4 con giáp 'phát tài phát lộc' nhất trong năm 2022, làm việc gì cũng thuận lợi, tiền của cứ thế tăng lên gấp bội

Với những ai có ý định khởi nghiệp trong năm nay, chỉ nên thử sức với quy mô nhỏ, số vốn ít trước. Năm có Thái Dương chiếu, đương số nên tìm người hợp tác là nam sẽ tốt hơn nữ, được hỗ trợ mạnh về tiềm lực kinh tế và một phần cát khí.

Đặc biệt với người kinh doanh, buôn bán, năm 2022 hứa hẹn sẽ thu về nhiều lợi nhuận bù đắp cho những thua lỗ trước đó. Có điều, chớ vội vàng mở rộng quy mô hoặc ôm quá nhiều hàng hóa một lúc kẻo rơi đúng vào thời điểm vận khí xấu mà hao hụt, tiêu tán. Nên thận trọng vừa làm vừa thăm dò thị trường, chậm nhưng chắc còn hơn nhanh mà thiệt hại.

Có điều trong năm vẫn có điềm hiềm khích thị phi do tác động của hung tinh Quan Phù. Đương số thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn cùng, tránh mâu thuẫn gây bất lợi trong công việc.

Với người kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Việc cũ việc mới luân chuyển hài hòa, càng mở rộng càng nhiều không gian phát triển. Mạnh dạn khai phá những bước đi mạo hiểm, hứa hẹn nhiều trải nghiệm bất ngờ.

Sang năm Nhâm Dần, tài lộc tuổi Ngọ hanh thông hơn hẳn. Dấu hiệu dễ thấy nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá trúc trắc, vất vả như trước. Đương số mưu sự dễ thành, dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về lợi nhuận tốt.

Tuổi Tuất

Đây là thời điểm lý tưởng để đương số mở rộng làm ăn hoặc hùn hạp đầu tư, kinh doanh. Bước đầu có thể gặp chút trở ngại nhưng được Tam Hợp cục mang tới vận quý nhân vượng, ắt có người đứng ra ứng cứu kịp thời, dễ thu hồi vốn liếng.

Người làm công ăn lương có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, cát tinh Hoa Cái và Thiên Quan mang tới các mối quan hệ xã giao hài hòa, được cấp trên đề bạt thăng tiến, có dấu hiệu tăng lương rất mạnh vào nửa cuối năm 2022.

Dân kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do sẽ có một năm kiếm tiền như hái. Có thể cân nhắc việc mở rộng quy mô bằng cách hùn hạp làm ăn với người có cùng chí hướng, tỷ lệ thành công cao. Với ai có ý định khởi nghiệp cũng nên mạnh dạn tiến hành, sớm muộn cũng gặt hái thành quả cát lành.

Tuổi Hợi

Tài lộc tuổi Hợi sinh sôi mạnh. Năm nay là thời điểm thích hợp để đầu tư tiền bạc vào chuyện hùn hạp làm ăn, mở rộng quy mô hoặc các kênh đầu tư. Được Thái Âm cát tinh trợ mệnh, đương số có lộc về đất cát, nên cân nhắc tham gia lĩnh vực này, tỷ lệ thu hồi vốn rất cao trong thời gian ngắn.

Kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư đa dạng. Dòng tiền ổn định từ nửa cuối năm trở đi, chi tiêu bớt phần áp lực.

Có điều cần đề phòng Kiếp Tài gây tâm lý lãng phí, mua sắm nhiều đồ xa xỉ cho bản thân hoặc gia đình để thỏa mãn lối sống hưởng thụ. Hung tinh này cũng báo hiệu tiêu tán tiền bạc cho vấn đề sức khỏe hoặc tai ương bất ngờ, hết sức đề cao cảnh giác.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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