Biết chồng thích ‘cuộc yêu dài’, chị vợ xuất mấy ‘chiêu độc’, biết được ai cũng nể và thán phục

Phụ nữ yêu 25/01/2023 08:54

Khi biết được 4 bí quyết đơn giản mà chị vợ cao tay tiết lộ, các chị em khác không khỏi thán phục.

Hai vợ chồng chị Hiền đã lấy nhau được gần mười năm, có hai mặt con, nhưng đời sống tình dục vẫn mặn mà như thuở mới cưới. Chị Hiền là người chiều chồng lại tâm lý và khéo léo, nên biết chồng luôn thích “cuộc yêu dài”, chị đã tìm nhiều cách để kéo dài thời gian "lâm trận" của chồng, giúp chuyện chăn gối của hai vợ chồng thêm nồng nàn, hứng khởi.

Khi biết được 4 bí quyết đơn giản mà chị Hiền được chị tiết lộ, các chị em khác không khỏi thán phục.

Biết chồng thích ‘cuộc yêu dài’, chị vợ xuất mấy ‘chiêu độc’, biết được ai cũng nể và thán phục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1. Quan tâm đặc biệt đến chuyện ăn uống của chồng

Chị Hiền lập một chế độ ăn uống riêng cho ông xã. Chị đọc báo và được biết, có nhiều loại thức ăn bổ dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc bồi bổ sức khỏe sinh lý cho đấng mày râu như thịt bò, trứng, thịt gà… Vì vậy chị thường xuyên thay đổi khẩu phần ăn, vừa để chồng đỡ ngán, vừa đầy đủ các chất dinh dưỡng. Các loại quả mọng như cam, quýt hay nho đều được chị lưu ý mua về cho anh.

Đồng thời, chị cũng khuyên chồng hạn chế rượu, bia, cùng những chất kích thích có hại cho cơ thể.

2. Tập luyện thể thao cùng chồng

Biết anh bận bịu công việc, thời gian rảnh khá ít, nên chị Hiền thường tranh thủ rủ chồng tập luyện thể thao. Nếu chỉ tập tành một mình, anh thường ngại và lười, chủ yếu chỉ dành thời gian rảnh để xem ti vi và điện thoại. Vì vậy chị Hiền mặc dù đã tham gia một lớp học yoga vào buổi sáng, nhưng chiều nào cũng cùng  anh đi bộ. Có hai người, việc đi bộ trở nên hào hứng và vui vẻ với anh hơn.

Bài tập đi bộ tuy đơn giản nhưng có tác dụng giúp cho cánh đàn ông dẻo dai, bền bỉ, cải thiện nhịp thở, giúp tăng thời gian “yêu” hiệu quả.

Biết chồng thích ‘cuộc yêu dài’, chị vợ xuất mấy ‘chiêu độc’, biết được ai cũng nể và thán phục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Tạo khúc dạo đầu lãng mạn

Cảm xúc của cả hai người vô cùng quan trọng khi bước vào "cuộc yêu", tốt nhất nên tạo cho đối phương cảm xúc thoải mái, thư giãn. Một câu chuyện cười hay vài động tác massage nhẹ nhàng là những sự khởi đầu tốt đẹp để có thể có được các “cuộc yêu dài”.

Chị Hiền thường chọn mở những bản nhạc nhẹ nhàng và chọn một loại nước hoa mà anh thích để sử dụng. Những điều đơn giản vậy thôi nhưng theo chị hiệu quả vô cùng bất ngờ.

4. Thay đổi tư thế khi quan hệ

Đây là cách để tạo sự mới mẻ khi "vào trận". Chị em cần chủ động để tránh sự nhàm chán, lặp đi lặp lại khi giữ nguyên một tư thế nào đó. Có một điều đặc biệt là trong “chuyện ấy” cánh đàn ông rất sự thích mới lạ. Do đó, người phụ nữ cần chủ động trong cách “yêu”, khéo léo và sáng tạo để cả hai vợ chồng có thể đạt đến những cảm xúc viên mãn nhất.

Tết đến, phụ nữ đừng mãi quẩn quanh bên căn bếp dầu mỡ... Hãy mặc một chiếc váy thật đẹp, tô son đỏ và bước xuống phố du xuân

Tết đến, phụ nữ đừng mãi quẩn quanh bên căn bếp dầu mỡ... Hãy mặc một chiếc váy thật đẹp, tô son đỏ và bước xuống phố du xuân

Phụ nữ à, đừng phí hoài thanh xuân của mình nữa. Hãy yêu thương và trân trọng bản thân mình nhiều hơn nữa.

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Từ khóa:   chuyện phòng the chuyện ấy tâm sự chuyện vợ chồng

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