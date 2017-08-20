Việc chồng bạn đang ngoại tình là sự thật không thể thay đổi. Nếu bạn cáu giận với chồng thì chỉ càng đẩy anh ấy ra xa mà thôi. Vì thế, hãy nhắm vào kẻ thứ ba bằng những 'độc chiêu' sau, chắc chắn chồng bạn và cô bồ nhí sẽ sớm chia tay nhau.

Mượn tướng số để đánh đòn tâm lý với chồng là một chiêu khá đơn giản lại hiệu quả. Từ việc bóng gió, đại khái như vợ chồng hợp nhau mới ăn nên làm ra chứ lấy người cao số, dù đẹp tới cỡ nào rồi cũng tàn lụi nhanh thôi. Phụ nữ dù đẹp đến đâu nhưng vẫn có một vài đặc điểm “chưa được hoàn hảo”. Người vợ cần tinh quái để vin vào những đặc điểm này mà “dìm hàng”, ví dụ như trán xoáy ốc, gò má cao…Để đòn gió của mình thực khách quan, có thể đem một bức hình trong báo ngồi trước mặt anh rồi nói bóng gió: “Cô gái này xinh đẹp nhưng gò má cao, tướng sát chồng, nghe đâu có ông giám đốc bỏ vợ theo rồi tán gia bại sản sau đó tự tử vì thiếu nợ, đúng là hình phạt xứng đáng cho những kẻ bỏ vợ chạy theo tình”. Đảm bảo chồng có mê bồ đến mấy thì đêm cũng phải giở ảnh bồ ra ngắm lại mà ngẫm.

Thể hiện thái độ “sẵn sàng nhường”

Nhiều chị em thường ức chế vì bị bồ của chồng khủng bố bằng tin nhắn, điện thoại… khuyên họ nên buông tha người đàn ông không còn yêu mình. Trong khi đó 10 anh thì 9 anh chỉ muốn kéo dài thời gian “bắt cá 2 tay” càng lâu càng tốt. Biết tỏng được tâm lý này, chị em hãy nắm chắc phần thắng mà bình tĩnh phản kích. “Em đi mà bảo chồng chị ý, chứ nói với chị có ích gì, anh ấy tự mình nói ly dị thì chị sẵn sàng đồng ý ngay. Chị đâu có giữ, thậm chí còn sẵn sàng nhường luôn, chỉ sợ anh ấy vui chơi qua đường với em chứ không có ý định gì thôi!”. Đảm bảo với chiêu bài vừa trúng vừa cứng thế này cũng đủ khiến cô ta phải tức điên.

Bẫy để chàng tự khai

Bạn còn áp dụng một chiêu cao tay khác nữa khiến bồ của chồng không thể không tức "sôi máu". Đó là, buổi tối có 2 vợ chồng trong phòng ngủ, vợ hãy bật điện thoại gọi cho cô nàng kia nhưng không nói gì cả mà quay qua nũng nịu với chồng: “Anh có yêu em không?”.

Chồng cứ thế tuôn ra một tràng mà chẳng hề hay biết cô bồ yêu quý của mình đã nghe được hết. “Sao em hỏi thế? Anh không yêu vợ con anh thì yêu ai? Vợ yêu của anh là nhất, là số 1, anh làm sao mà dời vợ anh nửa bước được. Chuyện con ranh ấy là vì nó cứ lăn xả vào anh, trong một phút không làm chủ được mình nên mới để phát sinh chuyện. Anh thề từ giờ anh cạch mặt nó, không đội trời chung với nó luôn, để vợ anh được yên lòng!”. Với bằng chứng sống này đảm bảo bồ có dày mặt đến mấy cũng phải bỏ cuộc.

Thực hiện chiến dịch hâm nóng tình cảm

Tập thể dục lấy lại vóc dáng, chăm sóc bản thân với những bộ quần áo mới vừa người, với mỹ phẩm và nước hoa. Căn nhà được sắp xếp lại mới mẻ và lãng mạn hơn, thi thoảng có hoa thơm. Thực đơn hằng ngày đặc sắc hơn hẳn, và những lời dành cho chồng cũng nhẹ nhàng, có cánh.

Hãy để bạn của chồng lên tiếng

Vợ hãy khéo léo lôi kéo bạn bè của chồng làm đồng minh bằng cách gợi ý chồng cuối tuần dẫn bạn về nhậu, vui chơi. Bạn bè chồng đến, vợ hãy hoà nhã, vui vẻ, chiều chồng hết mực. Dần dần, thay vì đi nhậu bên ngoài, rảnh rỗi, chồng lại dẫn bạn về nhà để thưởng thức những bữa ăn ngon do vợ đạo diễn. “Vợ mày tuyệt vời như vậy mà mày còn cặp bồ thì không đáng mặt đàn ông”. Chắc chắn, khi nghe bạn bè khen vợ mình như thế này thì chồng nào cũng nở mày nở mặt mà nhanh chóng cắt đứt với tình nhân mà quay về với vợ.