Vậy nên khi tôi giành được trái tim của anh, nhiều người đã rất ngỡ ngàng. Một đứa con gái từ quê ra tỉnh, tính tình đỏng đảnh, ương ương, làm sao lại lọt vào mắt xanh của hot boy Hà thành? Những thắc mắc đó rõ ràng vô căn cứ vì đáp án rành rành ra rồi: anh yêu tôi và tôi yêu anh, vậy thôi. Tất nhiên, ngấm ngầm cho sự kết nối hai chúng tôi không phải ai cũng biết. Anh và tôi cùng yêu bóng đá, cùng sinh hoạt chung trong câu lạc bộ người hâm mộ AC Milan bấy giờ. Những đồng điệu trong sở thích, rồi lan dần sang quan điểm sống đã trở thành cục nam châm hút chúng tôi vào tình yêu định mệnh.

Hai vợ chồng tôi kết hôn sau 2 năm yêu nhau. Cộng với 7 năm chung sống êm ả, nghĩa là tình yêu của chúng tôi đã kéo dài 9 năm. Chồng tôi là dân Tây học, lại có chút lãng tử, điển trai, nên đám con gái chết mê chết mệt anh ấy nếu tính ra thì xoè cả 10 ngón tay cũng không đủ.

Trong mối quan hệ mà tôi thường có vẻ ở thế “lấn lướt” ấy, tôi tin rằng mình đang nắm dây cương cho hạnh phúc gia đình Vậy nên, vào một sáng mùa hè, khi anh xách va li bước ra khỏi nhà sau khi đặt lên bàn tờ giấy ly hôn , tôi đã choáng váng không hiểu điều gì xảy đến với gia đình mình.

Cuộc sống hôn nhân cũng đôi lần sóng gió, nhưng hầu như đều do tôi làm quá lên để anh chịu trận. Vợ chồng trẻ chắc nhà ai cũng thế, chả riêng gì bọn tôi. Kể cả khi có con, tính cách trẻ con, đành hanh của tôi vẫn chẳng phai mờ mấy. Sau mỗi lần làm quá, tôi lại nhủ thầm trong bụng: May cho mình, tính anh đàn ông, lại hơn tôi 7 tuổi nên bao dung, nhiều khi “không chấp” vợ trẻ.

Lúc đầu, tôi nghĩ anh đang muốn “thử” tôi, muốn thêm gia vị cho cuộc hôn nhân mà những tháng ngày gần đây có vẻ bình lặng quá. Nhưng rồi khi đáp lại nỗ lực liên lạc của tôi chỉ là sự thờ ơ của anh, thì tôi không còn bình tĩnh được nữa. Tôi không hiểu anh vì lý do gì mà rời bỏ gia đình, rời bỏ người vợ mà không ngày nào anh quên nói “yêu em” trước khi ra khỏi nhà. Cả mẹ chồng, bố chồng tôi cũng không thể lý giải được cho hành động kỳ quặc của con trai mình. Tôi thuê cả thám tử theo dõi anh, rồi tự tìm đến bác sĩ tâm lý để tham vấn về tình trạng của anh để truy tìm nguyên nhân cho hành động bất thường vô căn cứ của chồng mình. Không một đầu mối nào hé lộ được lý do thuyết phục.

Tôi tự tìm đến căn hộ chung cư anh dọn ra ở riêng để nói chuyện và mong cơ hội hàn gắn. Chẳng có lý do gì, thì người vợ nào cũng như tôi thôi, làm sao chấp nhận buông tay?

Dường như anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc gặp mặt này theo lý thuyết “cái gì đến sẽ đến”. Không còn yên lặng như thái độ anh dành cho tôi mấy tháng nay. Anh sỉ vả tôi đã lừa dối tình cảm mà anh cho rằng thiêng liêng nhất cuộc đời. “Lý do ư? Cô đòi lý do, nhưng tôi sẽ cho cô cả bằng chứng”- Anh nói rồi đẩy chiếc Ipad về phía tôi. Cửa sổ chat của tôi hiện ra trước mắt, một ô lịch sử chat với cô bạn thân, còn ô kia còn nguyên dấu tích cuộc trò chuyện từ rất lâu của tôi với sếp- cũng chính là người đã đến với tôi trước anh. Bí mật tôi mặc nhiên giấu kín, chỉ thổ lộ riêng với cô bạn thân giờ phơi ra trước mắt. Chỉ là một câu chuyện cũ của quá khứ, một mối quan hệ thoáng qua đã chấm dứt khi tôi đến với anh.

“Tại sao lại lừa dối tôi mối quan hệ này? Chưa bao giờ tôi nghi ngờ... Em nhìn xem, cả khi em đã lấy tôi, có con với tôi, em vẫn kể về người ta trìu mến với bạn mình. Và với người ta, khi đã chung sống với tôi, em vẫn có thể nói “nhớ”. Đừng đóng vai nữ thánh nữa, tôi không chấp nhận sự phản bội này”- anh ngồi thụp xuống sàn cay đắng.

Mọi chuyện đã kết thúc trong quá khứ, anh đã hiểu lầm tôi. Cái chữ “nhớ” anh quy kết tôi dành cho người cũ cũng chỉ là hiểu lầm. Đó là trong một đợt ốm kéo dài, phải nghỉ phép dài ngày, có đầu mối công việc tôi phụ trách cần liên hệ, anh sếp hỏi tôi. Rồi tiện thể hỏi thăm tôi nghỉ thế đã chán chưa, bao giờ khoẻ hẳn để đi làm. Tôi trả lời rằng tôi nhớ cơ quan, nhớ mọi người trong cơ quan lắm rồi... “Nhớ mọi người nghĩa là có cả anh trong đó rồi”- sếp nhắn lại kiểu bông đùa kèm một icon hài hước. Chỉ thế, không hơn.

Có lẽ, cái sai của tôi là đã không kể cho anh nghe về mối tình cũ của mình khi nó ở trong tình thế nhạy cảm: người cũ của tôi giờ vẫn làm cùng tôi, lại là sếp của tôi. Giá như tôi chia sẻ từ trước, giá như... Anh cho rằng có thể còn nhiều thứ bí mật khác tôi vẫn đang giấu giếm mà anh chưa biết hết. Dù có giải thích thế nào, anh cũng quyết không tin tôi nữa.

Một cuộc tình đẹp, một cuộc hôn nhân hạnh phúc như mơ rồi cũng kết thúc một cách cay đắng và bất ngờ. Tôi nhận về bài học cho mình nên thành thật về “người của quá khứ” với “người của hiện tại” và hơn thế phải cẩn trọng lời ăn, tiếng nói trong những mối quan hệ vẫn được xem là “nhạy cảm” khi muốn giữ gìn hạnh phúc. Bài học ấy tôi chỉ nhận ra khi tổ ấm không còn thuộc về mình. Vì thế, hẳn nó sẽ rất có giá trị với những người đang sở hữu hạnh phúc trong tay...