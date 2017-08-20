Nếu không muốn viết một bức thư tay quá dài dòng, bạn có thể chỉ cần viết một vài dòng yêu thương hay dặn dò tình cảm và bí mật cất tờ giấy ghi chú đó vào nơi mà chồng bạn… dễ tìm nhất. Trong túi áo của chồng, hay trong ví của anh ấy bất ngờ xuất hiện một mẩu giấy xinh xinh có thể sẽ trở thành một chiếc “vòng kim cô” đặc biệt để anh ấy luôn yêu thương và không thể rời xa bạn được.

Thời đại Internet đã làm cho việc kết nối liên lạc thuận tiện hơn bao giờ hết. Cộng với việc cuộc sống ngày càng bận rộn nên thật hiếm để nhìn thấy dòng chữ viết tay của ai đó. Nhưng đó cũng chính là lý do để những dòng chữ viết tay trở nên đáng quý, có giá trị tinh thần rất lớn với người được nhận. Bạn thử tưởng tượng một ngày nào đó mình nhận được một lá thư viết tay của chồng với những lời lẽ yêu thương xem, rất có thể bạn không thể làm chủ trái tim mình được nữa. Hãy để chồng bạn được nếm trải cảm xúc tột cùng đó.

“Hôm ấy, đi làm về, anh ôm tôi thật chặt từ đằng sau và tặng tôi một chiếc dây chuyền thật đẹp. Anh nói quá xúc động và yêu tôi thật nhiều khi nhìn thấy mảnh giấy màu đỏ trong túi áo với dòng chữ thân thương: “Em nhớ anh ngay cả trong lúc ngủ. Vì vậy, em đã dậy ngắm ảnh và viết cho anh những dòng này: “Em yêu anh”. Tôi biết đến bây giờ, sau hai năm thực hiện kế hoạch 'yêu lại từ đầu' ấy, chồng tôi vẫn giữ tờ giấy của vợ trong ví”- Tú Anh, một nhà thiết kế thời trang, chia sẻ.

Hồi tưởng về những “lần đầu tiên”

Cuộc sống gấp gáp có thể cuốn hai vợ chồng bạn vào những lo toan thường ngày mà quên đi những cảm xúc đặc biệt của lần đầu hẹn hò. Thử sống chậm lại một chút, gợi ý cho chàng về ngày đầu hẹn hò với cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn vụng về đầu tiên. Cảm xúc của những lần đầu tiên thường vụng về, nhẹ nhàng nhưng lại có khả năng khơi gợi cảm xúc rất mãnh liệt. Vì vậy, nếu đã đặt kế hoạch “yêu lại từ đầu”, bạn đừng bỏ qua “thủ đoạn” này nhé.

Cùng tham gia một khoá học

Đây là một biện pháp mà nhiều chuyên gia tâm lý tư vấn cho những cặp vợ chồng thực sự muốn hâm nóng tình yêu Cách này có vẻ kỳ công hơn những cách khác, nhưng hiệu quả cúa nó chắc chắn sẽ rất xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra đấy. Hãy gợi ý chồng cùng tham gia một lớp học nhảy, một khóa học ứng xử vợ chồng hay giáo dục con cái… Sự gắn kết sẽ gia tăng ở mức độ mà có thể bạn không thể tưởng tượng nổi đâu đấy.

Thử một đêm chỉ có nhau, không TV, không laptop, điện thoại…

Nhiều cặp vợ chồng than phiền cứ về đến nhà là đối tác lại nằm ôm TV, điện thoại, laptop, mà không dành thời gian thực sự cho nhau. Nhiều người dù khó chịu khi bị bạn đời đối xử như vậy cũng lại quên rằng chính mình cũng đang ôm trên tay một chiếc Ipad để lướt Facebook hay chơi một vài game thú vị giết thời gian.

Người phụ nữ đã được ban tặng sứ mệnh “giữ lửa” cho gia đình cần tỉnh táo để dứt mình cũng như chồng ra khỏi thế giới phụ thuộc vào công nghệ.

“Một đêm không TV, không laptop, Ipad, điện thoại… đã cho chúng tôi một đêm thật đáng nhớ. Cả hai vợ chồng tôi đã đặt ra nguyên tắc, từ nay, ít nhất mỗi tuần dành riêng tối thứ bẩy và chủ nhật cho nguyên tắc “ba không” này: không laptop, không điện thoại, không TV”- Mỹ Châu, Trưởng phòng truyền thông một công ty tư vấn du học- chia sẻ.

Nói “em yêu anh” nhiều hơn

Đây có lẽ là cách đơn giản nhưng cũng hiệu quả nhất để hâm nóng tình yêu, để cả hai vợ chồng bạn bước vào hành trình “yêu lại từ đầu” đầy mê hoặc và nhiều hấp dẫn phía trước. Điều rất đơn giản. nhưng nhiều cặp vợ chồng đã đánh mất thói quen này với lý do “nói những từ này không được… tự nhiên như trước”.

Hỡi các nàng, đừng chần chừ, hãy sử dụng ngay bí kíp này nhé. Các nhà tâm lý đã chứng minh ở bất cứ quốc gia nào, trong bất cứ tình huống nào, với bất cứ ngôn ngữ nào thì ba chữ “em yêu anh” vẫn luôn là thông điệp kinh điển để khẳng định và gia tăng sự gắn bó trong tình yêu và hôn nhân.