Trông con trai giúp bạn thân, 17 năm sau cô gái cưới luôn "em bé" làm chồng

Yêu - Hôn nhân 19/09/2021 13:02

Chuyện tình "Cô Long - Dương Quá" là có thật ngoài đời khi cô gái này "vớt" luôn "em bé" mà mình trông giữ mười mấy năm làm chồng.

Cư dân mạng xứ Trung vừa chia sẻ rầm rộ một câu chuyện tình những tưởng không thể xảy ra.

Một người phụ nữ tên An Na, sinh năm 1980, sống tại Trung Quốc, cô đã kết hôn với con trai của người bạn thân của mình. Cách đây 17 năm trước, cô đã gặp "cậu bé" chồng khi cậu chỉ mới 8 tuổi. Cô chia sẻ: "Đó là năm 2003, cách đây 17 năm. Thật sự tôi đã nhìn thấy chồng mình lớn lên hằng ngày. Vào thời điểm đấy, tôi chỉ xem chồng mình như một đứa trẻ".

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Cặp đôi "Cô Long - Dương Quá" ngoài đời thật khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Weibo

Trong lần gặp gỡ ấy, người phụ nữ này trong vai trò bạn thân của mẹ cậu bé đã tận tình chăm sóc cậu bé chu đáo. Cô kể lại: "Đó là ngày mà bạn thân tôi nhờ trông chồng tôi bây giờ. Khi đó anh ấy mới là cậu bé 8 tuổi. Tôi đã đưa cậu đi ăn rồi đến trung tâm mua sắm chơi. Hôm đó diễn ra khá vui vẻ". Được biết, ngày hôm đó, cả hai đã chụp chung một bức ảnh, đến giờ An Na vẫn giữ nó làm kỷ niệm.

Trông con trai giúp bạn thân, 17 năm sau cô gái cưới luôn 'em bé' làm chồng - Ảnh 2
Ngày mới gặp nhau, "anh" chỉ mới lên 8. Ảnh: Weibo

Vì đang làm việc tại một viện thẩm mỹ nên An Na rất biết cách giữ gìn nhan sắc, dù đã hơn 40 tuổi nhưng cô vẫn sở hữu ngoại hình trẻ trung, xinh xắn, trạc tuổi chồng của. Cô từng kết hôn và có 3 cậu con trai, người con lớn của cô cũng đã 20 tuổi. Cô cho biết dù mình và chồng quen biết nhau rất nhiều năm, nhưng chỉ mới phát triển mối quan hệ thời gian gần đây.

Trông con trai giúp bạn thân, 17 năm sau cô gái cưới luôn 'em bé' làm chồng - Ảnh 3

Trông con trai giúp bạn thân, 17 năm sau cô gái cưới luôn 'em bé' làm chồng - Ảnh 4

Trông con trai giúp bạn thân, 17 năm sau cô gái cưới luôn 'em bé' làm chồng - Ảnh 5

Khi tiến tới hôn nhân sau vài tháng hẹn hò, cặp đôi "bảo mẫu - trẻ con" này được nhiều sự ụng hộ, duy chỉ có người mẹ không đồng ý hẳn nhưng cũng không hề phản đối. Vào ngày cưới, bạn thân của An Na chỉ nói: "Nếu cả hai hạnh phúc thì cứ đến với nhau". An Na chia sẻ, thời điểm mới kết hôn, việc xưng hô với mẹ chồng - người vốn là bạn thân của mình là điều khó khăn nhất. Tuy nhiên, dần dần cô cũng đã đổi được và xưng hô mẹ con như bao người. Hiện tại cặp đôi vẫn đang sống hạnh phúc bên nhau. 

Trông con trai giúp bạn thân, 17 năm sau cô gái cưới luôn 'em bé' làm chồng - Ảnh 6
Nàng dâu gặp nhiều khó khăn khi phải đổi cách xưng hô với mẹ chồng vốn là bạn thân của mình
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