Vợ dùng chiêu 'ghen ngọt' này, kẻ thứ ba mặt dày đến mấy cũng phải bỏ cuộc

Tâm sự gia đình 20/08/2017 14:21

Không cần đánh ghen ầm ĩ, có nhiều cách 'ghen ngọt' giúp chị em giành lại chồng từ tay kẻ thứ ba.

Việc chồng bạn đang ngoại tình là sự thật không thể thay đổi. Nếu bạn cáu giận với chồng thì chỉ càng đẩy anh ấy ra xa mà thôi. Vì thế, hãy nhắm vào kẻ thứ ba bằng những 'độc chiêu' sau, chắc chắn chồng bạn và cô bồ nhí sẽ sớm chia tay nhau. 

Vin vào tướng số để hù dọa chồng

Mượn tướng số để đánh đòn tâm lý với chồng là một chiêu khá đơn giản lại hiệu quả.  Từ việc bóng gió, đại khái như vợ chồng hợp nhau mới ăn nên làm ra chứ lấy người cao số, dù đẹp tới cỡ nào rồi cũng tàn lụi nhanh thôi. Phụ nữ dù đẹp đến đâu nhưng vẫn có một vài đặc điểm “chưa được hoàn hảo”.  Người vợ cần tinh quái để vin vào những đặc điểm này mà “dìm hàng”, ví dụ như trán xoáy ốc, gò má cao…Để đòn gió của mình thực khách quan, có thể đem một bức hình trong báo ngồi trước mặt anh rồi nói bóng gió: “Cô gái này xinh đẹp nhưng gò má cao, tướng sát chồng, nghe đâu có ông giám đốc bỏ vợ theo rồi tán gia bại sản sau đó tự tử vì thiếu nợ, đúng là hình phạt xứng đáng cho những kẻ bỏ vợ chạy theo tình”. Đảm bảo chồng có mê bồ đến mấy thì đêm cũng phải giở ảnh bồ ra ngắm lại mà ngẫm.

Vợ dùng chiêu 'ghen ngọt' này, kẻ thứ ba mặt dày đến mấy cũng phải bỏ cuộc - Ảnh 1
Không cần đánh ghen ầm ĩ, các bà vợ hãy áp dụng những chiêu ghen ngọt sau - Ảnh minh họa: Internet

Thể hiện thái độ “sẵn sàng nhường”

Nhiều chị em thường ức chế vì bị bồ của chồng khủng bố bằng tin nhắn, điện thoại… khuyên họ nên buông tha người đàn ông không còn yêu mình. Trong khi đó 10 anh thì 9 anh chỉ muốn kéo dài thời gian “bắt cá 2 tay” càng lâu càng tốt. Biết tỏng được tâm lý này, chị em hãy nắm chắc phần thắng mà bình tĩnh phản kích. “Em đi mà bảo chồng chị ý, chứ nói với chị có ích gì, anh ấy tự mình nói ly dị thì chị sẵn sàng đồng ý ngay. Chị đâu có giữ, thậm chí còn sẵn sàng nhường luôn, chỉ sợ anh ấy vui chơi qua đường với em chứ không có ý định gì thôi!”. Đảm bảo với chiêu bài vừa trúng vừa cứng thế này cũng đủ khiến cô ta phải tức điên.

Bẫy để chàng tự khai

Bạn còn áp dụng một chiêu cao tay khác nữa khiến bồ của chồng không thể không tức "sôi máu". Đó là, buổi tối có 2 vợ chồng trong phòng ngủ, vợ hãy bật điện thoại gọi cho cô nàng kia nhưng không nói gì cả mà quay qua nũng nịu với chồng: “Anh có yêu em không?”.

Chồng cứ thế tuôn ra một tràng mà chẳng hề hay biết cô bồ yêu quý của mình đã nghe được hết. “Sao em hỏi thế? Anh không yêu vợ con anh thì yêu ai? Vợ yêu của anh là nhất, là số 1, anh làm sao mà dời vợ anh nửa bước được. Chuyện con ranh ấy là vì nó cứ lăn xả vào anh, trong một phút không làm chủ được mình nên mới để phát sinh chuyện. Anh thề từ giờ anh cạch mặt nó, không đội trời chung với nó luôn, để vợ anh được yên lòng!”. Với bằng chứng sống này đảm bảo bồ có dày mặt đến mấy cũng phải bỏ cuộc.

Thực hiện chiến dịch hâm nóng tình cảm

 Tập thể dục lấy lại vóc dáng, chăm sóc bản thân với những bộ quần áo mới vừa người, với mỹ phẩm và nước hoa. Căn nhà được sắp xếp lại mới mẻ và lãng mạn hơn, thi thoảng có hoa thơm. Thực đơn hằng ngày đặc sắc hơn hẳn, và những lời dành cho chồng cũng nhẹ nhàng, có cánh.

Hãy để bạn của chồng lên tiếng

Vợ hãy khéo léo lôi kéo bạn bè của chồng làm đồng minh bằng cách gợi ý chồng cuối tuần dẫn bạn về nhậu, vui chơi. Bạn bè chồng đến, vợ hãy hoà nhã, vui vẻ, chiều chồng hết mực. Dần dần, thay vì đi nhậu bên ngoài, rảnh rỗi, chồng  lại dẫn bạn về nhà để thưởng thức những bữa ăn ngon do vợ đạo diễn. “Vợ mày tuyệt vời như vậy mà mày còn cặp bồ thì không đáng mặt đàn ông”. Chắc chắn, khi nghe bạn bè khen vợ mình như thế này thì chồng nào cũng nở mày nở mặt mà nhanh chóng cắt đứt với tình nhân mà quay về với vợ.

Chồng đặt đơn ly hôn lên bàn rồi xách va ly ra khỏi nhà, vợ choáng váng khi biết nguyên nhân

Chồng đặt đơn ly hôn lên bàn rồi xách va ly ra khỏi nhà, vợ choáng váng khi biết nguyên nhân

Tôi vừa bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân một cách bất ngờ. Không chỉ người ngoài, ngay cả chính tôi cũng choáng váng khi biết nguyên nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   ngoại tình chồng ngoại tình ghen tuông kẻ thứ ba

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 40 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 40 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 40 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới