Đàn ông có 8 dấu hiệu này chứng tỏ đang lừa dối bạn, phụ nữ thông minh nên phát hiện sớm

Dưới đây là một số dấu hiệu của một người đàn ông giả dối, phụ nữ thông minh nên cảnh giác.

Sinh ra là phụ nữ đã khổ, yêu phải một người đàn ông tệ lại càng khổ. Trong mối quan hệ yêu đương, có rất nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan khiến tình cảm đôi bên rạn nứt. Nhưng có thể nói, sự không trung thực chính là nguyên nhân lớn nhất.

Xã hội hiện đại kéo theo công việc bận rộn, người đàn ông làm trụ cột gia đình chắc hẳn sẽ phải thường xuyên làm việc đến tối muộn, nhưng đó là trong trường hợp anh ấy thật sự chú tâm vào công việc. Nếu chồng bạn đêm nào cũng thức đến khuya, thậm chí đôi lúc bạn tỉnh lại giữa đêm không nhìn thấy anh ấy nằm bên cạnh, vậy thì hãy để ý nhiều hơn. Lúc này phụ nữ nên "án binh bất động", quan sát xem anh ấy có hành động mờ ám hay không. Nếu xảy ra trường hợp trên, dù cho anh ta không có tình yêu mới bên ngoài, thì chắc hẳn cũng có chuyện đang giấu bạn.

Có thay đổi lớn trong thói quen chi tiêu thường ngày

Là một người phụ nữ của gia đình, bạn chắc chắn sẽ nắm rất rõ vấn đề tài chính, các khoản chi tiêu cần phải chi trả mỗi tháng. Vậy thì không khó gì để bạn phát hiện ra sự thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất trong chi tiêu của chồng. Nếu đột nhiên chồng bạn có những khoản chi tiêu bất thường, thậm chí giấu cả quỹ đen, mập mờ về tiền bạc hoặc tiêu tốn nhiều trong sinh hoạt phí, bạn nên lưu tâm.

Nếu cảm thấy chồng đang giấu giếm bạn mua những món đồ đắt tiền bất thường, hoặc gian dối về chi tiêu bên ngoài, cả hai nên có một buổi trò chuyện thẳng thắn, thành thật với nhau về nguyện vọng của bản thân, tránh những hiểu lầm không đáng có.

Giữ bí mật về các tài khoản cá nhân

Giữ bí mật tài khoản mạng xã hội, máy tính xách tay hoặc tài khoản ngân hàng là chuyện hiển nhiên, nhưng giữa vợ chồng với nhau thì không nên quá cực đoan về vấn đề này. Nếu ngày trước bạn có thể vô tư truy cập máy tính của chồng, giờ đây lại phát hiện anh ấy cài mật khẩu mới thì hãy lưu ý, có thể anh ấy đang cố gắng che giấu gì đó trong chiếc máy tính kia.

Dành nhiều thời gian cho đồng nghiệp nữ

Phụ nữ cũng có công việc riêng của mình, không thể canh chừng chồng mãi được. Cả ngày chồng đi làm bên ngoài, người anh ấy tiếp xúc nhiều nhất chính là đồng nghiệp. Do đó, môi trường công sở cũng là nơi đáng sợ và đáng phải đề phòng nhất. Nếu chồng bạn thường xuyên liên lạc với đồng nghiệp nữ, dành nhiều thời gian cho công việc hơn gia đình, đồng thời dăm bữa nửa tháng lại đi công tác, cho dù anh ấy có nói đó chỉ là đồng nghiệp thì bạn cũng nên đề phòng.

Có thói quen và sở thích mới

Có những thay đổi dù nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn. Nếu chồng bạn đột nhiên thích một thể loại âm nhạc mới hoặc bắt đầu có một vài sở thích mới, rất có thể anh ta đã chịu ảnh hưởng từ một người khác. Phải trải qua thời gian tiếp xúc khá dài, đối phương cũng phải có một địa vị nhất định thì mới có thể tác động lên thói quen của chồng bạn. Đôi khi các chị em phụ nữ thường bỏ qua các vấn đề này, nhưng rất có khả năng đây chính là dấu hiệu của một người đàn ông không chung thủy.

Trở nên cộc cằn, có thái độ qua loa

Bất kỳ người đàn ông nào cũng vậy, một khi tình cảm đã phai nhạt thì thứ thể hiện rõ nhất chính là thái độ. Nếu chồng bạn bỗng trở nên mất kiên nhẫn, trả lời qua loa mỗi khi nói chuyện cùng bạn, có thể anh ta đang cố gắng bịa chuyện để che giấu bí mật của mình.

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Thay đổi vẻ bề ngoài

Có rất nhiều lý do để một người đàn ông thay đổi vẻ bề ngoài của mình, nhưng bạn đừng để sự thay đổi tích cực của anh ta đánh lừa. Bạn đời của bạn đột nhiên chăm tập thể thao, thường xuyên đến phòng tập gym hoặc chú ý chăm chút diện mạo bên ngoài, đây có thể là dấu hiệu anh ấy đang tăm tia đối tượng mới. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán chủ quan. Bạn nên nhìn nhận và giải quyết mọi chuyện một cách khôn ngoan, bởi có thể anh ấy làm vậy là vì muốn tốt cho bạn thì sao?

Không còn ham muốn về tình dục

Tình cảm đã phai nhạt thì chuyện phòng the cũng khó lòng giữ được sự nhiệt tình như xưa. Tình dục chính là cách để tình cảm vợ chồng thăng hoa. Nếu bạn đời của bạn không còn mặn mà với chuyện giường chiếu mà không liên quan đến chuyện sức khỏe, điều đó chỉ ra cuộc hôn nhân của bạn đang gặp vấn đề. Tuy nhiên, trước khi đưa ra kết luận chồng ngoại tình, bạn có thể thẳng thắn chia sẻ cùng nửa kia để tìm hiểu nguyên nhân.