổi Dậu có nhiều thay đổi tích cực. Trong phương diện công việc, họ bắt đầu tìm được hướng đi riêng, có khả năng đổi đời đổi vận, một bước lên mây trở thành ông chủ bà chủ. Ngoài ra, tài vận cũng tăng lên theo cấp số nhân, may mắn đến liên tiếp, mọi sự tốt đẹp đều đến vào đầu năm 2022 sắp tới, vì vậy tuổi Dậu phải cố gắng nắm bắt và tận hưởng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

Kết thúc năm 2021, 4 con giáp xua đuổi vận xui, được quý nhân chỉ điểm kiếm tiền trở nên dễ dàng

Kết thúc năm 2021, 4 con giáp xua đuổi vận xui, được quý nhân chỉ điểm kiếm tiền trở nên dễ dàng

Dưới đây là những con giáp có sự tiến triển tốt vào cuối năm, phát triển vượt bậc trong công việc, làm ăn thuận lợi, quý nhân xuất hiện đúng lúc, hóa giải mọi khó khăn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi chiêm tinh học

TIN MỚI NHẤT

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 4 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 54 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 5 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy