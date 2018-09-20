Bài phát biểu đám cưới đại diện nhà gái súc tích và đầy đủ ý nghĩa nhất

Yêu - Hôn nhân 20/09/2018 10:08

Trong lễ cưới, không thể nào thiếu lời phát biểu thật hay và ý nghĩa của đại diện hai bên gia đình. Nếu cần bạn có thể tham khảo một số bài phát biểu đám cưới đại diện nhà gái hay dưới đây.



Chuyện cưới không chỉ là chuyện riêng của hai người mà là chuyện vui của cả họ tộc
Chuyện cưới không chỉ là chuyện riêng của hai người mà là chuyện vui của cả họ tộc

Đám cưới là kết quả của một tình yêu sâu đậm đến ngày đơm hoa kết trái. Giờ đây, chuyện cưới hỏi không còn là chuyện của riêng 2 người mà là chuyện vui của cả 2 dòng họ. Trong ngày cưới, đôi uyên ương sẽ bước vào thiên đường tình yêu nơi có đầy đủ gia đình, người thân, bạn bè chứng giám cho tình yêu và trách nhiệm.

Chuẩn bị lễ cưới hoàn toàn không hề đơn giản. Nó cần đầu tư khá nhiều thời gian và công sức hơn bất kì việc gì bởi là chuyện hệ trọng của cả một đời người. Vậy, đám cưới nhà gái cần chuẩn bị những gì? Những bước chuẩn bị cho đám cưới bao gồm: chuẩn bị cho lễ chạm ngõ, lễ ăn hỏi, lễ đón dâu. Sau đó, xem ngày giờ tốt, in thiệp cưới, đặt nhà hàng tiệc cưới, chuẩn bị hoa cưới, lễ phục…


 Lời dẫn đám cưới có ý nghĩa rất quan trọng
 Lời dẫn đám cưới có ý nghĩa rất quan trọng

Đám cưới là việc trọng đại của cả một đời người. Lời dẫn đám cưới nhà gái có ý nghĩa còn quan trọng không kém.

Trong lễ cưới không thể thiếu lời phát biểu của đại diện hai bên gia đình. Lời phát biểu thường sẽ diễn ra trong vòng 30 phút đến 1 giờ. Tuy nhiên, nó lại là khâu đóng vai trò rất quan trọng trong hôn lễ. 

Bài phát biểu đám cưới đại diện nhà gái súc tích và đầy đủ ý nghĩa nhất - Ảnh 3
Nhà gái cần chuẩn bị sẵn lời phát biểu trước ngày tổ chức đám cưới

Do đó, trước ngày tổ chức đám cưới, đại diện hai bên gia đình nhà trai, nhà gái cần chuẩn bị sẵn. Lời phát biểu cần ngắn gọn, súc tích và có thể truyền tải được nội dung cả 2 gia đình đang muốn đề cập cũng như gửi lời cảm ơn chân thành đến khách đến dự lễ. Thông thường, bài phát biểu này sẽ do người trưởng tộc hoặc người có vai vế trong họ phát biểu.

Theo tục lệ truyền thống của người Việt Nam, họ nhà gái sẽ phát biểu trước để “giao dâu”, và bên phía nhà trai sẽ phát biểu sau đó để” nhận dâu”.

Bố cục bài phát biểu dành cho bên nhà gái trong lễ cưới thường gồm có 3 phần: phần giới thiệu tên tuổi, phần lí do và phần chúc phúc. Theo trình tự phát biểu sẽ là nhà trai phát biểu trước, nhà gái tiếp theo sau.

Theo trình tự sẽ là nhà trai phát biểu trước rồi tới nhà gái
Theo trình tự sẽ là nhà trai phát biểu trước rồi tới nhà gái

Tham khảo một số bài phát biểu bên họ nhà gái:

“Kính thưa quan viên hai họ! Cùng toàn thể quý vị quan khách!

Hôm nay là ngày vui của hai cháu… và cháu … thay mặt cho gia đình nhà gái, tôi cũng có vài lời phát biểu. Thật không còn gì hơn ngoài lời chúc phúc đến hai cháu. Từ xưa, các cụ ta có câu “Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng”, cháu … là con gái của chúng tôi năm nay đã đến tuổi cập kê. Cháu… và cháu… quen biết nhau là tơ duyên trời se, và đã nguyện kết tóc se tơ, trăm năm hạnh phúc như hôm nay .

Tuy rằng cháu… đã trưởng thành nhưng vần còn khá non kém trong kinh nghiệm sống. Cháu sẽ còn phải học hỏi nhiều ở các bậc sinh thành mà trong đó sắp tới đây chính là bố mẹ bên nhà chồng. Gia đình chúng tôi hy vọng sẽ được sự dạy bảo, nhắc nhở của gia đình để cháu sẽ trở thành một người con dâu hiền thảo, một người vợ đảm đang. Chúc cho cuộc sống của các cháu sẽ luôn êm ấm, hạnh phúc.

Nhằm ngày lành tháng tốt, hai bên thông gia chúng tôi nhất trí tổ chức hôn lễ để các cháu được thành vợ chồng chính thức. Mong các cụ, các ông, bà, các chú, các bác và các anh chị em hai họ cùng sẽ cùng nâng ly rượu chúc mừng cho ngày vui của hai cháu.

Xin chân thành cảm ơn!”


Trong lễ cưới, không thể nào thiếu lời phát biểu thật hay và ý nghĩa của đại diện hai bên gia đình
Trong lễ cưới, không thể nào thiếu lời phát biểu thật hay và ý nghĩa của đại diện hai bên gia đình

Bài khác:

"Kính thưa toàn thể hôn trường, lời đầu tiên tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến toàn thể hôn trường. Đại diện cho họ nhà gái, tôi xin có vài lời phát biểu ý kiến: Hôm nay là ngày…tháng ..năm tức ngày..tháng..năm âm lịch. Đại diện cho họ nhà gái: Tên tuổi, mối quan hệ với cô dâu.

Trải qua thời gian tìm hiểu nhau, 2 cháu…và…được sự nhất trí của gia đình hai bên, hôm nay 2 cháu đã tiến hành tổ chức lễ thành hôn. Các cụ xưa có câu:” Trai khôn dựng vợ. Gái lớn gả chồng” cháu…. chúng tôi rất vinh dự được về làm dâu của Họ….. Thật hân hạnh khi được kết thông gia với họ nhà trai là….. Cháu... chúng tôi tuổi đời còn ít nên kinh nghiệm còn non trẻ. Do đó, rất hi vọng được gia đình họ nhà trai là Ông Bà… dạy bảo, nhắc nhở nhiều hơn giúp cháu thực hiện đưược tròn bổn phận là người vợ hiền, dâu thảo là con ngoan của gia đình."

Chọn MC và chuẩn bị kịch bản dẫn chương trình thật phù hợp
Chọn MC và chuẩn bị kịch bản dẫn chương trình thật phù hợp

Một khâu đặc biệt quan trọng cũng cần đựợc lưu ý đó là chọn MC dẫn chương trình cho đám cưới. Nên chọn những MC có chất giọng tốt, chuyên nghiệp để buổi lễ diễn ra thật trang trọng, ý nghĩa. Tùy theo bối cảnh tổ chức mà xây dựng kịch bản dẫn chương trình đám cưới nhà gái phù hợp. 

Trên đây là những bài phát biểu đám cưới đại diện nhà gái chúng tôi sưu tầm được. Hy vọng chúng sẽ góp phần để đám cưới của các đôi uyên ương diễn ra thành công trọn vẹn nhất.

>> Xem thêm: Chọn người xách vali cho cô dâu và chuẩn bị đồ đạc về nhà chồng như thế nào

Mặc gì khi đi đám cưới mùa Thu - Đông

Mặc gì khi đi đám cưới mùa Thu - Đông

Mùa thu đông gần cuối năm là thời điểm của mùa cưới, những thiệp mời đám cưới liên tục đến tay nên việc chuẩn bị trang phục để dự tiệc cưới vào tiết trời se lạnh, dễ mưa có lẽ là điều được nhiều chị em đặc biệt quan tâm. Dưới đây là một số gợi ý giúp bạn lựa chọn được những bộ trang phục thích hợp khi đi đám cưới mùa Thu - Đông.

Xem thêm
Từ khóa:   bài phát biểu đám cưới nhà gái đám cưới nhà gái cần chuẩn bị những gì kịch bản dẫn chương trình đám cưới nhà gái

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 37 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay