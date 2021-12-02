3 con giáp chỉ cần kết hợp cùng nhau liền 'oanh tạc' mọi thứ đang gây cản trở, không khác gì 'hổ mọc thêm cánh' tiền bạc cứ thế nhảy số liên tục

12 con giáp tử vi 02/12/2021 08:15

Trong tháng 12 này, những con giáp dưới đây chỉ cùng kết hợp cùng nhau thì không khác gì như 'cá gặp nước' mọi thứ đều trở nên hoàn hảo. Cả hai cùng nhau thăng hoa và phát tài, phát lộc khiến ai nấy cũng phải ngước nhìn.

Tuổi Sửu và Tuổi Mão

Cả tuổi Sửu và tuổi Mão đều được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu. Nếu như cặp con giáp này đang có nhiều mâu thuẫn, hãy tạm gác qua một bên. Chuyện không vui bỏ qua, cùng nắm tay nhau để phát triển cuộc sống thăng hoa vào cuối năm, làm tiền đề để ngày càng viên mãn vào những năm sau. Trên thực tế, tuổi Sửu vốn là con giáp chăm chỉ, hiền lành, luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời.

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Bên cạnh đó, tuổi Mão cũng là những người có chí tiến thủ, có đôi lúc mơ mộng nhưng nhìn chung họ cũng là người cầu tiến, luôn tự mình thay đổi để thích ứng với môi trường mới, luôn mưu cầu một cuộc sống bình yên không quá giàu có. 

Nhìn chung, sự kết hợp của tuổi Mão và tuổi Sửu trong thời gian tới sẽ cho ra một kết quả bất ngờ. Vốn dĩ cặp con giáp này sẽ gặp được nhiều hỷ sự, mỗi người đều có vận may thịnh vượng riêng, vì vậy nếu không kết hợp lại làm một "cú nổ" thì sẽ rất hối tiếc.

Đặc biệt, trong tháng 12 này, cặp con giáp này nếu chung tay đầu tư, có khi qua năm sinh lời khủng. 

Tuổi Thân và Tuổi Tý

Trên thực tế, bước vào giai đoạn sắp tới, nếu tuổi Thân và tuổi Tý kết hợp với nhau sẽ có thể làm nên nhiều việc phi thường đến họ cũng không thể ngờ được. Ban đầu tuy có chút mâu thuẫn, xung đột, nhưng sau tất cả nếu cặp con giáp này kiên trì đi đến cuối đường, họ sẽ cùng nhau thành công, cùng nhau giàu có.

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Tháng cuối cùng năm 2021 sắp tới, tuổi Thân và tuổi Tý còn chần chừ gì mà không cùng nhau kết hợp lại, cùng phát huy thế mạnh của cả hai, đặc biệt nếu bắt tay làm gì từ bây giờ có khi qua năm gặt hái được quả ngọt, sự nghiệp viên mãn, kéo cả hai thăng hoa đến một mức độ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. 

Những tháng cuối năm 2021 này tuổi Tý là con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn nhất. Bất kể làm việc gì tuổi Tý cũng được quý nhân chiếu cố nồng hậu, cộng thêm tính cách dứt khoát, tích cực, thìmọi kế hoạch được đề ra đều diễn ra trơn tru và hanh thông.

Bên cạnh đó, tuổi Thân tuy không may mắn bằng nhưng mọi khó khăn của họ đều đang được cải thiện đáng kể. 

Tuổi Hợi và Tuổi Thân

Trên thực tế, tuổi Hợi là con giáp khá hiền lành, làm gì cũng nghĩ cho người khác, nên bên cạnh họ luôn có quý nhân chiếu cố, được phù trợ và tạo điều kiện để làm giàu mọi lúc mọi nơi. Tuổi Thân lại là con giáp biết phấn đấu không ngừng, biết chờ thời cơ tốt để phát huy, nhờ vậy mà mọi thứ dễ dàng thăng hoa.

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Tháng cuối cùng của năm 2021, tuổi Thân và tuổi Hợi nếu kết hợp lại, cuộc sống cuối năm kéo dài cho đến năm sau sẽ có tiến triển vượt bậc. Vì vậy, nếu cặp con giáp này đang cảm thấy không hợp nhau chỉ là hiểu lầm nhất thời, nếu biết nhìn về đại cục hãy cùng nhau phát triển sự nghiệp, cùng nhau hướng về một mục tiêu, chắc chắn những năm về sau cả hai đều thành công thập toàn thập mỹ. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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