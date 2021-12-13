3 con giáp may mắn nhất tuần mới từ ngày 13-19/12/2021: Được quý nhân theo sau phù trợ, tài lộc hanh thông cơ hội đổi đời đang đến gần

Tình cảm của các cặp đôi, vợ chồng vẫn khá ổn định, không có gì phải lo lắng. Bạn và người ấy thường xuyên trò chuyện, trao đổi mọi chuyện để thêm hiểu nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn.

Trong chuyện tình cảm, nhờ có cát tinh chủ đào hoa soi chiếu, người độc thân có cơ hội tìm thấy tình yêu của đời mình ở những lúc không ngờ tới nhất. Bản mệnh nên nắm bắt cơ hội trước mắt, đừng để lỡ người trong định mệnh của mình.

Tuy nhiên, nhưng đừng quá mải mê kiếm tiền mà bỏ bê công việc chính nhé. Dẫu sao đó mới chính là nguồn thu nhập ổn định và bền vững của bạn.

Tiền bạc cũng sẽ về với bản mệnh trong tuần này. Thiên Tài xuất hiện ngay từ đầu tuần cho thấy cơ hội kiếm tiền chủ yếu đến từ các công việc tay trái, việc làm thêm hay đầu tư phụ. Nhờ vậy thu nhập của bạn được tăng tiến khá rõ.

Công việc đầu tuần tương đối bận rộn nên bạn cần đảm bảo đủ sức khỏe để có thể hoàn thành mọi việc thật tốt. Nếu tranh thủ giải quyết được những nhiệm vụ khó nhằn ngay từ đầu tuần, càng về cuối tuần bạn sẽ càng thảnh thơi, có thể an nhàn hưởng thành quả xứng đáng.

Tuổi Mão

Có lẽ thời cơ chuyển mình, thăng quan tiến chức của con giáp này đã đến, vì thế mà bạn cần phải nhanh chóng nắm bắt.

Tuần này nếu có các dự định, kế hoạch quan trọng, bạn có thể tranh thủ khoảng thời gian đầu tuần để mạnh dạn tiến hành. Đó là lúc vượng vận khí nhất, tỷ lệ thành công cũng cao hơn, đảm bảo cho bạn mọi việc diễn ra suôn sẻ và cũng dễ có quý nhân giúp đỡ.

Về phương diện tài chính, nguồn thu nhập ở cả công việc chính và phụ đều tăng lên, dù là người làm công ăn lương hay theo nghiệp kinh doanh cũng sẽ có cơ hội kiếm tiền khá lớn.

Tuy nhiên, dù cầm nhiều tiền trong tay thì bạn cũng đừng tiêu xài quá mức kẻo phí hoài công sức kiếm tiền bấy lâu.

Bên cạnh đó, con giáp này cũng đừng quá tham công tiếc việc, vì mải mê kiếm tiền mà quên chăm sóc cho bản thân. Hãy nhớ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thật nhiều để cơ thể luôn tràn đầy sức lực nhé.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ có nhiều việc phải làm trong tuần này. Lời khuyên dành cho bản mệnh là nên phát huy sức mạnh của đoàn kết để công việc đạt kết quả tốt nhất chứ không nên tách riêng để làm việc đơn lẻ như hiện tại.

Bạn cũng đừng quá lo lắng, bởi quý nhân ở bên nâng đỡ sẽ giúp bản mệnh tháo gỡ những rối ren, phiền phức. Chỉ cần bạn hết sức cố gắng, không chịu đầu hàng bỏ cuộc thì sẽ nhanh chóng đạt được những mục tiêu đã đề ra của mình.

Tình hình tài chính khá tốt vào tuần này, tuổi Tuất không cần phải lo lắng gì bởi Thực Thần đã che chở cho cả vận trình. Ở thời điểm này, các cặp đôi có nhiều cơ hội để quan tâm cho nhau hơn và cùng nhau chia sẻ các dự định sắp tới. Đối với người độc thân, bạn nên cố gắng hơn trong việc mở rộng quan hệ bạn bè, vừa tìm thêm niềm vui cho bản thân lại tăng cơ hội tìm được người hợp ý.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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