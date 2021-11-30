Bước sáng tháng 11 âm, ai khổ thì khổ riêng 5 con giáp này sẽ gặp phúc lớn, may mắn nhân đôi, hỷ tín tới nhà

Những tháng cuối năm 2021 cũng chính là lúc mà tuổi Dậu cần phải nỗ lực và cố gắng hết mình để tạo ra cơ hội cho bản thân mình. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết, nhưng thời gian sắp tới, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân phù trợ. Có những việc họ tưởng như không thể nào giải quyết được, nhưng vận may bất ngờ lội ngược dòng, giúp họ xây dựng được cuộc sống thập toàn thập mỹ.

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn cần mẫn làm việc và chờ đợi một cơ hội tốt để đổi đời. Người tuổi Dậu tuy không được sinh ra trong gia đình sung túc đủ đầy nhưng họ có bản lĩnh để xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Bước vào giai đoạn trung niên, 10 người hết 9 người tuổi Dậu thành công trong sự nghiệp, bên cạnh đó đời sống tình cảm cũng được hạnh phúc viên mãn.

Tử vi học có nói, bước vào tháng 11 âm lịch này, tuổi Dậu vốn gặp nhiều khó khăn vào giai đoạn đầu năm, nhưng từ giai đoạn này trở đi mọi thứ sẽ chuyển biến tốt đẹp. Người tuổi Dậu không phải chỉ biết ngồi chờ thời, họ luôn tự mình cố gắng phấn đấu không ngừng, một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì sẽ phất lên như diều gặp gió. Trước khi bước sang năm 2022, tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, thần tài và quý nhân lâm môn, vạn sự hanh thông giúp họ xây dựng được cuộc sống trọn vẹn vào những năm sau.

Tuổi Dần

Trong tính cách những người tuổi Dần luôn mạnh mẽ, có ý chí hơn người lại vô cùng phóng khoáng nên sẽ có nhiều quý nhân giúp đỡ về tài lộc và sự nghiệp vào cuối năm.

Tử vi cho biết sắp tới, tuổi Dần sẽ cảm nhận được mọi việc đều hanh thông suôn sẻ. Từ đây giúp họ có thêm lòng tự tin, khí chất mạnh mẽ, luôn được nạp đủ năng lượng tích cực để tiến về phía trước.

Dù làm ăn hay kinh doanh tuổi Dần đều thu được tiền, ngoài ra có người được hưởng tài lộc trên trời rơi xuống, thu nhập ngày càng dồi dào.

Trong thời gian này, nếu người tuổi Dần muốn mở rộng công việc làm ăn kinh doanh, mở rộng thị phần thì đây chính là cơ hội tốt. Những người tuổi Dần hãy nắm bắt lấy thời cơ này để xông lên giành lấy vinh quang cho mình nhé!

Tuổi Tuất

Những tháng cuối năm 2021, tuổi Tuất là một trong những con giáp sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Bất kể làm việc gì, họ cũng sẽ gặp được nhiều may mắn, càng làm việc càng tìm được cơ hội tốt, nếu biết nắm bắt thời cơ trong năm nay, xây dựng mọi thứ ổn định thì năm sau xác định là thăng hoa không ai sánh bằng.

Trời sinh tuổi Tuất là những người trung thực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Đối với nhiều người, tuổi Tuất không tạo được cảm giác thân thiện với bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại là người có trái tim ấm áp và biết lo nghĩ. Bản thân tuổi Tuất vốn là những người chịu thương chịu khó và biết nắm bắt cơ hội tốt. Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tuổi Tuất vẫn tạo niềm tin cho mình để vượt qua tất cả.

Tử vi học có nói, bước vào tháng 11 âm lịch sắp tới, cuộc sống tuổi Tuất sẽ lên một tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, mọi thứ đều có một bước chuyển đặc biệt. Bên cạnh đó, nhờ sự thông minh của tuổi Tuất mà càng về hậu vận, cuộc sống của họ càng sung túc hơn. Trước khi bước qua năm 2022, nếu vẫn giữ được sự tự tin và bản lĩnh vốn có, chắc chắn tuổi Tuất gặt hái được nhiều thành công, việc có được cuộc sống thăng hoa và xây dựng gia đình hưng thịnh chỉ trong tầm tay.

Tuổi Hợi

Trong năm nay, tuổi Hợi vốn thu được nhiều lợi nhuận, năng lực bản thân được nâng cao và được mọi người công nhận. Trong cuộc sống gia đình khá êm ấm, mọi thứ đều bình an vô sự, càng về cuối năm tài vận càng vượng.

Tử vi cho biết trong thời gian sắp tới đây, bất kể làm việc gì tuổi Hợi cũng dễ thành công. Càng về cuối năm Tân Sửu người tuổi Hợi họ sẽ xây được nền tảng và mạng lưới phù hợp để phát triển, ngoài ra còn có cơ hội kiếm nhiều tiền.

Năm sau, người tuổi Hợi sẽ giàu có và hạnh phúc hơn, thậm chí còn trở thành đại gia không chừng.

Tuổi Tý

Những tháng cuối năm 2021 chính là giai đoạn hoàng kim nhất trong năm của những người tuổi Tý. Từ giây phút này, chỉ cần tuổi Tý nỗ lực hơn gấp nhiều lần so với trước đây thì thành quả họ đạt được sẽ tuyệt vời đến không ngờ. Ngoài ra, tuổi Tý vốn là người biết nắm bắt thời cơ, vì vậy chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa cũng đủ để tuổi Tý đổi đời, tình tiền viên mãn.

Trời sinh những người tuổi Tý đều có số mệnh phú quý và ít lo nghĩ, luôn có chí cầu tiến. Trên thực tế, tuổi Tý là những người thông minh, lanh lợi, biết độc lập, tự chủ trong cuộc sống, họ không bao giờ muốn để mình thua kém bất cứ ai và rất tự tin trong cuộc sống. Thời gian qua, mặc dù tuổi Tý không gặt hái được nhiều thành công nhưng họ lại học được nhiều bài học quý giá. Đối với tuổi Tý, đường dài mới là quan trọng, vì vậy họ luôn chấp nhận buông bỏ một thứ để có được nhiều thứ.

Tử vi học có nói, trước khi bước sang năm 2022, tuổi Tý sẽ đạt được thành tựu ngoài mong đợi. Đặc biệt, họ còn có cơ hội làm giàu bất ngờ, nếu như không thể trở thành đại gia thì ít nhất cuộc sống cũng sung túc, đầy đủ, không thiếu bất cứ thứ gì. Đặc biệt, bước vào tháng 11 âm lịch này, tuổi Tý càng làm việc sẽ càng được thần tài chiếu cố, may mắn đến không ngừng, trong 5 đến 10 năm tới sẽ có cuộc sống an nhàn viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

(* Thông tin chỉ mang tính tham khảo)