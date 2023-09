Bài phát biểu đám cưới đại diện nhà gái súc tích và đầy đủ ý nghĩa nhất

Chuẩn bị lễ cưới hoàn toàn không hề đơn giản. Nó cần đầu tư khá nhiều thời gian và công sức hơn bất kì việc gì bởi là chuyện hệ trọng của cả một đời người. Vậy, đám cưới nhà gái cần chuẩn bị những gì? Những bước chuẩn bị cho đám cưới bao gồm: chuẩn bị cho lễ chạm ngõ, lễ ăn hỏi, lễ đón dâu. Sau đó, xem ngày giờ tốt, in thiệp cưới, đặt nhà hàng tiệc cưới, chuẩn bị hoa cưới, lễ phục…

Nhà gái cần chuẩn bị sẵn lời phát biểu trước ngày tổ chức đám cưới

Do đó, trước ngày tổ chức đám cưới, đại diện hai bên gia đình nhà trai, nhà gái cần chuẩn bị sẵn. Lời phát biểu cần ngắn gọn, súc tích và có thể truyền tải được nội dung cả 2 gia đình đang muốn đề cập cũng như gửi lời cảm ơn chân thành đến khách đến dự lễ. Thông thường, bài phát biểu này sẽ do người trưởng tộc hoặc người có vai vế trong họ phát biểu.

Theo tục lệ truyền thống của người Việt Nam, họ nhà gái sẽ phát biểu trước để “giao dâu”, và bên phía nhà trai sẽ phát biểu sau đó để” nhận dâu”.

Bố cục bài phát biểu dành cho bên nhà gái trong lễ cưới thường gồm có 3 phần: phần giới thiệu tên tuổi, phần lí do và phần chúc phúc. Theo trình tự phát biểu sẽ là nhà trai phát biểu trước, nhà gái tiếp theo sau.

Tham khảo một số bài phát biểu bên họ nhà gái:

“Kính thưa quan viên hai họ! Cùng toàn thể quý vị quan khách!

Hôm nay là ngày vui của hai cháu… và cháu … thay mặt cho gia đình nhà gái, tôi cũng có vài lời phát biểu. Thật không còn gì hơn ngoài lời chúc phúc đến hai cháu. Từ xưa, các cụ ta có câu “Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng”, cháu … là con gái của chúng tôi năm nay đã đến tuổi cập kê. Cháu… và cháu… quen biết nhau là tơ duyên trời se, và đã nguyện kết tóc se tơ, trăm năm hạnh phúc như hôm nay .

Tuy rằng cháu… đã trưởng thành nhưng vần còn khá non kém trong kinh nghiệm sống. Cháu sẽ còn phải học hỏi nhiều ở các bậc sinh thành mà trong đó sắp tới đây chính là bố mẹ bên nhà chồng. Gia đình chúng tôi hy vọng sẽ được sự dạy bảo, nhắc nhở của gia đình để cháu sẽ trở thành một người con dâu hiền thảo, một người vợ đảm đang. Chúc cho cuộc sống của các cháu sẽ luôn êm ấm, hạnh phúc.

Nhằm ngày lành tháng tốt, hai bên thông gia chúng tôi nhất trí tổ chức hôn lễ để các cháu được thành vợ chồng chính thức. Mong các cụ, các ông, bà, các chú, các bác và các anh chị em hai họ cùng sẽ cùng nâng ly rượu chúc mừng cho ngày vui của hai cháu.

Xin chân thành cảm ơn!”



Trong lễ cưới, không thể nào thiếu lời phát biểu thật hay và ý nghĩa của đại diện hai bên gia đình

Bài khác:

"Kính thưa toàn thể hôn trường, lời đầu tiên tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến toàn thể hôn trường. Đại diện cho họ nhà gái, tôi xin có vài lời phát biểu ý kiến: Hôm nay là ngày…tháng ..năm tức ngày..tháng..năm âm lịch. Đại diện cho họ nhà gái: Tên tuổi, mối quan hệ với cô dâu.

Trải qua thời gian tìm hiểu nhau, 2 cháu…và…được sự nhất trí của gia đình hai bên, hôm nay 2 cháu đã tiến hành tổ chức lễ thành hôn. Các cụ xưa có câu:” Trai khôn dựng vợ. Gái lớn gả chồng” cháu…. chúng tôi rất vinh dự được về làm dâu của Họ….. Thật hân hạnh khi được kết thông gia với họ nhà trai là….. Cháu... chúng tôi tuổi đời còn ít nên kinh nghiệm còn non trẻ. Do đó, rất hi vọng được gia đình họ nhà trai là Ông Bà… dạy bảo, nhắc nhở nhiều hơn giúp cháu thực hiện đưược tròn bổn phận là người vợ hiền, dâu thảo là con ngoan của gia đình."

Chọn MC và chuẩn bị kịch bản dẫn chương trình thật phù hợp

Một khâu đặc biệt quan trọng cũng cần đựợc lưu ý đó là chọn MC dẫn chương trình cho đám cưới. Nên chọn những MC có chất giọng tốt, chuyên nghiệp để buổi lễ diễn ra thật trang trọng, ý nghĩa. Tùy theo bối cảnh tổ chức mà xây dựng kịch bản dẫn chương trình đám cưới nhà gái phù hợp.

Trên đây là những bài phát biểu đám cưới đại diện nhà gái chúng tôi sưu tầm được. Hy vọng chúng sẽ góp phần để đám cưới của các đôi uyên ương diễn ra thành công trọn vẹn nhất.