Tử vi 12 con giáp từ ngày 13 đến 19/12/2021, tuổi Sửu kiếm tiền cực nhiều từ công việc tay trái, tuổi Tỵ nhờ tài ngoại giao kiếm về kha khá bộn tiền

Đừng quá lo lắng về những việc thậm chí còn chưa xảy đến, việc cần thiết lúc này là hãy cứ tự tin vào năng lực của bản thân và phát huy hết mức có thể.

Người tuổi Tý sẽ phải chịu những biến động nhất định trong vận trình. Một vài thách thức sẽ khiến bạn cảm thấy hoang mang, bối rối, nhưng xét trên phương diện tích cực, đây cũng là cơ hội để bạn chứng tỏ năng lực, phát triển sự nghiệp tương lai.

Trong chuyện tình cảm, nhờ có cát tinh chủ đào hoa soi chiếu, người độc thân có cơ hội tìm thấy tình yêu của đời mình ở những lúc không ngờ tới nhất. Bản mệnh nên nắm bắt cơ hội trước mắt, đừng để lỡ người trong định mệnh của mình.

Tài lộc trong tuần chủ yếu vẫn giậm chân tại chỗ. Tuổi này nên có sự rõ ràng trong những vấn đề liên quan tiền nong, đồng thời không quá tin tưởng vào các mối quan hệ chỉ ở mức qua lại xã giao. Con giáp này không nên đầu tư tài chính hoặc cho vay mượn quá nhiều kẻo tài khí thâm hụt.

Tình cảm của các cặp đôi, vợ chồng vẫn khá ổn định, không có gì phải lo lắng. Bạn và ngư

ời ấy thường xuyên trò chuyện, trao đổi mọi chuyện để thêm hiểu nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn.

Tiền bạc cũng sẽ về với bản mệnh trong tuần này. Thiên Tài xuất hiện ngay từ đầu tuần cho thấy cơ hội kiếm tiền chủ yếu đến từ các công việc tay trái, việc làm thêm hay đầu tư phụ. Nhờ vậy thu nhập của bạn được tăng tiến khá rõ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có một tuần dự báo hung vận khá lớn. Các sự cố liên tiếp xuất hiện nhắc nhở bạn về những tai họa có thể xảy ra không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của bản mệnh mà còn khiến công việc, cuộc sống chịu nhiều tác động liên đới.

Họa tiểu nhân rình rập, bạn dễ bị đẩy đưa rồi mắc phải những sai lầm khó có thể sửa chữa được chỉ trong ngày một ngày hai. Càng những lúc như vậy, bạn càng cần phải nỗ lực nhiều hơn, thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói cũng như từng hành động của mình.

Tuổi Mão

Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao nhờ tinh thần làm việc hết mình cùng những cống hiến to lớn mà bạn đã dành cho công việc. Có lẽ thời cơ chuyển mình, thăng quan tiến chức của con giáp này đã đến, vì thế mà bạn cần phải nhanh chóng nắm bắt.

Với người làm ăn kinh doanh, tuần này nếu có các dự định, kế hoạch quan trọng, bạn có thể tranh thủ khoảng thời gian đầu tuần để mạnh dạn tiến hành. Đó là lúc vượng vận khí nhất, tỷ lệ thành công cũng cao hơn.

Về phương diện tài chính, nguồn thu nhập ở cả công việc chính và phụ đều tăng lên, dù là người làm công ăn lương hay theo nghiệp kinh doanh cũng sẽ có cơ hội kiếm tiền khá lớn

Tuổi Thìn

Bản mệnh có điềm báo dễ gặp họa huyết quang, tai nạn, thương tật làm ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống hàng ngày. Những người làm công việc tay chân càng cần phải thận trọng, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, giảm thiểu những sự cố vốn có thể tránh được.

Công việc trong tuần không quá thuận lợi vì những tác động mang tính khách quan cản trở. Có thể do máy móc trục trặc, hoặc không đủ nhân sự. Bạn cần chủ động xây dựng các phương án dự phòng để không trở nên lúng túng khi kế hoạch đổ bể.

Bù lại, tài chính trong tuần không có gì phải lo lắng. Người làm kinh doanh buôn bán sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền làm giàu hơn cả nhờ có Chính Tài và Thực Thần cùng nâng đỡ. Tiền liên tục đổ về túi, có khoản lớn cũng có khoản nhỏ. Vì vậy, bản mệnh chớ nên nóng vội khi thấy lợi nhuận chưa được như ý muốn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có thêm sự tự tin để hoàn thành những định hướng mới trong công việc hiện tại. Thời điểm giữa tuần khá thuận lợi để bạn triển khai đẩy mạnh dự án, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp và cấp trên.

Bên cạnh đó, tuổi này còn có tài ngoại giao, hòa nhập với môi trường nhanh chóng nên có thể thích nghi với mọi điều kiện hoàn cảnh. Ngay cả những trường hợp bất ngờ bạn cũng không hề nao núng mà luôn tự tin gặt hái kết quả. Công việc suôn sẻ, tài lộc nhờ vậy mà kéo tới, thu nhập tốt hơn.

Tuổi Ngọ

Với người làm kinh doanh, hung tinh mang theo những tin xấu khi mà con giáp này không đủ tự tin nghe theo trực giác của mình, cuối cùng phải hối hận muộn màng, nhìn cơ hội rơi vào tay người khác.

Vận trình công danh sự nghiệp không có nhiều biến động. Mọi thứ diễn ra đều đều gây cảm giác chán chường, thiếu động lực cố gắng. Vì thế, nếu muốn phát triển nhanh chóng hơn, chính bạn là người cần phải tìm cách thay đổi chứ đừng trông chờ vào bất cứ ai.

Tình cảm của con giáp này đang rơi vào khoảng lặng. Bạn luôn là người thụ động, khiến đối phương cảm thấy dường như bạn không mặn mà với chuyện tình cảm này.

Tuổi Mùi

Có thể là chuyện không may bất ngờ xảy ra nhưng cũng có thể là do sai lầm của chính bạn nên phải trả giá bằng tiền bạc mất bao công sức mới kiếm được.

Cũng may vẫn có cát tinh Thiên Tài trợ giúp nên số tiền mà tuổi này đánh mất không quá lớn, thậm chí sau đó còn kiếm được một khoản lớn bù đắp lại và còn tích lũy được một khoản. Việc buôn bán kinh doanh túc tắc vẫn có lợi nhuận thu về, hàng hóa lưu thông ổn định.

Công việc của bản mệnh vướng chút vướng mắc, nguyên nhân là do bản thân bạn không tự lượng sức mình nên gặp phải rắc rối. Bạn không tuân thủ những quy định đưa ra, tự làm mọi việc theo ý mình nên cuối cùng phải lĩnh hậu quả. Hãy tự chấn chỉnh lại bản thân đi nhé.

Tuổi Thân

Nếu có ý định mở rộng việc kinh doanh của mình, bạn có thể lên ý tưởng ngay từ bây giờ. Đối với những ai đã lập gia đình, bạn nên cân nhắc thật kỹ và bàn tính trước với nửa kia của mình.

Với người làm công ăn lương, hãy tích cực nêu lên quan điểm của mình, bạn có thể giúp tập thể tìm ra hướng đi mới, đem lại lợi nhuận lớn không chỉ cho bản thân mình mà còn cho nhiều người xung quanh.

Song dù gặp nhiều may mắn, bản mệnh vẫn nên đề phòng họa phá tài vì có kẻ xấu vẫn đang chờ đợi lúc bạn sơ hở để lừa gạt tiền bạc nhé.

Tuổi Dậu

Với người độc thân, đường tình duyên có dấu hiệu khởi sắc nhưng chưa rõ rệt lắm, quan trọng là tuổi Dậu phải nắm bắt thời cơ khi gặp người hợp duyên vừa ý. Đời người vốn ngắn, gặp được người có duyên nợ với mình là một diễm phúc không nhỏ, nên đừng cân đo đong đếm quá nhiều mà bỏ lỡ mất.

Tuy nhiên, có vẻ như quá mải mê yêu đương nên con giáp này có đôi phần chểnh mảng với công việc. Bạn làm việc tùy hứng, không tuân thủ các quy định đề ra nên bị cấp trên phê bình, cơ hội để thể hiện bản thân cũng trôi tuột. Kiến nghị tuổi này nên cố gắng tập trung hơn, nỗ lực nhiều hơn để giành được những gì mình muốn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ có nhiều việc phải làm trong tuần này. Lời khuyên dành cho bản mệnh là nên phát huy sức mạnh của đoàn kết để công việc đạt kết quả tốt nhất chứ không nên tách riêng để làm việc đơn lẻ như hiện tại.

Bạn cũng đừng quá lo lắng, bởi quý nhân ở bên nâng đỡ sẽ giúp bản mệnh tháo gỡ những rối ren, phiền phức. Chỉ cần bạn hết sức cố gắng, không chịu đầu hàng bỏ cuộc thì sẽ nhanh chóng đạt được những mục tiêu đã đề ra của mình.

Tình hình tài chính khá tốt vào tuần này, tuổi Tuất không cần phải lo lắng gì bởi Thực Thần đã che chở cho cả vận trình.

Tuổi Hợi

Đường công danh sự nghiệp cũng có nhiều tin vui, mệnh chủ được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao, cơ hội để thăng tiến trong thời gian sắp tới rất lớn. Nhân đà này hãy cố gắng hết sức mình để không lỡ mất thời cơ hiếm có.

Tuy nhiên vận khí chỉ thuận lợi vào khoảng đầu tuần, đến cuối tuần sẽ có vài chuyện xen ngang khiến con giáp này mất tập trung trong công việc. Nếu có thể giữ bình tĩnh, không để mình bị phân tâm, mọi thứ không quá đáng ngại với bạn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet