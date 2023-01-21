Một người chồng tốt, một mái nhà yên cùng những đứa con ngoan... đó là mong ước của phụ nữ ngày Tết

Phụ nữ yêu 21/01/2023 19:22

Quanh năm suốt tháng, phụ nữ cố gắng, hy sinh, chu toàn, rốt cuộc cũng chỉ mong gia đình của mình hạnh phúc, ấm êm. Năm mới đến, cầu chúc cho mọi phụ nữ đều bình yên trong chính căn nhà của mình!

Những ngày Tết, mỗi người đều có những mong ước riêng cho mình. Người cầu tình duyên, sức khỏe, người tài lộc, vinh hiển, sự nghiệp thăng tiến. Riêng với phụ nữ, tâm nguyện lớn nhất cho một năm mới không gì nằm ngoài hai từ bình yên. Một cuộc sống bình yên bên chồng con, bên gia đình. 365 ngày đều là những ngày thật sự ấm áp và vui vẻ. Mỗi ngày đều có thể mỉm cười, đêm nằm có thể ngủ yên giấc mà chẳng cần bận tâm điều gì ngoài kia nữa.

Một người chồng tốt, một mái nhà yên cùng những đứa con ngoan... đó là mong ước của phụ nữ ngày Tết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với phụ nữ, gia đình luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong cuộc đời họ. Chồng con là nguồn sống, là cuộc đời, là nguồn hạnh phúc vô biên. Và một người phụ nữ khi trở thành vợ, làm mẹ của những đứa con không có mong ước nào lớn hơn nhìn những người thân yêu của mình bình yên. Gia đình sẽ mãi mãi là cội nguồn, là gốc rễ của hạnh phúc. Và người đàn bà luôn là người giữ lửa cho hạnh phúc ấy.

Bình yên với một người đàn bà là gì? Chẳng phải lấy được một người chồng quá đỗi thành công, vinh hiển, kiếm được thật nhiều tiền và cho mình một cuộc sống xa hoa, sang trọng. Bình yên cũng chẳng phải có nhiều son phấn, nhiều món đồ trang sức quý giá nhất. Bình yên chính là có một người chồng có tâm, yêu thương và trân trọng mình trên hết mọi thứ trong đời. Người đàn ông đó có thể không hoàn hảo, lười biếng một chút, có một vài thói xấu nhưng trên hết luôn dành cho vợ con mình cả chân tâm. Bình yên với đàn bà chính là nhìn những đứa con ngoan ngoãn, khỏe mạnh lớn lên mỗi ngày. Nhìn con bi bô nói cười, trưởng thành theo từng ngày.

Một người chồng tốt, một mái nhà yên cùng những đứa con ngoan... đó là mong ước của phụ nữ ngày Tết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ, ai cũng từng ao ước và kỳ vọng bản thân sẽ đạt được nhiều thứ lớn lao trong cuộc đời. Ví dụ như cưới được một người đàn ông thật giàu có, bản thân mình phải thật xinh đẹp và thành công. Thế nhưng theo thời gian, phụ nữ sẽ nhận ra rằng điều họ cần nhất trong cuộc đời chính là bình yên. Sự bình yên của một gia đình làm nên phong thái thảnh thơi, tự tại của phụ nữ, là điều họ tìm kiếm trong cuộc đời mình.

Cuộc đời người phụ nữ trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, vất vả, hy sinh rốt cuộc cũng chỉ cần những điều giản dị: Một người chồng tốt, một mái nhà yên cùng những đứa con ngoan. Thiên hạ ngoài kia dẫu có sân si, tị hiềm, thì bước về nhà bão có thể dừng sau cánh cửa.

Phụ nữ không sợ một cuộc sống vất vả, chỉ sợ căn nhà mình thiếu đi tình yêu thương. Quanh năm suốt tháng, phụ nữ cố gắng, hy sinh, chu toàn, rốt cuộc cũng chỉ mong gia đình của mình hạnh phúc, ấm êm. Năm mới đến, cầu chúc cho mọi phụ nữ đều bình yên trong chính căn nhà của mình!

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Từ khóa:   phụ nữ yêu hôn nhân gia đình

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