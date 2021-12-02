Kết thúc năm 2021, 4 con giáp xua đuổi vận xui, được quý nhân chỉ điểm kiếm tiền trở nên dễ dàng

12 con giáp tử vi 02/12/2021 13:37

Dưới đây là những con giáp có sự tiến triển tốt vào cuối năm, phát triển vượt bậc trong công việc, làm ăn thuận lợi, quý nhân xuất hiện đúng lúc, hóa giải mọi khó khăn.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn có nhiều tham vọng và sự tự tin của họ rất mạnh mẽ. Họ suy nghĩ về các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày cẩn thận hơn những người khác và rất tốt bụng, không làm tổn thương ai, nhất là người thân của mình.

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Con giáp tuổi Thìn có tính hiếu thắng và họ rất có khả năng gặt hái được thành công, khiến cả gia đình tự hào về mình. Cuối năm nay, sự nghiệp của con giáp này có bước phát triển nhảy vọt.

Họ sẽ sớm đạt đến thành tích cao ở nơi làm việc và tâm lý của họ cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Đồng thời, họ cũng nhận được nhiều niềm vui bất ngờ trong cuộc sống, thoát khỏi sự tỵ hiềm của những kẻ nhỏ nhen, xấu tính. Mọi chướng ngại vật sẽ bay biến và họ thả sức thăng tiến, đạt tới thành công sớm nhất có thể.

Tuổi Mão

người tuổi Mão năm nay là người thắng thế với năng lực vững vàng trong mọi việc. Dù đầu năm 2021, họ gặp một số chuyện khó chịu, với áp lực lớn và đến cuối năm chưa giảm nhưng điều này không trì hoãn họ quá lâu.

Con giáp tuổi Mão bứt phá rất nhanh, đủ năng lượng để vươn lên và làm giàu nhanh chóng. Đến thời điểm cuối năm, dù họ đi theo hướng nào cũng có quý nhân theo trợ giúp, đường tài lộc ổn định, tiền rót vào túi.

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Con đường phía trước của người tuổi Mão vô cùng suôn sẻ, không có trở ngại nào. Bên cạnh năng lực, việc có quý nhân đứng sau càng khiến họ tự tin gấp trăm lần. Vì thế, những ngày cuối năm sẽ còn phát triển tốt hơn, đủ sức bứt phá và trở thành người dẫn đầu trong cuộc đua tới thành công. Chiến thắng không xa.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ rất nhiệt tình, lại giỏi tìm kiếm những người bạn cùng chí hướng trong cuộc đời. Họ sẽ không có lúc nào cô đơn và phải một mình đối mặt với khó khăn.

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Cuối năm nay, con giáp tuổi Ngọ sẽ như hổ thêm cánh với nhiều sự trợ giúp từ bạn bè, quý nhân. Nhờ đó, họ sớm vượt qua khó khăn, một đường thẳng tiến, thành công đã nhìn thấy trước mắt, việc kiếm tiền cũng không còn quá áp lực. Từ giờ trở đi, người tuổi Ngọ sẽ đối mặt với những ngày đặc biệt, vui vẻ liên miên.

Tuổi Thân

người tuổi Thân không chỉ nhiệt tình mà đầu óc và chỉ số thông minh của họ tương đối tốt. Họ rất nghiêm túc và luôn đi đầu trong mọi việc, không bao giờ chịu tụt hậu.

Con giáp tuổi Thân luôn thừa thông minh để giải quyết những khó khăn trở ngại trong cuộc sống. Mặt khác, họ rất giỏi đoàn kết bạn bè, tạo thành mạng lưới quan hệ xã hội rất tốt, đi đâu cũng gặp người quen, có quý nhân giúp đỡ.

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Nhờ vậy, cuối năm nay, sự phát triển của họ càng phất lên nhanh chóng. Vận trình trong sự nghiệp của con giáp tuổi Thân rất đáng ngưỡng mộ, quý nhân ra tay đúng lúc, đúng chỗ. Cuộc sống của họ ngày càng tốt đẹp hơn.

Sau phần lớn thời gian trong năm bị trì trệ, nhiều tiểu nhân ngáng chân thì đến giờ con người tuổi Thân đã có thể thảnh thơi ngồi hưởng thành quả tốt đẹp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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