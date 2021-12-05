5 con giáp may mắn nhất trong năm Nhâm Dần 2022, không lo nghĩ về tiền bạc, được 2 cát tinh cùng lúc chiếu sáng

12 con giáp tử vi 05/12/2021 20:15

5 con giáp bước sang năm Nhâm Dần 2022 được cát tinh chiếu sáng, tài lộc liên tục kéo đến. Hứa hẹn đây sẽ là một năm bùng nổ và may mắn với 5 con giáp này.

Tuổi Thìn

Những người sinh vào các năm 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

Do có hạn Thái tuế nên năm Tân Sửu 2021, tuổi Thìn đã chịu không ít lận đận, đặc biệt là trong sự nghiệp, dù cố gắng nhưng thành quả mang lại cho họ không tương xứng.

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Tuy nhiên, những vận hạn này sẽ sớm kết thúc. Bước sang năm Nhâm Dần 2022, tuổi Thìn hẳn sẽ có nhiều điều tích cực chờ đợi vì đây là 1 năm cực kỳ thú vị đối với bạn, thậm chí còn là 1 bước ngoặt đáng nhớ với nhiều cơ hội mới trong cuộc sống đang chờ bạn khám phá. Những tháng may mắn nhất của tuổi Thìn trong năm: Tháng 4 và tháng 6 âm lịch.

Tuổi Ngọ

Những người sinh vào các năm 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

Trong năm Tân Sửu, tuổi Ngọ có hạn Thái Tuế nên phải đối mặt với không ít khó khăn, song khi sang năm Nhâm Dần, họ sẽ được bù đắp lại gấp nhiều lần. Đây là lúc tuổi Ngọ được cho là sẽ vươn tới những tầm cao mới trong mọi mặt của cuộc sống, từ công việc cho tới chuyện tình cảm, được quý nhân trợ giúp nên nhiều việc sẽ được suôn sẻ.

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Đặc biệt, có được sự trợ giúp của 2 cát tinh là sao Tướng Tinh và sao Tam Thai tượng trưng cho quý nhân, tài lộc, của cải và may mắn, cho nên tuổi Ngọ được cho là sẽ có cuộc sống chí ít cũng dư dả, sung túc, thậm chí sẽ còn giàu có viên mãn.

Đã có "thiên thời, địa lợi", chỉ cần thêm "nhân hòa" nữa nên tuổi Ngọ chỉ cần họ luôn nỗ lực, làm việc chăm chỉ là giấc mơ của họ sẽ dễ trở thành hiện thực.

Tuổi Hợi

Những người sinh vào các năm 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

Năm Tân Sửu 2021 không phải là 1 năm quá tồi với những người tuổi Hợi, nhưng sang năm Nhâm Dần 2022, họ sẽ còn gặp may mắn hơn nhiều, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, càng cuối năm thì họ lại càng gặt hái được nhiều thành tựu, cơ hội thăng tiến vô cùng dồi dào, thậm chí thành công ở những lĩnh vực mới mẻ.

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Là những người làm việc chăm chỉ, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội tốt là tuổi Hợi sẽ có được 1 cuộc sống đáng mong ước. Chỉ có 1 lưu ý nhỏ cho tuổi Hợi, đó là vì họ thường là những người hơi "phóng tay" cho chuyện chi tiêu, nên hãy biết sử dụng tài chính hợp lý thì sẽ tiết kiệm được nhiều và có đủ tiền cho việc đầu tư cũng như những kế hoạch bất ngờ của họ. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của họ được cho là cũng sẽ được viên mãn như ý.

Tuổi Tý

Những người sinh vào các năm 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần 2022 là 1 năm tốt cho những người tuổi Tý với những tín hiệu khả quan trong công việc và sự nghiệp. Ngoài ra, đây cũng là 1 năm hoàn hảo để họ khởi đầu 1 công việc mới mẻ hoặc thay đổi nơi ở.

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Bên cạnh đó, năm Nhâm Dần 2022 cũng sẽ mang lại nhiều cơ hội tình yêu cho những người tuổi Tý độc thân. Họ sẽ gặp được những con người rất thú vị và có thể dẫn tới những mối quan hệ lâu dài.

Tuổi Mão

Những người sinh vào các năm, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

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Sau năm Tân Sửu 2021 khá bình yên và không có nhiều biến chuyển cũng như thành tựu, người tuổi Mão được cho là sẽ gặt hái được những thành công mới trong khía cạnh công việc cũng như tận hưởng những may mắn trong chuyện tình cảm. Đây cũng là 1 năm tuyệt vời để những người tuổi Mão thử vận may với 1 công việc mới và khám phá những cơ hội thành công ở các lĩnh vực khác nhau.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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